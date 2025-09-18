该项目是 Kobe Steel 的第一个跨部门 ERP 标准化项目，使用 KOBELCO-SAP 的新系统的生产运营进展顺利，成功解决了 Kobe Steel 面临的核心结构性业务问题。

具体来说，SAP 标准功能的使用率从之前的 6% 大幅上升到 82%。在总公司会计方面，附加组件的数量从大约 400 个减少到 100 个。由于这种彻底的标准化，新的开发和维护成本大大降低，并提高了未来版本升级和扩展的灵活性。

与此同时，由于表格数字化和在线结算运营，该公司摆脱了纸质文化，对灵活工作方式的支持有所增加。由于整合了以前独立的总部系统，部门合作和确认任务变得不再必要，并且实现了实时数据访问，减少了等待时间。此外，通过引入工作流和重新设计主管理，提升了治理水平，加强了业务控制。

在这整个项目中，值得注意的是，即使是在拥有业务部门系统的 Kobe Steel，IT 规划部门也在应用领域的全公司通用基础设施的维护和运营中发挥着核心作用。该部门与会计部门和各业务部门合作，为转型提供支持。到目前为止，该公司在信息基础设施和信息安全领域支持共同的基础设施，但在该项目之后建立的新治理系统所取得的结果被 Kobe Steel 视为其最重要的成就之一。

此外，随着核心业务基础设施的发展，现在已经建立了一个可以顺利应对未来使用 AI 和高级数据分析等下一代 DX 政策的系统。作为 Kobe Steel 的 DX 推广合作伙伴，除了继续支持运营和维护之外，IBM 将继续通过把 IBM 项目管理方法应用于 SAP 以外的应用领域来支持转型。