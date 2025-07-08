MandarinMaster 与 Pedab France 及 IBM 合作，利用 AI 加速语言习得进程
中文素以“难学”著称。事实上，根据 MandarinMaster 的数据，80% 的中文学习者最终都放弃学习。
但是，如果新方案和技术可以帮助人们坚持下去并达到流利的中文水平呢？这个问题正是能说一口流利中文的土生土长的法国人 Philippe Laurent 问自己的问题。
随着中国在全球舞台上发挥着越发重要的作用，Philippe Laurent 建立了 MandarinMaster 在线学习平台，旨在帮助任何用户轻松学习中文。
该公司的教学理念源于中国的一句谚语：“千里之行，始于足下”。确实，MandarinMaster 在第一课就呈现了两个汉字——一步 (Yibù)，意为“一步”。
Philippe Laurent 解释说：“我们提倡一种缓慢而有规律的学习节奏，这在本质上非常符合中国文化。MandarinMaster 的字面意思就是，迈出一步，就像登上一辆火车一样。如果能在那辆火车上停留三年，每天学习 30 分钟，那么，旅程结束时，您就会说流利的中文。”
对于母语非汉语的学习者来说，主要困难在于汉语的声调系统。口语有四种声调，掌握它们对于让别人理解您的意思至关重要。例如，"ma" 这个词可能表示“母亲”、“麻”、“马”或“责备”，具体取决于使用的声调。也可以读轻声，表示疑问。
“为确保 MandarinMaster 取得成功，我们需要启用平台来验证发音，”Philippe Laurent 说。
MandarinMaster 平台尝试与一家提供语音转文本处理服务的中国企业合作，以便聆听学习者的发音并提供相应反馈。然而，每次验证周期的成本过高，因此 Philippe Laurent 采纳了开发人员的建议，尝试利用 IBM Watson® Speech to Text 技术。
“我们得到了 BPI [一家支持经济发展的法国公共银行）和地区政府的支持]，因此更倾向于与 IBM 这样在法国实力雄厚的提供商合作。”Philippe Laurent 说道，“作为初创企业，IBM 真诚的全程支持服务及其对提升我司曝光度和公信力的能力，让我们迅速建立信任。”
IBM 帮助 MandarinMaster 与 Pedab France 取得联系，后者是 IBM 合作伙伴，专门提供基于 IBM 技术的教学解决方案。Pedab 与 MandarinMaster 携手合作，将 IBM Watson Speech to Text 技术集成至其平台。该解决方案已获得 IBM 嵌入式解决方案协议 (ESA) 许可，可支持 MandarinMaster 将 IBM 的技术与其知识产权相结合以创建独立打包解决方案。
Pedab France 销售经理 Christopher Pajot 评论道：“IBM Watson Speech to Text 是一项值得信赖的 AI 技术，可无缝集成到 MandarinMaster 平台。我们与 IBM 创新工作室合作开展该项目，从项目启动到完成仅耗时几个月。”
“Pedab 切实参与其中，帮助 MandarinMaster 取得成功。”Philippe Laurent 补充道，“Christopher 的团队努力为我们争取了符合初创企业经济状况的财务方案，我们十分珍视与其及 IBM 建立的合作伙伴关系。”
MandarinMaster 是一个在线平台，每天可向订阅者提供 30 分钟的课程。学习者逐步进阶，随学习进度解锁新内容，从而维持其参与度与积极性。这项集成式 IBM Watson Speech to Text 技术可支持 MandarinMaster 模拟真实教学场景，帮助学员自行检查发音并获得即时反馈。
Philippe Laurent 说：“IBM Watson Speech to Text 使我们的学习者能够验证其中文声调应用能力，从而提升其掌握这一关键技能的信心。”
MandarinMaster 目前正在与早期应用者合作，通过社交媒体网络传播资讯。推荐其他付费订阅者的学员可以获得积分，用于抵扣学费。这些积分还可用于购买真人讲师的视频通话一对一会话练习与复习课程。在撰写本文时，MandarinMaster 正致力于开发其平台的英译中版本，旨在吸引全球英语母语者这一更庞大的潜在受众群体。该版本将于 2025 年 9 月底推出。
在 IBM 和 Pedab 的支持下，MandarinMaster 正在建立订阅社区。该社区的用户既有为冲刺顶尖商学院和大学而学习新技能的青少年（及其家长），也有为锻炼思维而学习中文的退休人士。该平台尤其适合计划或正与中国企业合作的商务人士，尤其是计划在华生活或已来华的外籍人士。MandarinMaster 的另一项差异化特色在于，它将技术驱动的平台与真正的人工输入相结合，每一位付费学员都会受到 MandarinMaster 团队的亲自接待和跟进。
Philippe Laurent 评论道，“我会用五个词来描述 MandarinMaster：简单、全面、严谨、游戏化、文化。在 MandarinMaster，你不仅仅能学习一门语言，还能全面了解其文化底蕴”。
MandarinMaster 采用缓步推进的结构化学习节奏，每天引入两到三个新汉字，使学习者更容易保持专注。经过三年的日常学习，该平台可以将初学者的语言能力提升至 C1 水平。
Philippe Laurent 表示：“中文是一门很难的语言，但我们的方法很简单。三年后，您将掌握 2,500 个汉字和超过 25,000 个词语。一个受过高等教育的中国人认识 3,000 个汉字，因此，这样的流利度和理解力水平令人印象深刻。”
MandarinMaster 的用户在每节课中均有约 80% 的发言时间，这与绝大多数基于书本的平台和培训课程形成了鲜明对比。
Philippe Laurent 总结道，“如果没有 IBM Watson Speech to Text，我们就无法启动 MandarinMaster 平台。它有助于保证学习质量，犹如每位用户都有一位私人教师聆听其发音。”
MandarinMaster 是一个创新的在线中文学习平台。该平台着重强调正确的中文口语发音，可在三年内将初学者的语言能力提升至 C1 水平。该平台目前面向法语用户，不久将扩展到英语使用者。
Pedab 成立于 1993 年，是一家家族企业，其业务遍及欧洲 11 个国家/地区。Pedab 可提供量身定制的 IT 解决方案和专业知识，帮助客户做出明智决策、优化资源并加速增长。
IBM Watson Speech to Text 帮助外语学习者练习正确发音
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