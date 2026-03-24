Mitchell Services 通过利用 IBM 的人工智能驱动风险管理解决方案 CaNeTA，增强了自身的风险管理能力。该项目使用 2024/25 财年的事故和未遂事故数据，进行了数据驱动的数学分析和可视化，对预防措施进行了量化和优先级排序。

通过应用 CaNeTA，Mitchell Services 识别出了关键的风险传播路径，包括通过通常与运输和物流相关的“损害”事件进行传播的事故。分析表明，与野生动物接触和货物未固定是关键的桥接事件，而车辆事故和沟通失败可能会对下游安全产生不成比例的影响。这些量化的洞察使 Mitchell Services 能够将监督范围扩大到核心钻探业务之外，将运输、物流和维护重新确立为核心关键风险领域，并通过从基于存在性的检查转变为基于有效性的验证（特别是在物流和运输活动方面）来提升关键控制验证水平。相关协议也得到了加强，要求在运输事件前后完成全系统完整性检查。凭借这些新功能，Mitchell Services 能够更好地就风险、能量释放和控制有效性做出明智决策，从而持续提升安全绩效和运营弹性。