自 2017 年以来，Lhyfe 巩固了其作为绿色氢领域开拓性欧洲领导者的地位。该公司以可再生电力供能方式电解水来生产绿色氢气，立志阻止 10 亿吨二氧化碳的排放，成为“绿色独角兽”。
IBM Client Engineering
IBM Maximo Application Suite
作为能源市场的真正先驱，Lhyfe 的业务重点是工业和交通（用于工业车队、公共汽车、火车等的氢气），这两个行业旨在通过多样化的能源结构来减少碳排放。
该公司面临着三重挑战：为新行业奠定基础，找到一种将可持续发展要求与盈利能力相结合的可持续商业模式，并说服客户（工业、企业和当地社区）相信该行业的可靠性。
“在所有这些挑战中转化客户当然至关重要。为了让他们致力于借助 Lhyfe 实现业务活动脱碳，我们的产品和服务必须拥有可靠的产品质量、客户体验、有竞争力的成本和无可挑剔的交货时间”，Lhyfe 首席运营官 Antoine Hamon 强调。
确保工业工具的可靠性至关重要，也是这些要求的核心。“例如，我们在大西洋卢瓦尔省海岸附近有一个海上电解槽，靠近属于SYDEV（Syndicat Département d’Energie et d’Équipement de la Vendée，旺代地区能源和设备部门）的风力涡轮机。利用这种可再生能源，我们为永河畔拉罗什的公共交通生产绿色氢气。在冬季，操作更加复杂。我们必须通过优化维护来确保生产连续性。”Antoine Hamon 解释说。
为了稳定生产工具，IBM 通过 IBM Client Engineering 为 Lhyfe 提供支持；IBM Client Engineering 是一个致力于技术探索、创新解决方案协同设计和演示实现的实体。
“我之前曾评估过 IBM Maximo Application Suite 解决方案的有效性。”Lhyfe 运营与维护支持人员 Eric Pietri 解释道。"选择工具是一项挑战：从短期来看，它必须轻量化，并适合我们目前的生产和小型团队。从中期来看，它必须可以迅速扩大规模，以管理一系列生产单元。”Antoine Hamon 说：“我们目前的产能是 1 兆瓦时，我们的目标是到 2024 年底达到 55 兆瓦时，到 2026 年达到 200 兆瓦时！”
IBM Client Engineering 团队与 Lhyfe 的团队一起阐明了这一需求，并开发了概念验证 (POC)，以具体展示 Lyfhe 的技术人员如何有效地使用此工具。“这次演示非常令人信服。”Antoine Hamon 总结道。
IBM Maximo Application Suite 由 IBM 合作伙伴 Arondor 托管和部署，目前在两个地点（旺代的离岸单元和布安的陆上单元）实施，之后会将其扩展到欧洲目前正在建设或扩建的其他 7 个地点。IBM Maximo Application Suite 支持实时监控设备状态（生产装置和滚动资产），并可规划维护操作以优化资产性能、延长使用寿命并控制维护成本。此外，它还是一种有助于操作安全和实现可追溯性的工具，尤其是在满足 ATEX [1] 现场要求方面。
Lhyfe 与 IBM 的合作是减少温室气体排放、减少对化石燃料的依赖和实现可持续发展目标的技术实施成功范例。
“我对 IBM 的平易近人感到非常惊讶，IBM 通常被认为是一家只与大客户合作的公司。”Antoine Hamon 强调道。“但他们确实考虑到了我们初创企业的限制并进行了调整。”
除了实施 IBM Maximo Application Suite 之外，Lhyfe 在其他创新领域还获得了 IBM Client Engineering 的支持。“我们成立了由 IBM 的技术专家和 Lhyfe 的业务专家组成的多学科团队”，IBM Client Engineering 总监 Ouafaa El Moumouhi 解释说。“我们的目标是评估特定的 IBM 技术如何帮助 Lhyfe 克服各种运营挑战。在识别潜力时，我们进行了必要的实验。”这些团队探索了将工厂生成的数据集成到未来应用中的策略。
对于 Antoine Hamon 来说：“即使不是我们与 IBM Client Engineering 进行的所有讨论都获得最终实施，但还是可以帮助我们开发方法并为我们的未来做好准备。有这样一位经验丰富的合作伙伴在我们身边非常令人放心。我真的觉得，IBM 为加快我们的开发而投入的资源和时间是对我们潜力的认可。”