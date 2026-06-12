大规模实现物流基础设施现代化

借助 IBM Power Virtual Server，Manitoulin 获得了弹性云基础设施并降低了成本
Manitoulin Group of Companies 是一家加拿大运输和物流组织，为北美地区复杂的时间敏感型供应链运营提供支持。随着收购工作和地域增长导致业务不断扩大，其 IT 环境仍然集中在一个单一的主要基础设施中，该基础设施主要位于马尼托林岛。
这种模式虽然可靠，但随着业务规模的扩大，制约因素也越来越多，并带来了潜在的连续性风险。分布式团队需要更快、更稳定地访问核心系统，而基础设施的集中化则给业务连续性带来了额外的风险。与此同时，维护和更新本地系统需要大量持续投资，增加了成本并限制了灵活性。
Manitoulin 需要一种方法来支持持续增长，同时减少基础设施限制和运营风险。
Manitoulin 与 IBM 和合作伙伴 Service Express 合作，将其核心 IBM® i 工作负载迁移到 IBM® Cloud 上的 IBM Power Virtual Server (PowerVS)。IBM i 平台支持任务关键型物流运营，包括财务、薪资和公司的运输管理系统 (TMS)，该系统每天处理数以万计的事务，例如跨网络的运输跟踪、报价和交付操作，并由能够处理面向客户的大量 API 请求的可扩展基础设施提供支持。这种方法使公司能够在不更改应用程序的情况下将现有系统扩展到云端，同时保持这些工作负载所需的性能和可靠性。
转型始于将灾难恢复迁移到 PowerVS，并通过分阶段方法进行环境验证，包括延长角色轮换、在每个环境中运行生产工作负载数月以确认稳定性，然后再扩展到全面生产。Manitoulin 随后在多伦多和蒙特利尔的 IBM Cloud 数据中心采用了双区域部署，取代了本地部署的灾难恢复设置，减少了对地理位置集中的基础设施的依赖。
通过转向基于消费的模式并将 IBM i、x86 和 Kubernetes 工作负载整合到统一的云环境中，该组织降低了基础设施的复杂性，简化了运营，并为持续增长奠定了可扩展的基础。
借助 IBM Power Virtual Server，Manitoolin 降低了基础设施成本，同时提高了整个物流网络的运营连续性。将灾难恢复迁移到云避免了重复的本地基础设施，降低了运营开销，并使用 IBM Global Replication Services 简化了复制，从而提高了灾难恢复运营的效率。如果采用传统方法，在混合环境中实施类似的安全标准估计需要超过 1,000 小时。测试表明，恢复时间缩短至 30–40 分钟，而之前的复制方法需要 1–2 小时。
经过这些改变，每月的经常性成本节省超过 20,000 美元，淘汰本地部署灾难恢复站点后每年还可额外减少 100,000–150,000 美元成本，因此显著降低了基础设施总成本。
将工作负载整合到单一云环境中，也提高了运营一致性，使团队能够在统一的平台上更高效地扩展专业知识。凭借可扩展的双区域云基础，Manitoulin 现在能够更好地支持持续增长、简化整个环境的运营并加速实现未来现代化。
Manitoolin Group of Companies 成立于 1953 年，是一家加拿大运输和物流提供商，在北美提供端到端供应链服务，包括卡车运输、货运代理、报关代理、仓储和配送。
Service Express 总部位于密歇根州大急流城，是一家专注于基础设施、云和托管服务的 IBM 合作伙伴。该公司以其在 IBM Power 系统领域的专业知识而闻名，旨在帮助组织维护任务关键型环境并进行现代化改造。
© Copyright IBM Corporation，2026 年 6 月。
IBM、IBM 徽标、IBM Cloud、IBM i、IBM Power Virtual Server 和 IBM PowerVS 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。