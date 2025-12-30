Les Mills 与 IBM 携手，通过 ERP 转型提升运营效率与自动化水平
Les Mills 是全球领先的健身公司，提供科学验证的团体锻炼课程、沉浸式数字健身方案及效果显著的训练计划
为支撑快速的全球扩张，公司着手对分散的系统进行现代化升级与整合财务团队依赖 Microsoft Dynamics AX 2009，该系统运行于老旧的本地基础设施，并依靠手动纸质工作流。多家供应商间的人工支付处理导致报告不一致，从而引发延误、信息遗漏及对账问题。同时，订阅计费与收入确认在系统外管理，增加了错误发生的风险，并可能引发不利审计。
随着公司收购特许经营权后用户规模扩大，这些低效问题和不满情绪进一步加剧。Les Mills 迫切需要一个可扩展的云端 ERP 系统，以标准化全球财务流程、强化合规管理，并提升整体效率。
通过与 IBM Consulting® 合作，Les Mills 开启了全球财务转型之旅，用 Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations 取代旧有的 Microsoft Dynamics AX 2009 系统，实现流程标准化，并支持跨多个地区的业务可扩展性。
在此基础上，Les Mills 通过整合 Les Mills Plus (LM+) 的订阅计费，实现月末 IFRS 15 应计会计的自动化，提升合规管理水平与账务准确性。此外，公司通过与汇丰银行及 ASB 银行的系统整合，实现银行对账自动化，加速月结流程并减少人工操作。
公司在持续创新过程中，引入现代对账方法和 Microsoft Copilot，实现 AI 驱动的洞察分析，进一步提升生产力。持续的改进措施，如网络销售支付整合和逾期付款自动化，进一步巩固了其数字化财务生态体系。
通过财务系统转型，Les Mills 实现了卓越的运营表现和财务成果。
在 IBM 的专业指导和自动化驱动方法支持下，Les Mills 现已具备更高的灵活性与可扩展性，并以更大信心推动持续创新与业务增长。
Les Mills 的使命是创造一个更健康的地球，将音乐、运动与科技融合，激励全球数百万人的健康生活。他们提供科学依据的团体锻炼、沉浸式数字健身解决方案，以及 BODYPUMP 和 BODYCOMBAT 等标志性健身课程。
IBM Consulting 为企业提供 AI 驱动的数据与分析战略，同时提供财务和会计外包服务。从现代数据架构到采购—付款的自动化流程与报告，IBM Consulting 在企业运营中提供可靠洞察、提升效率、强化合规管理，并实现可扩展的创新能力。
