IBM® Apptio Cloudability Premium 可用于优化云成本和运营
JBCC 已通过其 EcoOne 云服务帮助 600 多家友商迁移到云端，并提供从云架构到运营等方面的全面支持。
然而，在迁移到云端并开始使用公有云服务后，越来越多客户开始遇到云服务发票金额高于预期的问题。
造成此问题的原因众多，包括分配给服务器和应用程序的资源超过必要范围、日志与备份文件增加，以及在云使用结束后仍临时分配剩余资源等。其中一个令人担忧的因素是：当下十分难以掌控此类情况。日元兑美元的汇率贬值则是另一重要因素。
为解决这些客户顾虑，JBCC 一直在提供针对多云环境的运营状态评估报告，以帮助优化云利用。
虽然已通过 EcoOne 的现有服务发布与多云环境兼容的报告，但建议报告是针对每个云单独发布的，且结果取决于每个云服务的对应标准和准确性。因此，在实际更改配置时，需由专门的 SE 进行验证也成为一个问题。
JBCC 可通过 Cloudability Premium 实现以下功能：
通过将 Cloudability Premium 灵活的即用即付计费方式与 ESA（嵌入式解决方案协议）相结合，可让中小型企业从小规模开始发展，并了解适合其规模的成本和范围。而提供托管服务也使日本中小企业面临的 IT 运营人员短缺问题得以改善。
此外，GPU（图形处理单元）资源在全球范围内的需求日益上升，且因其高昂的成本和突出的价值而备受关注。
优化与 GPU 实例相关的资源和成本可带来巨大成效，包括降低能耗和温室气体排放量。
为解决这些问题，JBCC 验证了 IBM® Apptio Cloudability 和 IBM® Turbonomic 的功能。
IBM® Cloudability 可从主流云提供商处捕获计费数据、对数据进行规范化和结构化，并在单个屏幕上可视化所有成本。为此，即使在公有云波动支出模型中，也可多角度比较公司内每个业务部门的使用状况和成本、从会计角度进行分析，并发现所有财务异常情况。
IBM® Turbonomic 提供自动化运营决策和操作，而这些功能有助于实现人工智能驱动式云资源优化。它可减轻运营负担，同时持续确保性能与成本优化，从而实现更明智的云投资。
JBCC Corporation 是一家 IT 服务公司，它可处理从系统设计到基础设施和运营的所有事务，同时专注于云服务。该公司专注于超高速系统开发。通过将安全与 AI 服务相结合，它们能借助技术能力和速度解决客户的系统问题。
