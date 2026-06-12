大规模实现物流基础设施现代化

Manitoulin Group of Companies 是一家加拿大运输和物流组织，为北美地区复杂的时间敏感型供应链运营提供支持。随着收购工作和地域增长导致业务不断扩大，其 IT 环境仍然集中在一个单一的主要基础设施中，该基础设施主要位于马尼托林岛。

这种模式虽然可靠，但随着业务规模的扩大，制约因素也越来越多，并带来了潜在的连续性风险。分布式团队需要更快、更稳定地访问核心系统，而基础设施的集中化则给业务连续性带来了额外的风险。与此同时，维护和更新本地系统需要大量持续投资，增加了成本并限制了灵活性。

Manitoulin 需要一种方法来支持持续增长，同时减少基础设施限制和运营风险。