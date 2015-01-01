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使用世界领先的天气 API 改善决策并优化运营
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天气 API 提供数据驱动型洞察

您无法控制天气，但有了正确的数据，您可以制定更好的决策。

借助 IBM® Environmental Intelligence Suite，您可以获取一组丰富的天气数据源，其中包括当前天气状况、每日预报、准确的每小时预报、实时警报和历史天气数据。借助 API 密钥，使用开放 API 标准进行天气数据 API 调用，并将其集成到应用程序和业务流程中，以制定可操作的数据驱动决策。

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您将能够
当前天气

按需提供从 25 万多个公共和个人气象站收集的当前天气数据。
预测数据

准确的超本地天气预报数据，包括霜势、海洋天气和潮汐。
历史数据

最近几周的详细数据、自 2015 年起的高分辨率网格数据和年历数据。
光栅图像

详细的高分辨率卫星图光栅 PNG 图像，附带时间戳。
生活指数

有关花粉、空气质量、流感爆发、驾驶难度、蚊虫活动等方面的有用的生活数据。
航空气象

全面的航空数据，包括 METAR、AIRMET、SIGMET、TAF、TFR 和咨询服务。
高级 API

高级 API 提供更详细、更细化或特定行业的数据集，可用于满足各种企业需求。

 碳 API

碳 API 可提供固定排放、易变排放、基于位置的排放、移动排放、运输和配送排放以及基于市场的排放的温室气体 (GHG) 测量。

 可再生能源 API

可再生能源 API 提供影响可再生能源生产的数据，包括风速和风向、空气密度和太阳辐照。

 恶劣天气 API

恶劣天气 API 可提供有关龙卷风、闪电、风切变、冰雪、烟雾、火灾和飓风的实时天气信息。

 概率预报 API

概率预报 API 可计算各种不同天气结果的统计概率，以协助做出与天气相关的决策。

 季节性和亚季节性 API

季节性和亚季节性 API 可跟踪可能影响种植和收割、能源贸易以及供应链的温度和降水异常。

 农业 API

农业 API 可提供可靠的天气预报，包括土壤湿度、土壤温度和特定作物蒸散量的数据。
资源 环境情报就是商业情报

探索有关在不同行业和条件下积极主动、避免干扰和保持弹性的最佳方法的调查结果。

 IBM Environmental Intelligence Suite

阅读 IBM Environmental Intelligence Suite 功能、优势和解决方案的概述。

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相关功能 环境数据服务

结合地理空间、温室气体排放及行业特定数据，提供关于您的整个环境的准确且切实可行的信息。 

 地理空间 AI

利用人工智能和高分辨率卫星图像检测并减轻气候变化对贵企业的影响

监控服务

天气决策技术内置先进的分析功能，可帮助您更有效地预测天气将如何以及何时影响您的业务。

 定制气候变化适应解决方案

建模框架和应用程序构建器使您能够定制适合业务需求的气候适应解决方案。
采取下一步行动

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