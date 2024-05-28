Errol Brandt 博士的团队中有一位关键人物突然离世，这促使他寻找一种更好的方法来保存企业知识，并降低灾难性知识丢失的风险。



当组织突然发现关键业务流程因组织理解不完整而中断时，就会发生灾难性的知识损失。这种损失存在多种形式，但在解压缩运行关键业务流程的复杂电子表格时最为常见。

无法获取深层次的隐性技术知识使得定价和资本投资决策变得更加困难，从而影响了业务绩效。

出于知识恢复计划，Brandt 博士开始构建一个原型，作为 IBM® Cloud 上的一项激情计划。截至 2022 年底，该产品已做好测试准备，在两位联合创始人帮助下，Brandt 博士成立了 Knowledge Orchestrator Pty Ltd，开始将该解决方案商业化。

如今，Knowledge Orchestrator 将自己视为“零号客户”，并使用该解决方案来记录其业务的各个方面，支持团队能够随时随地提高工作效率。