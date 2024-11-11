CIO 组织通过 IBM 合作伙伴 Cobalt Iron（ibm.com 外部链接）和 IBM 技术（包括 IBM® Storage Protect 和 IBM® Storage FlashSystem）实施了基于云的数据保护解决方案。Cobalt Iron 提供了一个集中的自助服务门户来控制和配置备份、计划和策略。它还提供了一个仪表板，用于查看受保护环境的状态和健康状况。Storage Protect 为物理文件服务器、虚拟环境和软件即服务 (SaaS) 应用程序提供数据弹性，而 IBM FlashSystem 提供低延迟的闪存阵列存储。

该解决方案提供了一个具备企业级备份和恢复功能的集中式门户，适用于 Red Hat® 容器、Red Hat 虚拟机、IBM® AIX、Microsoft Windows、Linux® 和 IBM® Z 上的 Linux，以及 IBM® Db2 和 SQL 数据库。该平台集成了来自多个平台的节点，从而通过提供一站式界面直接从门户执行所有运营管理（包括配置新系统、更改日程安排和调整管理策略），从而简化 CIO 托管的生产应用程序备份和恢复程序。

展望未来，CIO 组织计划继续为应用程序所有者提供二级支持，并与 Cobalt Metal 持续合作，帮助进一步增强产品的特性和功能。