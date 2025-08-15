JBCC 已通过其 EcoOne 云服务帮助 600 多家友商迁移到云端，并提供从云架构到运营等方面的全面支持。

然而，在迁移到云端并开始使用公有云服务后，越来越多客户开始遇到云服务发票金额高于预期的问题。

造成此问题的原因众多，包括分配给服务器和应用程序的资源超过必要范围、日志与备份文件增加，以及在云使用结束后仍临时分配剩余资源等。其中一个令人担忧的因素是：当下十分难以掌控此类情况。日元兑美元的汇率贬值则是另一重要因素。

为解决这些客户顾虑，JBCC 一直在提供针对多云环境的运营状态评估报告，以帮助优化云利用。

虽然已通过 EcoOne 的现有服务发布与多云环境兼容的报告，但建议报告是针对每个云单独发布的，且结果取决于每个云服务的对应标准和准确性。因此，在实际更改配置时，需由专门的 SE 进行验证也成为一个问题。