您无法控制天气，但有了正确的数据，您可以制定更好的决策。

借助 IBM® Environmental Intelligence Suite，您可以获取一组丰富的天气数据源，其中包括当前天气状况、每日预报、准确的每小时预报、实时警报和历史天气数据。借助 API 密钥，使用开放 API 标准进行天气数据 API 调用，并将其集成到应用程序和业务流程中，以制定可操作的数据驱动决策。