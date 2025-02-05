IBM 首席数据官办公室 – Databand

对于任何企业来说，数据都可以成为战略优势的源泉，但前提是您能够解锁数据的潜力。这个悖论很简单：数据越复杂，可见性就越低，从而使得从数据规模化中获取价值变得十分困难。

对于 IBM 首席数据官办公室 (CDO) 来说，从数据中获取价值至关重要。数据是 IBM 致力于成为更高效公司的动力，而这一战略的核心是从各种来源整合数据，通过数据管道提供洞察分析。数据管道是一系列运营，用于从不同来源提取数据、转换数据和加载数据到数据仓库或数据湖以进行分析，从而确保数据一致性和效率。

对于负责管理和维护公司近 4,000 个数据管道的 CDO 团队来说，管理管道健康的传统方法既繁琐又耗时。这需要手动监控和故障排除，耗费大量时间，而且容易出现人为错误。“管理大量管道的健康状况是一项艰巨的挑战，尤其是当团队使用不同的产品时，”CDO 高级工程经理 Ashley Delport 解释道，“我们需要一种解决方案，能够持续监控数据健康状况，主动发现并解决问题，例如数据丢失，并在服务受到影响时通知我们的团队。”

随着团队继续扩展数据管道以获取业务洞察分析和 AI 用例，他们需要更高效、更有效的解决方案。他们想要一种创新解决方案，能够实时了解管道性能、自动监控并增强协作。最重要的是，该团队不想失去数万名用户对他们的信任，这些用户依赖他们提供准确、及时、高质量的数据来开展业务。