“我们的很多客户都希望能够使用他们可以信赖和管理的 AI 技术，以改善数据访问，并实现具有成本效益的价格点。我们期待与客户和 IBM® watsonx.ai 合作，在企业中实施生成式 AI 用例，从而提升客户体验。
我们发现，watsonx.data 多引擎方法和本地部署外形规格是客户实现数据现代化过程中的差异化因素，为希望本地实施而不是迁移到公有云的组织提供了可扩展的解决方案。”
Brad Miller
信息与分析业务总监
Mainline Information Systems
Mainline（链接位于 ibm.com 站外）是企业和中端市场客户值得信赖的顾问，提供本地和云端部署的最佳技术解决方案。Mainline 凭借其专业的 IT 服务实践，从最初的 IT 评估和战略开发到定制业务 IT 解决方案的实施和支持，与客户展开合作。
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