自动驾驶汽车不再是科幻小说中的角色，它已经出现在我们的视野，电动汽车已经成为全球汽车行业快速增长的市场。
但要完全实现这一未来愿景，自动驾驶车辆必须真正独立运行，无论是上路行驶、停泊车库甚至是夜间充电，都不需要人工干预。
“您真的不要期望机械臂每次都会伸出手来为您插入汽车电源，”汽车行业无线充电装置制造商 Lumen Freedom 的总经理 Rod Wilson 评论道，“无论是私人还是商用，如果没有无线充电系统，这些电动汽车就无法自立。Lumen Group 认识到这就是 2016 年行业发展的方向，因此决定进军无线充电领域。”
当然，开拓创新说起来容易做起来难。随着企业开始开发无线充电装置并进行商业化，其设计管理工作也变得越来越复杂且难以管理。
将 10,000 多个需求集中到一个工具，从而简化管理
通过团队之间实现更好的平衡工作负载提高员工效率
“例如，我们有一个具有多种不同充电模式的基本单元，”Lumen Freedom 的系统架构师 David Eliott 指出，“但是我们有十几个客户排队，他们只想在电源模式上使用自己的产品变体。当我们开始考虑我们的客户需要多少种不同的产品变体和功能（例如地上或地下充电站）时，不可能使用现有工具来管理如此庞大的产品系列。”
为了支持产品开发工作，Lumen Freedom 选择与 IBM 合作伙伴 Olive Grove IT 合作，部署 IBM® Engineering Requirements Management DOORS® Next 和 IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 软件。
“我们研究了几种不同的工具，”Eliott 回忆道，“我们权衡了它们的优缺点，鉴于 DOORS Next 和 ELM 本质上是汽车行业标准，我们选择 IBM 作为我们的首选工具链。”通过将 DOORS Next 作为 ELM 内的生命周期核心组件，Lumen Freedom 现在可以在整个产品开发过程中捕获、跟踪和分析机械、硬件和软件需求，包括任何客户特定的产品变体。
Olive Grove IT 创始人 Davyd Norris 补充道：“对于小公司来说，他们面临着特别复杂的挑战。由于 ELM 可在 SAAS（软件即服务）模式下交付，他们现在或将来都不需要专门的系统管理员提供帮助，也可使用该工具。”
Lumen Freedom 反过来使用 Engineering Lifecycle Management 软件在测试、缺陷跟踪、验证和整个工作流程活动中建立标准化的可追溯性。“我们每天都将它用作 Scrum 板，”Lumen Freedom 的创新和技术经理 Tony Rocco 解释道，“借助该软件可以让每个人都保持联系，并在整个生产计划中促进实现共同愿景。我们没有时间犯错误或重复作业，Engineering Lifecycle Management 让我们一次就可以把事情做好。”
Wilson 补充道：“该工具就像是管理‘人’的工具。它破除了各个孤立团队之间的障碍，并支持更具包容性的跨部门管理。因此，当我们专注于 V 模型的右侧时，就像专注于产品质量一样，我们可以追溯到流程的每个阶段的每个需求，并确保在整个确认和验证过程中，最终版本反映这些需求。”
与此同时，Olive Grove 还持续提供 Agile Systems Engineering 方法方面的指导和产品专业知识，进一步帮助简化开发流程。Rocco 指出：“我们与 Olive Grove 的关系非常融洽。“IBM 软件具有极大的灵活性，以至于我们不能直观地了解如何使用该工具。但 Olive Grove 提供了方法和后端支持，可根据我们的具体需求调整工具。如果没有 Olive Grove，我们不可能做到这一点。”
凭借统一的工作流程管理策略，Lumen Freedom 简化了整体生产工作，可用相同数量的员工完成更多工作。
“刚开始的时候，我们可能有几百个需求，”Eliott 回忆道，“我们现在的需求接近 10,000 个。如果不切换到 DOORS Next，我们就不可能做到这一点。那会是一场噩梦。所有这些增长和复杂性都是在我们的团队规模保持不变的情况下发生的。”
Engineering Lifecycle Management 软件还可通过通用界面集中设计和工作流程，从而提高效率。Norris 补充道：“这种与 IBM 工具链的整体集成具有优势。“一旦整个团队使用相同的工具链，并能访问相同的工作项目，资源使用平衡就变得很容易。如果某团队有能力，公司可以快速分配工作；如果工作分配过多，公司可以将工作转派给其他团队。”
Rocco 重申了这一观点，并继续表示：“通过 Engineering Lifecycle Management，我们可以更有效地处理信息和活动。我们的任务管理更具协作性，每个人都在同一个工具中工作。该工具破除了各个团队之间的障碍。”
Rocco 继续补充道：“我们的母公司 Lumen Group 一直在密切关注这个项目的进展情况。在我们的成功中，DOORS NEXT 和 Engineering Lifecycle Management 也在慢慢融入集团的工作流程。他们指望我们找出该新工具链的最佳使用方法。”
除了 IBM 平台提供的价值之外，Lumen Freedom 也对选择与 Olive Grove IT 合作感到非常满意。“他们非常支持我们，”Eliott 指出，“他们的响应速度让我们大吃一惊。他们建议我们比较不同的选项，确保我们有合适的平台。他们指导我们完成一切设置。他们的支持不仅仅限于 IBM 产品/服务方面，他们几乎已经成为我们公司的“朋友”。
Lumen Freedom 是 Lumen Group 旗下公司之一。Lumen Group 总部位于澳大利亚哈勒姆，主要从事无线电动汽车充电系统的设计、制造和销售。
Lumen Group（ibm.com 外部链接）拥有 30 年的丰富历史，专门从事汽车部件和售后零部件的设计和制造业务。该全球集团拥有 500 多名员工，分布在 9 个国家或地区。
IBM 合作伙伴 Olive Grove IT（ibm.com 外部链接）是一家精品 IT 咨询公司，专门从事软件开发、变更管理以及开发和交付生命周期服务。该公司成立于 2016 年，总部位于澳大利亚的坎伯韦尔。
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美国出品，2021 年 4 月。
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