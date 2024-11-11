根据 IBM 的 IT 备份安全标准，应用程序必须根据其业务关键型价值制定数据备份解决方案。IBM 的大型本地基础设施的备份团队需要熟悉由 IBM 首席信息官办公室 (CIO) 组织托管的生产应用程序。
为了帮助消除备份管理员的操作复杂性，CIO 组织寻求一种解决方案，以整合多种孤立的做法并简化企业备份管理。目的是让整个企业的应用程序所有者使用集中的基于云的解决方案，根据 IBM 的标准管理备份并保护内部基础设施。
CIO 组织通过 IBM 合作伙伴 Cobalt Iron（ibm.com 外部链接）和 IBM 技术（包括 IBM® Storage Protect 和 IBM® Storage FlashSystem）实施了基于云的数据保护解决方案。Cobalt Iron 提供了一个集中的自助服务门户来控制和配置备份、计划和策略。它还提供了一个仪表板，用于查看受保护环境的状态和健康状况。Storage Protect 为物理文件服务器、虚拟环境和软件即服务 (SaaS) 应用程序提供数据弹性，而 IBM FlashSystem 提供低延迟的闪存阵列存储。
该解决方案提供了一个具备企业级备份和恢复功能的集中式门户，适用于 Red Hat® 容器、Red Hat 虚拟机、IBM® AIX、Microsoft Windows、Linux® 和 IBM® Z 上的 Linux，以及 IBM® Db2 和 SQL 数据库。该平台集成了来自多个平台的节点，从而通过提供一站式界面直接从门户执行所有运营管理（包括配置新系统、更改日程安排和调整管理策略），从而简化 CIO 托管的生产应用程序备份和恢复程序。
展望未来，CIO 组织计划继续为应用程序所有者提供二级支持，并与 Cobalt Metal 持续合作，帮助进一步增强产品的特性和功能。
借助这种新的企业备份解决方案，CIO 组织为所有应用程序所有者提供配置和维护 IBM 备份基础架构的单一入口点，从而带来统一的用户体验。大约 400 个应用程序所有者现在可以利用单个门户来配置、安排、创建和恢复备份。Cobalt Iron 门户简化了应用程序所有者的备份和恢复流程，以保护PB 级的关键生产应用程序数据。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。