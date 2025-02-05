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Case Studies
IBM 首席数据官办公室 – Databand
对于任何企业来说，数据都可以成为战略优势的源泉，但前提是您能够解锁数据的潜力。这个悖论很简单：数据越复杂，可见性就越低，从而使得从数据规模化中获取价值变得十分困难。
对于 IBM 首席数据官办公室 (CDO) 来说，从数据中获取价值至关重要。数据是 IBM 致力于成为更高效公司的动力，而这一战略的核心是从各种来源整合数据，通过数据管道提供洞察分析。数据管道是一系列运营，用于从不同来源提取数据、转换数据和加载数据到数据仓库或数据湖以进行分析，从而确保数据一致性和效率。
对于负责管理和维护公司近 4,000 个数据管道的 CDO 团队来说，管理管道健康的传统方法既繁琐又耗时。这需要手动监控和故障排除，耗费大量时间，而且容易出现人为错误。“管理大量管道的健康状况是一项艰巨的挑战，尤其是当团队使用不同的产品时，”CDO 高级工程经理 Ashley Delport 解释道，“我们需要一种解决方案，能够持续监控数据健康状况，主动发现并解决问题，例如数据丢失，并在服务受到影响时通知我们的团队。”
随着团队继续扩展数据管道以获取业务洞察分析和 AI 用例，他们需要更高效、更有效的解决方案。他们想要一种创新解决方案，能够实时了解管道性能、自动监控并增强协作。最重要的是，该团队不想失去数万名用户对他们的信任，这些用户依赖他们提供准确、及时、高质量的数据来开展业务。
CDO 团队首先对公司并购活动的数据进行了试点，并利用 Databand 软件获得了管道性能的实时可见性。该团队高级技术人员 Sheeba Prakash 表示：“IBM Databand 的实时监控和警报功能为我们节省了时间和精力。具体来说，我们在试点中看到手动监控和故障排除的时间减少了约 85%！”
该解决方案的直观界面使团队能够轻松跟踪管道健康状况、识别瓶颈并快速解决问题。自动化的工作流程和可定制仪表板大大简化了管道管理，从而腾出宝贵的工程时间来加快收购整合。
试点的成功使 CDO 团队扩大了 Databand 软件的使用范围，将其作为单一可信信息源，用于深入了解数据管道的性能。“IBM Databand 提升了我们的卓越运营水平。它使我们更加积极主动，而不是被动地应对数据管道问题，”Delport 补充道。
IBM Databand 软件可帮助 CDO 团队轻松识别和解决问题，防止问题演变成重大问题，为潜在问题创建自定义警报和通知，快速检查数据管道运行的状态，查看历史运行趋势，并在管道有向无环图 (DAG) 中查明根本原因。
该团队实现了工程能力的显著节省，从而腾出更多时间来集成新数据以获得战略优势，而不是手动监控数据管道，这很耗时且不会为业务增加价值。示例包括（估算）：
在谈及实施和扩展 IBM Databand 取得的成功及其重大影响时，Delport 总结道：“IBM Databand 提升了我们的卓越运营水平。它使我们更加积极主动，而不是被动地应对数据管道问题，并为我们的用户和开发团队提供更好的体验。”
IBM CDO 负责管理和治理 IBM 的整体数据资产，包括战略、架构、治理和管理。他们致力于确保整个组织内数据得到有效、高效和安全的使用，并满足各个业务部门和利益相关者的需求。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。