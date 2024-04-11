IBM Storage Networking SAN64B-7 Switch 构建了光纤通道基础架构，可减少延迟并增加带宽，从而释放 NVMe、FICON 和 SCSI 工作负载的性能。此外，该第 7 代基础架构通过结合强大的分析和先进的自动化功能，最大限度地提高性能并确保可靠性，为自主 SAN 奠定了基础，从而使组织能够实现自我学习、自我优化和自我修复 SAN。

SAN64B-7 Switch 支持高达 64 Gb/s 的端口带宽，具有业界领先的端口密度，为快速数据增长、严苛的工作负载和数据中心整合提供构建块。SAN64B-7 的延迟比前代产品降低 50%，支持实现下一代 NVMe 存储的最大性能。