在 CIO 与 CISO 团队协同推进下，作为 IBM“零号客户”计划的重要实践，公司部署了基于 IBM watsonx AI 产品组合构建的新一代软件解决方案 IBM Concert。该举措使 IBM 成为自身技术的首用者，借助 AI、自动化与混合云提升内部运营效能并验证规模化效率。Concert 的应用助力 IBM 在持续演进的混合环境中实现网络安全与 IT 运营的高效统一管理。

Concert 为 CIO 与 CISO 团队构建了数据驱动安全运营新维度。全企业部署显著增强了基于可利用性评估的威胁优先级排序能力，使团队能更高效地管理威胁，最终全面提升数字资产与数据保护水平。

Tworek 表示：“在 IBM，我们持续评估能助力企业和产品安全防护体系升级的先进能力。IBM Concert 正成为实现该目标的理想解决方案——它通过整合遥测数据、上下文情境与AI驱动自动化，完美契合我们‘安全左移’和威胁情报防御策略的设计理念。”