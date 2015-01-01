您无法控制天气，但有了正确的数据，您可以制定更好的决策。
借助 IBM® Environmental Intelligence Suite，您可以获取一组丰富的天气数据源，其中包括当前天气状况、每日预报、准确的每小时预报、实时警报和历史天气数据。借助 API 密钥，使用开放 API 标准进行天气数据 API 调用，并将其集成到应用程序和业务流程中，以制定可操作的数据驱动决策。
高级 API 提供更详细、更细化或特定行业的数据集，可用于满足各种企业需求。
碳 API 可提供固定排放、易变排放、基于位置的排放、移动排放、运输和配送排放以及基于市场的排放的温室气体 (GHG) 测量。
可再生能源 API 提供影响可再生能源生产的数据，包括风速和风向、空气密度和太阳辐照。
恶劣天气 API 可提供有关龙卷风、闪电、风切变、冰雪、烟雾、火灾和飓风的实时天气信息。
概率预报 API 可计算各种不同天气结果的统计概率，以协助做出与天气相关的决策。
季节性和亚季节性 API 可跟踪可能影响种植和收割、能源贸易以及供应链的温度和降水异常。
农业 API 可提供可靠的天气预报，包括土壤湿度、土壤温度和特定作物蒸散量的数据。
探索有关在不同行业和条件下积极主动、避免干扰和保持弹性的最佳方法的调查结果。
阅读 IBM Environmental Intelligence Suite 功能、优势和解决方案的概述。