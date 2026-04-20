医疗物流领域的规模化弹性建设

HEFAME 选择逐步升级而非全面重构。该合作社二十余年来一直信赖基于 IBM Power 的架构，对灾难恢复系统进行现代化升级是顺理成章的下一步。HEFAME 与 Age2、IBM 展开合作，在保障核心系统稳定运行的同时，提升弹性。其目标十分明确，将成熟的本地灾难恢复模式，升级为灵活的云就绪能力。为此，项目团队借助 IBM Power Virtual Server，将成熟的 IBM Power 底层架构延伸至云端，保持平台连贯性，将迁移风险降至最低。IBM Cloud 中的概念验证模拟了 HEFAME 业务峰值场景，也就是订单与账单量激增的情况，其性能与主数据中心持平，部分场景下更优，验证了稳定性不受影响。

通过此次验证，团队确定了以 IBM Power Virtual Server 为核心的方案，结合 SAP HANA System Replication 实现数据持续同步，以及可预期、可管控的系统启动。Age2 负责流程编排、运行手册制定与定期演练，IBM 则提供参考方案与平台专业技术支持。



正如 HEFAME 系统总监 Juan Sanchez Rodríguez 表示：“HEFAME、Age2 与 IBM 之间的紧密协作，是项目顺利推进的关键因素。三方团队在技术与业务层面保持协同，让业务目标与技术需求相融合，打造出稳定适配的解决方案。”