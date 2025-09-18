实施 S/4HANA 以增强标准化和治理
Kobe Steel 一直在为其多元化业务运营中的每个部门运行单独优化的业务流程和核心系统，包括钢铁、铝、锻造、焊接、机械、工程、建筑机械和电力。
尽管总部会计部门引入了 SAP ERP，但仅总部会计领域就开发了约 400 个附加组件，使系统变得复杂。结果，版本升级和可维护性存在问题，阻碍了现代化。此外，会计处理分布在多个系统中，并且输出纸质表格，导致运营专门化且效率低下。
随着 SAP ERP 维护期限的临近，现有的老化系统很难快速响应业务变化并面向未来扩展。迫切需要构建一个新的通用 ERP 基础，以加速整个公司的数字化转型 (DX)。
Kobe Steel 改造了老化和分散的核心系统，构建了一个名为 KOBELCO-SAP 的全公司 ERP 平台。IBM 为从概念到实施和采用的整个过程提供支持，并在项目管理中发挥了核心作用。围绕 SAP 的最新产品 S/4HANA，业务流程和系统功能的安排是完全重新设计的。基于符合标准 (F2S) 原则，利用标准功能引领业务转型。
最初，计划由各部门单独进行 SAP 实施项目，但从实施和维护成本的角度考虑，最终决定以工程、电力、总部三个事业部共用一个 SAP 环境的单实例配置同时运行为目标进行。作为跨供应商的项目管理者，IBM 促进了实施政策、管理方法和主设计/运营系统的统一，为业务部门之间达成共识和成功运营做出了贡献。
基础设施方面，核心系统构建在 AWS 上，服务器安装在两个区域，兼顾安全性和防灾性。通过将服务器管理外包给 AWS，还减少了运营负载和 IT 成本。
该项目是 Kobe Steel 的第一个跨部门 ERP 标准化项目，使用 KOBELCO-SAP 的新系统的生产运营进展顺利，成功解决了 Kobe Steel 面临的核心结构性业务问题。
具体来说，SAP 标准功能的使用率从之前的 6% 大幅上升到 82%。在总公司会计方面，附加组件的数量从大约 400 个减少到 100 个。由于这种彻底的标准化，新的开发和维护成本大大降低，并提高了未来版本升级和扩展的灵活性。
与此同时，由于表格数字化和在线结算运营，该公司摆脱了纸质文化，对灵活工作方式的支持有所增加。由于整合了以前独立的总部系统，部门合作和确认任务变得不再必要，并且实现了实时数据访问，减少了等待时间。此外，通过引入工作流和重新设计主管理，提升了治理水平，加强了业务控制。
在这整个项目中，值得注意的是，即使是在拥有业务部门系统的 Kobe Steel，IT 规划部门也在应用领域的全公司通用基础设施的维护和运营中发挥着核心作用。该部门与会计部门和各业务部门合作，为转型提供支持。到目前为止，该公司在信息基础设施和信息安全领域支持共同的基础设施，但在该项目之后建立的新治理系统所取得的结果被 Kobe Steel 视为其最重要的成就之一。
此外，随着核心业务基础设施的发展，现在已经建立了一个可以顺利应对未来使用 AI 和高级数据分析等下一代 DX 政策的系统。作为 Kobe Steel 的 DX 推广合作伙伴，除了继续支持运营和维护之外，IBM 将继续通过把 IBM 项目管理方法应用于 SAP 以外的应用领域来支持转型。
Kobe Steel, Ltd 是一家成立于 1905 年的日本综合制造商，拥有三大支柱业务：钢铁和铝等材料业务，机械、工程、建筑机械等机械业务，以及电力业务。通过这些业务，该公司为解决社会问题和工业发展做出了贡献，并在日本和海外建立了多个基地来促进全球业务发展。此外，该公司的未来观是：“我们设想这样一个世界：人们现在和未来都能实现他们的希望和梦想，同时享受安全、有保障和富足的生活。”这是公司积极致力于实现可持续发展社会的核心企业原则。
