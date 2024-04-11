IBM Storage Networking SAN64B-7 Switch 构建了光纤通道基础架构，可减少延迟并增加带宽，从而释放 NVMe、FICON 和 SCSI 工作负载的性能。此外，该第 7 代基础架构通过结合强大的分析和先进的自动化功能，最大限度地提高性能并确保可靠性，为自主 SAN 奠定了基础，从而使组织能够实现自我学习、自我优化和自我修复 SAN。
SAN64B-7 Switch 支持高达 64 Gb/s 的端口带宽，具有业界领先的端口密度，为快速数据增长、严苛的工作负载和数据中心整合提供构建块。SAN64B-7 的延迟比前代产品降低 50%，支持实现下一代 NVMe 存储的最大性能。
SAN64B-7 释放 NVMe 工作负载的性能、减少延迟并增加带宽。通过为自主 SAN 奠定基础，将强大的分析功能与高级自动化相结合，您可以最大限度地提高性能并确保可靠性。
SAN64B-7 旨在最大限度地提高灵活性、可扩展性和易用性。 各组织可以在高效的 1U 外形规格中将 SFP+ 端口从 24 个扩展到 56 个，实现业界领先的端口密度和空间利用率。
结合集成的 SAN 分析、自动化和 Fabric Vision 技术，SAN64B-7 可提供自学习、自优化和自修复的自主 SAN，在简化配置和故障排除的同时优化性能。
SAN64B-7 支持自我优化 SAN，主动监控和调整流量模式，并自动确定流量流的优先级，以优化应用程序性能和可靠性。
SAN64B-7 可以自动执行操作、简化管理并解决网络问题，且无需干预，因此您可以避免网络中断和计划外停机。
IBM® SANav Management Portal 和 SANava Global View 使 IT 管理员能够从全局到本地环境的角度全面了解整个 SAN。
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