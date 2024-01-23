Instana 合作伙伴 Kloia（ibm.com 外部链接）是一家云、开发运维和微服务解决方案提供商。在 2019 年帮助 GittiGidiyor 审计 Kubernetes 集群时，该公司意识到 GittiGidiyor 有机会使用 Instana 提高监控可视化。

Kloia 帮助 GittiGidiyor 评估应用程序性能需求并定义性能监控要求，并且继续与 GittiGidiyor 合作，以帮助解决问题并将 Instana 监控扩展到 Node.js 应用程序。

当 GittiGidiyor 试用 Instana 时，让该团队印象深刻的是，安装一次后，几乎可以立即生成宝贵的可视化效果。“我们安装一次后，它就会自动检测我们的应用程序，”GittiGidiyor 的站点可靠性工程师 (SRE) 团队负责人 Oguz Yarimtepe 解释道，“其他工具则需要更多的流程并会更改 Docker 文件。现在，我们不需要这样做了。”

此外，安装 Instana 后，GittiGidiyor 很快就微服务之间的相互依赖关系建立了更高的保真度。软件开发团队负责人 Mehmet Gökhan Akgül 表示：“它使我们能够发现系统的整个结构，并让我们能够观察到依赖关系。”

Yarimtepe 补充道：“我们可以了解基础架构的整体情况，可以发现系统之间的关系。我可以看到我有哪些集群、资源使用情况、PID 数量、部署类型、命名空间等等。我可以在屏幕上迅速查看相关信息。”

当 GittiGidiyor 开发了一个辅助数据中心作为灾难恢复站点时，SRE 团队需要发现第二个基础架构的依赖关系，以了解当应用程序从一个站点切换到另一个站点时，需求会发生怎样的变化。正如 Yarimtepe 解释的那样，“我们需要能够在两个站点之间运行后端集群、前端集群、PCI 集群等。”使用 Instana 非常简单。“我能看到，”Yarimtepe 说，“无需运行 TCP 转储或进入 Git 报告搜索配置，我能够从应用程序的角度准确了解发生的情况。”

对于最关键的应用程序 — 支付系统，GittiGidiyor 非常重视立即发现问题的能力，以免失去完成销售的机会。Instana 提供智能警报，允许用户创建自定义阈值或针对不同服务建立 KPI，以便主动发出问题警报，防止发展为实际问题。