文科院校如何教导非技术专业的学生利用先进的技术增进学识？对于香港树仁大学 (HKSYU)，答案是采用包含大量微服务的用户友好型单一解决方案。该大学在 IBM Cloud Pak® for Data 平台上找到了符合这两项要求的解决方案。
在 2020 年 9 月，树仁大学启动了三个实验室，分别用来研究大数据、虚拟现实和机器人。此举的目的是重塑文科教育，以使大学能够在数字时代发挥影响力。通过采用数字技术和在线教学工具，HKSYU 将使学习变得更加轻松和有趣。
其中一个实验室是大数据实验室，旨在推动研究以及支持需要数据分析、机器学习和数据可视化的研究项目。不过，他们在为实验室提供学生和教师都能轻松学习和使用的技术方面遇到了挑战。
应用数据科学系系主任、iFREE 集团创新和研究中心主任兼大数据实验室主任 Connie Yuen 博士被委以重任，需要设法解决这一问题。“学生们想要深入了解技术以及如何在他们的学习和生活中运用技术，”她解释道。“但他们不知道该怎么做。教师们也很茫然。他们希望利用工具帮助开展研究和数据分析，但不知道从哪里开始。这对他们来说非常复杂。”
采用 IBM Cloud 技术的大数据实验室帮助 100 名学生学习数据分析和编码
率先采用低代码或无代码方法，为非技术用户培养数据分析技能
最初，Yuen 博士考虑安装一个基于 Apache Hadoop 的系统。“我对那款软件非常熟悉，”她回忆道。“不过，后来我意识到，其他人都不知道如何使用它。这样的话，选择那款软件就没有意义了。”
由于疫情导致面授课程难以为继，Yuen 博士探索了云服务这一理念。“我们需要一个具有用户友好型界面的系统，它需要能够引导学生们逐步完成任务，并具有多种微服务以支持各个学科。无论是应用数据科学系的学生和教师还是整个大学的学生和教职工，都应该能够从该平台受益。”
Yuen 博士选择了 IBM Cloud Pak for Data 技术，这项技术在该大学的本地私有云上运行。“Cloud Pak for Data 能够让刚刚开启数据分析之旅的学生和教师们更轻松地学习技术，”Yuen 博士补充道。“正因为如此，我们将它视为我们的正确选择。”
在合作之初，IBM 客户工程团队举办了一次研讨会，以了解该大学对学术用例的痛点、期望和要求。该团队还了解了 HKSYU 希望如何利用机器学习（尤其是自然语言处理）从非结构化数据中发掘洞察、确定最佳研究主题以及在合理的时间内提供高质量的分析。
在两周时间内，该研讨会得出了用来执行新闻分析的 IBM Watson® Discovery 软件的最简化可实施产品 (MVP)。HKSYU 选择了数据源。结果证明，该技术能够采集和分析新闻数据。该软件的综合用户界面给该大学留下了深刻的印象，它可以帮助学生提取有意义的洞察、验证主题与关键词的相关性以及生成报告。
该平台还提供了一系列分析组件，使大学能够灵活地选择最需要的服务和组件。这些组件之一是 IBM Watson® Studio 技术中的 AutoAI 图形工具，它与 IBM Cloud Pak for Data 平台集成在一起。该工具可自动执行用来构建机器学习模型的关键任务，例如数据预处理和模型选择。而且不需要进行编码。
“使用 AutoAI，学生们能够可视化整个建模过程，从数据收集到数据分析，再到算法的结果和性能，”Yuen 博士说道。“它非常容易使用。在三小时的课程中，学生们可以通过演示学习知识、聆听讲座并在两小时的实验中进行练习。教授们也能更轻松地讲授数据分析，因为它变得更容易了。”
一名教授还使用 IBM Cloud Pak for Data 向金融科技专业的学生们讲授 Python 编程语言。“学生们可以轻松地可视化数据，这样就激发了他们学习 Python 的热情，”Yuen 博士补充道。“他们还拥有执行数据清理所需的全部工具，因此这项任务变得更轻松了。”
如今，HKSYU 由于率先采用 AutoAI 技术以及低代码或无代码方法，向非技术专业的学生和教师们讲授数据分析技能，因此成为了业界先驱。截至 2022 年 1 月，工商管理系和经济与金融系的大约 100 名学生利用 IBM Cloud® 平台学习数据分析框架和 Python 编码的概念。
展望未来，学生和教职工们计划在他们的研究项目中采用 IBM Cloud 技术执行数据分析。该实验室还将在 2022 年开授应用数据科学理学学士本科课程时为其提供支持。该课程将为学生们提供数据分析、数据科学等学科所需的技能和知识，最终为毕业生们创造更多的就业机会。此平台还在该大学向数字人文学科（人文学科与数字科学融合）的转变中发挥了重要作用。
学生们声称该平台，尤其是 AutoAI 软件，极大地增强了课程的教学效果。“学生们的反馈非常积极，”Yuen 博士表示。“我们只在一两节课中介绍了 Cloud Pak for Data，但他们认为该工具可以帮助他们了解数据分析是什么。”
在整个大学里，越来越多的人们渴望学习如何利用该平台执行数据分析。研讨会上座率的提高无疑是这种盛况的一个力证。Yuen 博士评论道：“在之前的几年里，加入的同事还不到 20 人。“而在最近这几次的研讨会中，我们有将近 50 名的教职工在家参加了为期四天的研讨会，以学习如何使用 IBM Cloud Pak for Data。”
展望未来，Yuen 博士为大数据实验室和 IBM Cloud Pak for Data 技术制定了雄心勃勃的计划。例如，为了支持 IoT 普通教育课程，她希望将更多的 IoT 设备连接到该平台。她还希望与需要使用数据分析的其他课程合作，并开设更多的 IT 课程。“我认为在未来的几年里，会有更多的学生使用 IBM Cloud Pak for Data，”她总结道。
HKSYU（ibm.com 外部链接）的校训是“树德立仁、敦仁博物”。这所私立文科大学成立于 1971 年，每年向大约 4,000 名学生提供 17 门本科课程和 18 门研究生课程。近年来，HKSYU 重点关注数字人文学科领域，并利用信息和数字技术实行教育改革。
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2022 年 1 月在美国制作。
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