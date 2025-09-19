LPS 利用 IBM® Instana 增强整体 IT 运营的可见性和性能
LPS 是联想集团的成员，在亚太地区的金融、电信、零售和公共部门提供 IT 服务。随着企业拥抱数字化转型，数据量激增，远程办公流量稳定在高位，安全和合规要求也变得越来越严格。为了满足这些不断增长的需求，LPS 意识到他们需要升级现有的基础设施。他们的监控套件提供了本地服务器、容器化应用程序和云平台的时间点快照，但缺乏统一的视图来在严格的 24×7 服务级别承诺下协调主动事件管理。
与此同时，AI 驱动型分析、大数据处理以及沉浸式虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 零售试点推动了计算和存储需求的急剧增长。由于缺乏集中的洞察分析，LPS 团队只能在孤岛中验证性能指标，从而导致响应周期拖延、资源利用率不理想以及规划效率低下。为了支持客户实现增长，LPS 需要一个高性能、安全且可扩展的架构，从而提供全面的可见性、实现日常运营自动化，并让容量规划与不断变化的业务需求保持一致。
为了满足在动态、数据密集型领域运营的企业客户不断变化的需求，LPS 与 IBM 合作，对他们的 IT 基础进行现代化改造。目标是创建一个安全、智能和可扩展的基础设施，以支持不断增长的数据量、AI 驱动的工作负载和不断提高的客户期望。他们共同实现了以四大战略支柱为基础的转型：
有了统一的可观测性和智能自动化，LPS 显著提高了 IT 效率和灵活性。团队现在可以更快地解决性能问题，缩短平均解决时间 (MTTR) 并最大限度地减少计划外停机时间，从而提高企业客户的服务水平表现。
通过将 IBM Instana 的实时监控与 IBM LinuxONE 的处理能力和能效相结合，LPS 还降低了基础架构的复杂性，并优化了混合环境中的资源使用情况。这一过程可帮助客户避免过度配置并控制成本，而不影响速度、安全性或可扩展性。
因此，LPS 能够更好地支持跨行业的创新 - 从提供安全的移动银行平台到部署沉浸式零售技术和智慧城市解决方案。凭借扩展的灵活性和适应的智能，LPS 正在帮助其客户构建具有弹性、面向未来的企业。
联想电讯盈科企业方案 (LPS)（ibm.com 外部链接）是亚太地区领先的 IT 和技术解决方案提供商。LPS 与政府和企业合作，以实现卓越的数字化转型，通过其市场领先的解决方案和行业最佳实践来推动业务增长。作为联想集团引以为豪的一员，LPS 与联想的全球影响力和技术能力实现了新的协同效应，重点关注 AI、数据实践、云和网络安全。LPS 拥有超过 4,000 名领域专家组成的团队和强大的生态系统合作伙伴网络，致力于提供尖端的人工智能驱动解决方案和数据最佳实践，以帮助组织在数字化之旅中脱颖而出。
