主页 Case Studies Knowis AG - Cloud 为欧洲银行家提供更多选择，以降低成本
Knowis AG 通过 IBM Db2 on Cloud 数据库提供基于云的金融平台
三位商务人士在办公楼大厅交谈

Knowis AG 的金融平台可在核心银行系统和渠道之间提供“数字敏捷层”，以帮助银行和其他金融服务组织。

过去，knowis 向客户提供本地解决方案，但它希望通过提供基于云的选项来扩展产品/服务。

“使用本地部署的解决方案时，会涉及设置和维护成本，并且设置时间可能较长。”knowis 产品管理副总裁 Christian Sternkopf 表示，“我们的一些潜在客户没有资源购买硬件、设置基础架构并进行维护。”

为了降低客户的成本和部署时间，knowis 希望找到一个可扩展、基于云且完全托管的数据库，作为其 isfinancial 平台的一部分。该数据库需要提供银行业必不可少的安全性，并满足欧洲银行管理局 (EBA) 的要求。

成本削减

 

通过提供基于云的完全托管云选项，降低客户设置和维护成本

实现 TCO 提升

 

通过降低解决方案的总体拥有成本 (TCO)，扩大客户群以纳入较小型组织
我们的体验是，IBM Db2 on Cloud 开箱即用。 Christian Sternkopf 产品管理副总裁 knowis AG
借助云扩展客户的选择范围

knowis 选择使用 IBM® Db2® on Cloud 数据库为客户提供基于云的完全托管选项。该公司必须确保所有客户数据都存储在欧盟境内，以符合 EBA 要求。“IBM 在法兰克福设有一个数据中心，可以在欧盟境内提供所有管理服务，”Sternkopf 说道，“没有其他云竞争对手能为我们提供这样的服务。”

IBM 与 knowis 携手合作，将 Db2 on Cloud 数据库集成到 isfinancial 平台中。“我们的体验是，Db2 on Cloud 开箱即用，”Sternkopf 说道，“与 IBM 合作将 Db2 集成到我们的平台中，这一过程非常顺利，我们获得了所需的所有支持。”该数据库还能与该企业现有的 IBM Business Process Manager on Cloud 软件轻松集成。“这是将 IBM Business Process Manager 和 Db2 这两种云产品集成到我们平台中的绝佳机会，”Sternkopf 说道，“它们可以出色地协同工作，提供可靠性和高性能。”
IBM 在法兰克福设有一个数据中心，可以在欧盟境内提供所有管理服务。没有其他云竞争对手能为我们提供这样的服务。 Christian Sternkopf 产品管理副总裁 knowis AG
降低成本，缩短设置时间

借助 Db2 on Cloud 解决方案，knowis 可以为客户提供完全托管的解决方案，帮助降低设置和维护成本。过去，当 knowis 就 isfinancial 平台与潜在客户接洽时，讨论内容必须包括设置和支持本地基础架构相关的商议。但通过 Db2 on Cloud 产品，knowis 现在可以提供基于云的部署选项，这有助于缩短销售周期。

云选项还增加了该公司的潜在客户群。此前，knowis 专注于向大型组织销售产品，因为他们拥有运行本地平台的基础架构、技能和资源。但借助 Db2 on Cloud 解决方案，isfinancial 平台的总体拥有成本 (TCO) 降低，并且无需客户维护，因此小型银行和金融机构也能使用该平台。“这对我们来说是一个绝佳的机会，可以提供第二种部署选项并满足金融市场中小型客户群体的需求，”Sternkopf 说道。
knowis 徽标
关于 knowis AG

knowis外部链接（ibm.com 外部链接）成立于 2004 年，是位于德国雷根斯堡的一家专业软件供应商。 该业务专门为银行和金融服务行业提供解决方案，帮助加快其数字化转型。knowis 为超过 100 家金融机构提供服务。
解决方案组件 IBM® Business Process Manager on Cloud IBM Db2® on Cloud
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美国出品，2021 年 8 月。

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