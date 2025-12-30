Les Mills 是全球领先的健身公司，提供科学验证的团体锻炼课程、沉浸式数字健身方案及效果显著的训练计划

为支撑快速的全球扩张，公司着手对分散的系统进行现代化升级与整合财务团队依赖 Microsoft Dynamics AX 2009，该系统运行于老旧的本地基础设施，并依靠手动纸质工作流。多家供应商间的人工支付处理导致报告不一致，从而引发延误、信息遗漏及对账问题。同时，订阅计费与收入确认在系统外管理，增加了错误发生的风险，并可能引发不利审计。

随着公司收购特许经营权后用户规模扩大，这些低效问题和不满情绪进一步加剧。Les Mills 迫切需要一个可扩展的云端 ERP 系统，以标准化全球财务流程、强化合规管理，并提升整体效率。