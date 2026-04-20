医疗物流领域的规模化弹性建设

HEFAME 依托 IBM Power Virtual Server 实现灾难恢复系统现代化，保障每日超 72,000 份订单安全
在药品分销行业，时效把控与信任构建息息相关。HEFAME 为超 6,200 家药店提供服务，管理超 300 TB 任务关键型数据，作为西班牙头部合作社，长期秉持严谨的运营标准。但其外部环境持续变化，全球公共卫生突发事件、气候引发的运营中断与日趋复杂的网络威胁，让业务连续性成为核心运营准则。
HEFAME 洞察到这一变化趋势，计划将现有高可用体系升级为更高效的灾难恢复恢复方案，这种方法能够实现快速启动、最大限度地减少数据丢失，并且不会中断基本工作流。此举并非意在弥补现有短板，而是主动适配全新运营环境，为关键性转型做好准备。
HEFAME 选择逐步升级而非全面重构。该合作社二十余年来一直信赖基于 IBM Power 的架构，对灾难恢复系统进行现代化升级是顺理成章的下一步。HEFAME 与 Age2、IBM 展开合作，在保障核心系统稳定运行的同时，提升弹性。其目标十分明确，将成熟的本地灾难恢复模式，升级为灵活的云就绪能力。为此，项目团队借助 IBM Power Virtual Server，将成熟的 IBM Power 底层架构延伸至云端，保持平台连贯性，将迁移风险降至最低。IBM Cloud 中的概念验证模拟了 HEFAME 业务峰值场景，也就是订单与账单量激增的情况，其性能与主数据中心持平，部分场景下更优，验证了稳定性不受影响。
通过此次验证，团队确定了以 IBM Power Virtual Server 为核心的方案，结合 SAP HANA System Replication 实现数据持续同步，以及可预期、可管控的系统启动。Age2 负责流程编排、运行手册制定与定期演练，IBM 则提供参考方案与平台专业技术支持。
正如 HEFAME 系统总监 Juan Sanchez Rodríguez 表示：“HEFAME、Age2 与 IBM 之间的紧密协作，是项目顺利推进的关键因素。三方团队在技术与业务层面保持协同，让业务目标与技术需求相融合，打造出稳定适配的解决方案。”
目前 HEFAME 已实现经验证的约 4 小时恢复窗口，且数据丢失量极低，灾难恢复能力从纸面保障升级为成熟可用的运营能力。峰值负载测试结果显示，支撑每日 72,000 余笔订单的工作流程可在云端稳定运行，进一步验证了系统启动不会影响服务质量。将现有架构拓展至云端模式，可保持生产系统与灾难恢复 (DR) 系统同步，简化运营流程，在极端场景下实现与主站点的物理隔离。
该项目同时优化了运营模式，变更管控、文档留存与定期演练，可确保所有系统相关调整均同步至灾难恢复环境。Sanchez 总结道：“我们构建了主动预判而非被动应对的工作文化，让团队具备切实的运营信心。”
展望未来，随着弹性战略的持续推进，HEFAME 将扩大灾难恢复环境覆盖范围，新增关键业务流程与关联系统。
HEFAME Group 是西班牙头部药品分销合作社，服务 6 200 余家药店，员工规模约 1 200 至 1 300 人，2025 年营收达 19.3 亿欧元。该集团占据约 12.4% 的全国市场份额，运营多点配送物流体系。
Age2 是总部位于西班牙的 IBM 金牌合作伙伴，提供混合云、基础设施、安全与业务连续性解决方案。该公司将认证专业能力与 IBM 技术相结合，为客户提供定制化项目服务与长期平台迭代支持。
© 版权所有 IBM Corporation 2026 年 4 月。
IBM、IBM 徽标、IBM Power、IBM Power Virtual Server、IBM Cloud 以及 SAP HANA System Replication 是 IBM Corp. 在全球多个司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。