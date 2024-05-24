作为能源市场的真正先驱，Lhyfe 的业务重点是工业和交通（用于工业车队、公共汽车、火车等的氢气），这两个行业旨在通过多样化的能源结构来减少碳排放。

该公司面临着三重挑战：为新行业奠定基础，找到一种将可持续发展要求与盈利能力相结合的可持续商业模式，并说服客户（工业、企业和当地社区）相信该行业的可靠性。

“在所有这些挑战中转化客户当然至关重要。为了让他们致力于借助 Lhyfe 实现业务活动脱碳，我们的产品和服务必须拥有可靠的产品质量、客户体验、有竞争力的成本和无可挑剔的交货时间”，Lhyfe 首席运营官 Antoine Hamon 强调。

确保工业工具的可靠性至关重要，也是这些要求的核心。“例如，我们在大西洋卢瓦尔省海岸附近有一个海上电解槽，靠近属于SYDEV（Syndicat Département d’Energie et d’Équipement de la Vendée，旺代地区能源和设备部门）的风力涡轮机。利用这种可再生能源，我们为永河畔拉罗什的公共交通生产绿色氢气。在冬季，操作更加复杂。我们必须通过优化维护来确保生产连续性。”Antoine Hamon 解释说。

为了稳定生产工具，IBM 通过 IBM Client Engineering 为 Lhyfe 提供支持；IBM Client Engineering 是一个致力于技术探索、创新解决方案协同设计和演示实现的实体。