L’Hospitalet 市政府与 Logicalis Spain 和 IBM 合作，升级其存储基础设施
L’Hospitalet 市政府是西班牙加泰罗尼亚 L'Hospitalet de Llobregat 市的市议会。市政当局为近 30 万名居民提供包括教育和医疗在内的设施，并提供参与社会服务和文化活动的机会。这些服务由市政员工的内部数字基础设施和对居民提供安全、全天候 24x7 服务的外部门户技术支持。
随着 L’Hospitalet 市政府现有存储系统接近生命周期终点，议会出现性能问题，并越来越难以保持数据可用性的一致性。为防止关键服务中断并支持未来创新，议会寻求对核心存储基础设施进行现代化改造，同时确保过渡过程中对居民的干扰和停机时间降至最低。
对于 L’Hospitalet 市政府来说，IBM FlashSystem 5200 阵列是自然选择，因为议会多年来已成功使用 IBM 技术这些阵列由 IBM FlashCore® 模块提供支持，可帮助 IT 团队提升性能，同时保持成本效益。
L’Hospitalet 市政府首席技术官 Marti Duedra 证实：“IBM FlashSystem 5200 为我们提供低延迟和可靠性，并可与现有基础设施轻松集成”。
IT 团队与 IBM 白金业务合作伙伴 Logicalis Spain 合作，在大型机和开放系统环境中完成了解决方案的集成。他们还通过部署 IBM® Storage Networking SAN64B-7 交换机升级了网络环境。
“Logicalis Spain 的技术实力无人能及。”杜德拉说道，“他们实施的 IBM HyperSwap® 技术帮助我们轻松地将 VMware 环境改为延伸集群配置。”
IBM 存储解决方案帮助 L’Hospitalet 市政府最大限度减少计划外停机时间，同时提升了 150 多台运行应用服务器、数据库和域控制器的虚拟机（VM）性能。该解决方案通过提供微秒级响应增强用户体验，即使在高负载下也是如此。1U 机架阵列的硬件压缩和紧凑设计也帮助议会减少了数据中心占地面积并降低了运营成本。
新的主动-主动架构支持自动故障切换，实现恢复点目标（RPO）和恢复时间目标（RTO）为零。
IBM FlashSystem 5200 配备 FIPS 140-2 认证的内置加密、不可篡改备份和高级异常检测，有助于提升数据安全性。L’Hospitalet 市政府现已准备好为数千居民提供不间断服务，并扩展其数字产品和服务。
作为一家拥有 30 多年经验的领先技术集成商， Logicalis Spain通过定制、灵活且可扩展的技术解决方案，助力组织实现数字化转型。作为 IBM 白金合作伙伴，Logicalis Spain 在数据分析、网络安全与合规、云计算及人工智能等关键领域提供服务。
部署 IBM FlashSystem 5200 存储阵列，构建经济高效、高密度且可扩展的数据存储基础设施。
