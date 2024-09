knowis 选择使用 IBM® Db2® on Cloud 数据库为客户提供基于云的完全托管选项。该公司必须确保所有客户数据都存储在欧盟境内,以符合 EBA 要求。“IBM 在法兰克福设有一个数据中心,可以在欧盟境内提供所有管理服务,”Sternkopf 说道,“没有其他云竞争对手能为我们提供这样的服务。”

IBM 与 knowis 携手合作,将 Db2 on Cloud 数据库集成到 isfinancial 平台中。“我们的体验是,Db2 on Cloud 开箱即用,”Sternkopf 说道,“与 IBM 合作将 Db2 集成到我们的平台中,这一过程非常顺利,我们获得了所需的所有支持。”该数据库还能与该企业现有的 IBM Business Process Manager on Cloud 软件轻松集成。“这是将 IBM Business Process Manager 和 Db2 这两种云产品集成到我们平台中的绝佳机会,”Sternkopf 说道,“它们可以出色地协同工作,提供可靠性和高性能。”