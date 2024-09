如今,HKSYU 由于率先采用 AutoAI 技术以及低代码或无代码方法,向非技术专业的学生和教师们讲授数据分析技能,因此成为了业界先驱。截至 2022 年 1 月,工商管理系和经济与金融系的大约 100 名学生利用 IBM Cloud® 平台学习数据分析框架和 Python 编码的概念。

展望未来,学生和教职工们计划在他们的研究项目中采用 IBM Cloud 技术执行数据分析。该实验室还将在 2022 年开授应用数据科学理学学士本科课程时为其提供支持。该课程将为学生们提供数据分析、数据科学等学科所需的技能和知识,最终为毕业生们创造更多的就业机会。此平台还在该大学向数字人文学科(人文学科与数字科学融合)的转变中发挥了重要作用。

学生们声称该平台,尤其是 AutoAI 软件,极大地增强了课程的教学效果。“学生们的反馈非常积极,”Yuen 博士表示。“我们只在一两节课中介绍了 Cloud Pak for Data,但他们认为该工具可以帮助他们了解数据分析是什么。”

在整个大学里,越来越多的人们渴望学习如何利用该平台执行数据分析。研讨会上座率的提高无疑是这种盛况的一个力证。Yuen 博士评论道:“在之前的几年里,加入的同事还不到 20 人。“而在最近这几次的研讨会中,我们有将近 50 名的教职工在家参加了为期四天的研讨会,以学习如何使用 IBM Cloud Pak for Data。”

展望未来,Yuen 博士为大数据实验室和 IBM Cloud Pak for Data 技术制定了雄心勃勃的计划。例如,为了支持 IoT 普通教育课程,她希望将更多的 IoT 设备连接到该平台。她还希望与需要使用数据分析的其他课程合作,并开设更多的 IT 课程。“我认为在未来的几年里,会有更多的学生使用 IBM Cloud Pak for Data,”她总结道。