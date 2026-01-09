L’Hospitalet 市政府是西班牙加泰罗尼亚 L'Hospitalet de Llobregat 市的市议会。市政当局为近 30 万名居民提供包括教育和医疗在内的设施，并提供参与社会服务和文化活动的机会。这些服务由市政员工的内部数字基础设施和对居民提供安全、全天候 24x7 服务的外部门户技术支持。

随着 L’Hospitalet 市政府现有存储系统接近生命周期终点，议会出现性能问题，并越来越难以保持数据可用性的一致性。为防止关键服务中断并支持未来创新，议会寻求对核心存储基础设施进行现代化改造，同时确保过渡过程中对居民的干扰和停机时间降至最低。