Yuen 博士选择了 IBM Cloud Pak for Data 技术，这项技术在该大学的本地私有云上运行。“Cloud Pak for Data 能够让刚刚开启数据分析之旅的学生和教师们更轻松地学习技术，”Yuen 博士补充道。“正因为如此，我们将它视为我们的正确选择。”

在合作之初，IBM 客户工程团队举办了一次研讨会，以了解该大学对学术用例的痛点、期望和要求。该团队还了解了 HKSYU 希望如何利用机器学习（尤其是自然语言处理）从非结构化数据中发掘洞察、确定最佳研究主题以及在合理的时间内提供高质量的分析。

在两周时间内，该研讨会得出了用来执行新闻分析的 IBM Watson® Discovery 软件的最简化可实施产品 (MVP)。HKSYU 选择了数据源。结果证明，该技术能够采集和分析新闻数据。该软件的综合用户界面给该大学留下了深刻的印象，它可以帮助学生提取有意义的洞察、验证主题与关键词的相关性以及生成报告。

该平台还提供了一系列分析组件，使大学能够灵活地选择最需要的服务和组件。这些组件之一是 IBM Watson® Studio 技术中的 AutoAI 图形工具，它与 IBM Cloud Pak for Data 平台集成在一起。该工具可自动执行用来构建机器学习模型的关键任务，例如数据预处理和模型选择。而且不需要进行编码。

“使用 AutoAI，学生们能够可视化整个建模过程，从数据收集到数据分析，再到算法的结果和性能，”Yuen 博士说道。“它非常容易使用。在三小时的课程中，学生们可以通过演示学习知识、聆听讲座并在两小时的实验中进行练习。教授们也能更轻松地讲授数据分析，因为它变得更容易了。”

一名教授还使用 IBM Cloud Pak for Data 向金融科技专业的学生们讲授 Python 编程语言。“学生们可以轻松地可视化数据，这样就激发了他们学习 Python 的热情，”Yuen 博士补充道。“他们还拥有执行数据清理所需的全部工具，因此这项任务变得更轻松了。”