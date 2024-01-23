Knowis AG 的金融平台可在核心银行系统和渠道之间提供“数字敏捷层”，以帮助银行和其他金融服务组织。
过去，knowis 向客户提供本地解决方案，但它希望通过提供基于云的选项来扩展产品/服务。
“使用本地部署的解决方案时，会涉及设置和维护成本，并且设置时间可能较长。”knowis 产品管理副总裁 Christian Sternkopf 表示，“我们的一些潜在客户没有资源购买硬件、设置基础架构并进行维护。”
为了降低客户的成本和部署时间，knowis 希望找到一个可扩展、基于云且完全托管的数据库，作为其 isfinancial 平台的一部分。该数据库需要提供银行业必不可少的安全性，并满足欧洲银行管理局 (EBA) 的要求。
通过提供基于云的完全托管云选项，降低客户设置和维护成本
通过降低解决方案的总体拥有成本 (TCO)，扩大客户群以纳入较小型组织
knowis 选择使用 IBM® Db2® on Cloud 数据库为客户提供基于云的完全托管选项。该公司必须确保所有客户数据都存储在欧盟境内，以符合 EBA 要求。“IBM 在法兰克福设有一个数据中心，可以在欧盟境内提供所有管理服务，”Sternkopf 说道，“没有其他云竞争对手能为我们提供这样的服务。”
IBM 与 knowis 携手合作，将 Db2 on Cloud 数据库集成到 isfinancial 平台中。“我们的体验是，Db2 on Cloud 开箱即用，”Sternkopf 说道，“与 IBM 合作将 Db2 集成到我们的平台中，这一过程非常顺利，我们获得了所需的所有支持。”该数据库还能与该企业现有的 IBM Business Process Manager on Cloud 软件轻松集成。“这是将 IBM Business Process Manager 和 Db2 这两种云产品集成到我们平台中的绝佳机会，”Sternkopf 说道，“它们可以出色地协同工作，提供可靠性和高性能。”
借助 Db2 on Cloud 解决方案，knowis 可以为客户提供完全托管的解决方案，帮助降低设置和维护成本。过去，当 knowis 就 isfinancial 平台与潜在客户接洽时，讨论内容必须包括设置和支持本地基础架构相关的商议。但通过 Db2 on Cloud 产品，knowis 现在可以提供基于云的部署选项，这有助于缩短销售周期。
云选项还增加了该公司的潜在客户群。此前，knowis 专注于向大型组织销售产品，因为他们拥有运行本地平台的基础架构、技能和资源。但借助 Db2 on Cloud 解决方案，isfinancial 平台的总体拥有成本 (TCO) 降低，并且无需客户维护，因此小型银行和金融机构也能使用该平台。“这对我们来说是一个绝佳的机会，可以提供第二种部署选项并满足金融市场中小型客户群体的需求，”Sternkopf 说道。
knowis外部链接（ibm.com 外部链接）成立于 2004 年，是位于德国雷根斯堡的一家专业软件供应商。 该业务专门为银行和金融服务行业提供解决方案，帮助加快其数字化转型。knowis 为超过 100 家金融机构提供服务。
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美国出品，2021 年 8 月。
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