2020 年初，北方邦和比哈尔邦向 Mercados EMI 求助，这两个邦地处冬夏极端分明的地区，拥有印度最大的消费者群体。除了寻求一种能在预测过程中融入 AI 的解决方案外，官员们还希望更好地了解影响需求的所有因素，而不仅仅是历史数据。

事实证明，预测能源消耗与天气有很大关系。

“我们与电力公司进行了长达六个月的详细讨论，得出的结论是，准确的天气数据在预测需求方面发挥着非常重要的作用，”Agarwal 先生回忆道。凭借新的洞察分析，Mercados EMI 根据环境数据服务创建了基于 AI 的需求预测解决方案 - jouleOS®，该解决方案源自 IBM 旗下的 The Weather Company®。该技术可帮助预测人员提前预测能源需求。

此后，IBM 的解决方案不断扩展。现在，企业可以通过 IBM Environmental Intelligence Suite 访问 Weather Data API，该套件是一套将 Weather Company Data API 与 Geospatial Analytics、可视化仪表板和警报功能相结合并加以集成的应用程序。

为了构建预测解决方案，Mercados EMI 首先开发了一个模型来准确了解需求。该模型将该州的历史需求数据与 The Weather Company History on Demand 数据包中的历史天气模式数据相结合。

“我们已经掌握了往年的需求数据。我们需要的是历史天气模式，“Agarwal 先生补充道。“因此，举例来说，如果某个特定时刻的需求是 5000 兆瓦，那么这一时刻的天气参数是什么？当天气参数发生变化时，需求又发生了什么变化？”

为了回答这些问题，并最终满足政府对数据分辨率的要求，Mercados EMI 应用了 The Weather Company 增强预测数据的预测引擎和 IBM Environmental Intelligence Suite 平台。“天气数据是我们从 IBM 获得巨大帮助的地方，”Agarwal 先生补充道。“它不仅为我们提供了时间回报—每小时和以 15 分钟为增量，直至 7 小时，而且还提供了 500 x 500 米地理半径范围内的回报。”15 分钟的预报是一项重大改进：以前，各州依赖的是公开开源数据库提供的三小时内的天气数据。

这些模型与 Mercados EMI 专有的 AI 引擎相结合，可帮助配电公司提前一天更好地预测电力需求。Mercado EMI 现可在其电力 Portfolio Optimization 解决方案套件中提供 jouleOS 技术。

如今，北方邦和比哈尔邦都在使用这一系统，中央邦和印度南部的一个邦也将很快跟进。