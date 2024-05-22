当使用 IBM 开发工具或产品的客户遇到问题时，他们自然会向 IBM 的内部开发支持团队（2 级和 3 级）寻求帮助和专业知识。生成支持工单后，要解决根本问题，往往需要多个支持团队联合协作、共同介入。换言之，这是真正的团队合作；其间的互动越是顺畅无缝，问题解决速度也就越快。

在 IBM 内部，其中一些支持团队认识到，他们在管理工单响应工作时需要依赖一些手动任务，这导致了较长的解决时间。该问题一个主要来源是：2 级和 3 级团队必须使用两个不同的工单系统来完成工作——一个是在 GitHub Enterprise 平台上运行的面向内部的系统，另一个是 Salesforce 平台上面向客户的 IBM® Sales Cloud 系统。毫不意外的是，手动流程加上互不相通的系统，有时会由于人为错误和关键通信滞后而导致步骤遗漏。以下情况是一个典型的例子：一个系统中更新了工单状态，但另一个系统中从未提供相应的“标记”，因此客户在工单状态发生变化时被蒙在鼓里。

这类问题的副作用是支持人员产生挫败感，以及受影响客户的 NPS 分数下降。