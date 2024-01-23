为了支持产品开发工作，Lumen Freedom 选择与 IBM 合作伙伴 Olive Grove IT 合作，部署 IBM® Engineering Requirements Management DOORS® Next 和 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 软件。

“我们研究了几种不同的工具，”Eliott 回忆道，“我们权衡了它们的优缺点，鉴于 DOORS Next 和 ELM 本质上是汽车行业标准，我们选择 IBM 作为我们的首选工具链。”通过将 DOORS Next 作为 ELM 内的生命周期核心组件，Lumen Freedom 现在可以在整个产品开发过程中捕获、跟踪和分析机械、硬件和软件需求，包括任何客户特定的产品变体。

Olive Grove IT 创始人 Davyd Norris 补充道：“对于小公司来说，他们面临着特别复杂的挑战。由于 ELM 可在 SAAS（软件即服务）模式下交付，他们现在或将来都不需要专门的系统管理员提供帮助，也可使用该工具。”

Lumen Freedom 反过来使用 Engineering Lifecycle Management 软件在测试、缺陷跟踪、验证和整个工作流程活动中建立标准化的可追溯性。“我们每天都将它用作 Scrum 板，”Lumen Freedom 的创新和技术经理 Tony Rocco 解释道，“借助该软件可以让每个人都保持联系，并在整个生产计划中促进实现共同愿景。我们没有时间犯错误或重复作业，Engineering Lifecycle Management 让我们一次就可以把事情做好。”

Wilson 补充道：“该工具就像是管理‘人’的工具。它破除了各个孤立团队之间的障碍，并支持更具包容性的跨部门管理。因此，当我们专注于 V 模型的右侧时，就像专注于产品质量一样，我们可以追溯到流程的每个阶段的每个需求，并确保在整个确认和验证过程中，最终版本反映这些需求。”

与此同时，Olive Grove 还持续提供 Agile Systems Engineering 方法方面的指导和产品专业知识，进一步帮助简化开发流程。Rocco 指出：“我们与 Olive Grove 的关系非常融洽。“IBM 软件具有极大的灵活性，以至于我们不能直观地了解如何使用该工具。但 Olive Grove 提供了方法和后端支持，可根据我们的具体需求调整工具。如果没有 Olive Grove，我们不可能做到这一点。”