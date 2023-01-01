“我们的很多客户都希望能够使用他们可以信赖和管理的 AI 技术，以改善数据访问，并实现具有成本效益的价格点。我们期待与客户和 IBM® watsonx.ai 合作，在企业中实施生成式 AI 用例，从而提升客户体验。

我们发现，watsonx.data 多引擎方法和本地部署外形规格是客户实现数据现代化过程中的差异化因素，为希望本地实施而不是迁移到公有云的组织提供了可扩展的解决方案。”



Brad Miller

信息与分析业务总监

Mainline Information Systems





