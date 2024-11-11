主页 Case Studies IBM CIO 组织 适用于 CIO 托管生产应用程序的本地备份解决方案
IBM 首席信息官组织通过简化企业备份管理来改善用户体验
两个人专注于电脑屏幕
广泛的 IBM 基础架构使备份管理策略变得复杂

根据 IBM 的 IT 备份安全标准，应用程序必须根据其业务关键型价值制定数据备份解决方案。IBM 的大型本地基础设施的备份团队需要熟悉由 IBM 首席信息官办公室 (CIO) 组织托管的生产应用程序。

为了帮助消除备份管理员的操作复杂性，CIO 组织寻求一种解决方案，以整合多种孤立的做法并简化企业备份管理。目的是让整个企业的应用程序所有者使用集中的基于云的解决方案，根据 IBM 的标准管理备份并保护内部基础设施。
使用集中式解决方案管理应用程序备份

CIO 组织通过 IBM 合作伙伴 Cobalt Iron（ibm.com 外部链接）和 IBM 技术（包括 IBM® Storage ProtectIBM® Storage FlashSystem）实施了基于云的数据保护解决方案。Cobalt Iron 提供了一个集中的自助服务门户来控制和配置备份、计划和策略。它还提供了一个仪表板，用于查看受保护环境的状态和健康状况。Storage Protect 为物理文件服务器、虚拟环境和软件即服务 (SaaS) 应用程序提供数据弹性，而 IBM FlashSystem 提供低延迟的闪存阵列存储。

该解决方案提供了一个具备企业级备份和恢复功能的集中式门户，适用于 Red Hat® 容器、Red Hat 虚拟机、IBM® AIX、Microsoft Windows、Linux® 和 IBM® Z 上的 Linux，以及 IBM® Db2 和 SQL 数据库。该平台集成了来自多个平台的节点，从而通过提供一站式界面直接从门户执行所有运营管理（包括配置新系统、更改日程安排和调整管理策略），从而简化 CIO 托管的生产应用程序备份和恢复程序。

展望未来，CIO 组织计划继续为应用程序所有者提供二级支持，并与 Cobalt Metal 持续合作，帮助进一步增强产品的特性和功能。
使用 IBM Storage 和 Cobalt Iron 进行企业备份管理

借助这种新的企业备份解决方案，CIO 组织为所有应用程序所有者提供配置和维护 IBM 备份基础架构的单一入口点，从而带来统一的用户体验。大约 400 个应用程序所有者现在可以利用单个门户来配置、安排、创建和恢复备份。Cobalt Iron 门户简化了应用程序所有者的备份和恢复流程，以保护PB 级的关键生产应用程序数据。
IBM 徽标
关于 IBM 首席信息官 (CIO) 组织

IBM 首席信息官 (CIO) 组织主导着 IBM 的内部 IT 策略，同时负责 IBM 员工、客户和合作伙伴用于日常工作的 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。CIO 组织的策略包括创建一个自适应 IT 平台，可支持整个企业更轻松地访问 IT 工具、应用程序和系统，加速解决问题，并充当 IBM 的创新引擎，促进业务增长。
解决方案组件 IBM Storage Protect IBM Storage FlashSystem® Cobalt Iron Compass®（ibm.com 外部链接）
CIO 组织使用 IBM Storage 和 Cobalt Iron 来重新定义备份的完成方式。

CIO 组织使用 IBM FlashSystem、Storage Protect 和 Cobalt Iron 实施自助备份解决方案，通过简化 CIO 托管的生产应用程序的备份方式，帮助提高应用程序所有者的工作效率。

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法律信息

© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标、FlashSystem、Storage Protect、AIX 和 Db2 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档自发布之日起生效，并可能随时由 IBM 进行修改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。

Red Hat 和 OpenShift 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

Linux 注册商标是根据 Linux 基金会的再许可使用的，该基金会是 Linus Torvalds 的独家许可证持有人，也是该商标的全球所有者。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。

插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。