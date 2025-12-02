企业通过 IBM 和 AWS 解决方案加速国际扩张，以强化本地化运营、优化供应链并深化用户参与
随着企业向国际市场扩张，他们正在从简单的出口产品转向构建端到端的全球价值链。为了实现这一愿景，他们正在不断将业务拓展至研发、设计、生产、销售和服务的全链路整合。在实施新流程时，组织将重点关注四个战略重点：
围绕这些战略重点，企业正在以更强的敏捷性、以客户为中心的理念和卓越的运营能力，为赢得长期国际成功奠定基础。
为加速全球扩张，企业纷纷采用以 AI 和云架构为核心的“3+1”战略。利用这一方法，组织能够建立更深层次的市场连接，增强供应链的弹性，提升用户参与度，并在统一技术平台上开展运营。企业通过将以下原则嵌入其价值链，得以在国际市场“走出去、站稳、行远”。
采用这种数字优先的“3+1”战略，已经为多个行业的企业带来了显著的成果：
这些成果共同展示了企业如何快速扩展、跨地区无缝运营，并在全球范围内交付卓越的客户体验。在 IBM 和 AWS 战略合作伙伴的助力下，组织可以加速全球市场的增长，提高弹性和长期竞争力。
Amazon Web Services (AWS) China 是 AWS 在中国大陆开展的运营业务。作为云计算领域的全球领导者，他们为广泛的客户群提供服务，包括企业、初创企业、教育机构、政府机构和非营利组织。AWS 于 2013 年开始在中国运营，通过两个完全合规的区域提供云服务：北京（由 Sinnet 运营）和宁夏（由宁夏西云数据 (NWCD) 运营）。他们扩展了基础架构，以包括位于中国上海的 AI 实验室，以及位于中国深圳和台湾台北的 IoT 实验室。通过提供与其全球区域相同的 API、软件开发工具包 (SDK) 和安全标准，AWS China 可确保提供符合当地法规的一致云体验。
