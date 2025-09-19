LPS 是联想集团的成员，在亚太地区的金融、电信、零售和公共部门提供 IT 服务。随着企业拥抱数字化转型，数据量激增，远程办公流量稳定在高位，安全和合规要求也变得越来越严格。为了满足这些不断增长的需求，LPS 意识到他们需要升级现有的基础设施。他们的监控套件提供了本地服务器、容器化应用程序和云平台的时间点快照，但缺乏统一的视图来在严格的 24×7 服务级别承诺下协调主动事件管理。

与此同时，AI 驱动型分析、大数据处理以及沉浸式虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 零售试点推动了计算和存储需求的急剧增长。由于缺乏集中的洞察分析，LPS 团队只能在孤岛中验证性能指标，从而导致响应周期拖延、资源利用率不理想以及规划效率低下。为了支持客户实现增长，LPS 需要一个高性能、安全且可扩展的架构，从而提供全面的可见性、实现日常运营自动化，并让容量规划与不断变化的业务需求保持一致。