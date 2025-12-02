IBM 和 AWS 通过 AI 和云推动全球扩展

企业通过 IBM 和 AWS 解决方案加速国际扩张，以强化本地化运营、优化供应链并深化用户参与

企业寻求更强大的全球影响力

随着企业向国际市场扩张，他们正在从简单的出口产品转向构建端到端的全球价值链。为了实现这一愿景，他们正在不断将业务拓展至研发、设计、生产、销售和服务的全链路整合。在实施新流程时，组织将重点关注四个战略重点：

  • 适应本地市场：深入洞察分析地区文化和客户行为，构建引发共鸣的产品，打造强大的本地品牌影响力
  • 构建高效供应链：建立可持续、敏捷且具成本效益的物流模式，能够跨境扩展，同时确保弹性
  • 提供无缝用户参与：提供全天候、多语言支持和一致的服务体验，提升全球信任度与忠诚度
  • 打造统一的技术基础：实施灵活的 IT 架构，以整合全球运营，简化流程，并促进数字优先的增长。

围绕这些战略重点，企业正在以更强的敏捷性、以客户为中心的理念和卓越的运营能力，为赢得长期国际成功奠定基础。
50% 更快的事务响应时间 60% 更高的跨境咨询效率
数字优先战略推动了全球范围的本地化

为加速全球扩张，企业纷纷采用以 AI 和云架构为核心的“3+1”战略。利用这一方法，组织能够建立更深层次的市场连接，增强供应链的弹性，提升用户参与度，并在统一技术平台上开展运营。企业通过将以下原则嵌入其价值链，得以在国际市场“走出去、站稳、行远”。

  1. 营销本地化：建立真实的品牌影响力，并使内容符合地区文化和客户需求
  2. 供应链本地化：优化物流、仓储和库存管理，提高跨境效率和敏捷性
  3. 售后服务本地化：在数字平台驱动下，打造一致、多语言、全天候的用户参与能力
  4. 统一的全球 IT 架构（“+1”）：借助灵活、可扩展的技术基础，将全球运营与本地执行整合在一起
企业解锁可衡量的全球影响力

采用这种数字优先的“3+1”战略，已经为多个行业的企业带来了显著的成果：

  • 一家新能源汽车公司通过应用 AI 驱动的客户反馈分析，将服务响应时间从 2 周缩短到 1 天。
  • 一家全球化工企业部署了 AI 驱动的供应链控制塔，将风险确认时间从 3 天缩短到 1 小时，并将解决时间从 1 天缩短到仅 10 分钟。
  • 一家物流科技公司利用 AWS Cloud 增强海外供应链管理，加速应用程序推出，并将质量检验效率和采样率提高了 10 倍。
  • 一家跨国银行借助 IBM® watsonx 多语言功能将跨境咨询效率提高了 60%。
  • 中国的一家联络中心提供商使用 AWS 生成式 AI 将知识构建时间缩短了 70%，从而实现了更快的全球服务响应。
  • 一家国际贸易集团利用 IBM 的混合设计方法，在 AWS Cloud 上对其海外营销系统进行现代化改造，将事务响应时间缩短了 50%。

这些成果共同展示了企业如何快速扩展、跨地区无缝运营，并在全球范围内交付卓越的客户体验。在 IBM 和 AWS 战略合作伙伴的助力下，组织可以加速全球市场的增长，提高弹性和长期竞争力。
关于 Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) China 是 AWS 在中国大陆开展的运营业务。作为云计算领域的全球领导者，他们为广泛的客户群提供服务，包括企业、初创企业、教育机构、政府机构和非营利组织。AWS 于 2013 年开始在中国运营，通过两个完全合规的区域提供云服务：北京（由 Sinnet 运营）和宁夏（由宁夏西云数据 (NWCD) 运营）。他们扩展了基础架构，以包括位于中国上海的 AI 实验室，以及位于中国深圳和台湾台北的 IoT 实验室。通过提供与其全球区域相同的 API、软件开发工具包 (SDK) 和安全标准，AWS China 可确保提供符合当地法规的一致云体验。

