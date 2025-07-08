中文素以“难学”著称。事实上，根据 MandarinMaster 的数据，80% 的中文学习者最终都放弃学习。

但是，如果新方案和技术可以帮助人们坚持下去并达到流利的中文水平呢？这个问题正是能说一口流利中文的土生土长的法国人 Philippe Laurent 问自己的问题。

随着中国在全球舞台上发挥着越发重要的作用，Philippe Laurent 建立了 MandarinMaster 在线学习平台，旨在帮助任何用户轻松学习中文。

该公司的教学理念源于中国的一句谚语：“千里之行，始于足下”。确实，MandarinMaster 在第一课就呈现了两个汉字——一步 (Yibù)，意为“一步”。

Philippe Laurent 解释说：“我们提倡一种缓慢而有规律的学习节奏，这在本质上非常符合中国文化。MandarinMaster 的字面意思就是，迈出一步，就像登上一辆火车一样。如果能在那辆火车上停留三年，每天学习 30 分钟，那么，旅程结束时，您就会说流利的中文。”

对于母语非汉语的学习者来说，主要困难在于汉语的声调系统。口语有四种声调，掌握它们对于让别人理解您的意思至关重要。例如，"ma" 这个词可能表示“母亲”、“麻”、“马”或“责备”，具体取决于使用的声调。也可以读轻声，表示疑问。

“为确保 MandarinMaster 取得成功，我们需要启用平台来验证发音，”Philippe Laurent 说。