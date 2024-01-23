2020 年，当全球都受新冠疫情影响，连续数月处于封控状态时，全球在线商务业务出现前所未有的增长。对于在线零售商来说，这就像是一场为期一年的在线购物狂欢。
11 月，随着黑色星期五的临近，零售商看到了巨大的收入潜力，但是他们需要做好应对需求的准备。
eBay 的土耳其子公司 GittiGidiyor 就是其中之一。GittiGidiyor 为 3,300 万买家和卖家组成的用户群提供服务。与大多数在线商店一样，它的业务在 2020 年猛增。尽管如此，黑色星期五仍将使整体交易量增加四到五倍。
为了做好准备，GittiGidiyor 需要对应用程序环境中出现的潜在问题有一个清晰、综合的了解。即使是在复杂的现代容器化架构中，它也需要即时了解问题所在以及如何解决这些问题。
幸运的是，GittiGidiyor 最近在实施 IBM Observability by Instana® 时获得了这些功能。
2020 年，GittiGidiyor 的移动销售收入激增 82%
在黑色星期五，使用 Instana 帮助实现了 4-5 倍的业务增长
GittiGidiyor 已经通过现代化建立了卓越的可扩展性。该公司约 80% 的应用程序均基于微服务，并已经过容器化，包括所有前端和后端服务以及作为业务引擎的极关键的支付系统。
但是，在现代化实现可扩展性和灵活性的同时，它也会增加复杂性。用微服务架构替换单体式应用程序会在每个微服务之间创建新的通信路径。为了保持应用程序的高性能，公司必须监控这些路径并保持数据流动。
2020 年，GittiGidiyor 的移动应用程序新增下载量达到 2,000 万次（较 2019 年增长 57%），移动销售收入激增 82%，该公司利用 Instana 提供全面的可视化，帮助其适应增长并保持业绩。
这种可观察性也有助于该公司应对黑色星期五的业务增长。
Instana 合作伙伴 Kloia（ibm.com 外部链接）是一家云、开发运维和微服务解决方案提供商。在 2019 年帮助 GittiGidiyor 审计 Kubernetes 集群时，该公司意识到 GittiGidiyor 有机会使用 Instana 提高监控可视化。
Kloia 帮助 GittiGidiyor 评估应用程序性能需求并定义性能监控要求，并且继续与 GittiGidiyor 合作，以帮助解决问题并将 Instana 监控扩展到 Node.js 应用程序。
当 GittiGidiyor 试用 Instana 时，让该团队印象深刻的是，安装一次后，几乎可以立即生成宝贵的可视化效果。“我们安装一次后，它就会自动检测我们的应用程序，”GittiGidiyor 的站点可靠性工程师 (SRE) 团队负责人 Oguz Yarimtepe 解释道，“其他工具则需要更多的流程并会更改 Docker 文件。现在，我们不需要这样做了。”
此外，安装 Instana 后，GittiGidiyor 很快就微服务之间的相互依赖关系建立了更高的保真度。软件开发团队负责人 Mehmet Gökhan Akgül 表示：“它使我们能够发现系统的整个结构，并让我们能够观察到依赖关系。”
Yarimtepe 补充道：“我们可以了解基础架构的整体情况，可以发现系统之间的关系。我可以看到我有哪些集群、资源使用情况、PID 数量、部署类型、命名空间等等。我可以在屏幕上迅速查看相关信息。”
当 GittiGidiyor 开发了一个辅助数据中心作为灾难恢复站点时，SRE 团队需要发现第二个基础架构的依赖关系，以了解当应用程序从一个站点切换到另一个站点时，需求会发生怎样的变化。正如 Yarimtepe 解释的那样，“我们需要能够在两个站点之间运行后端集群、前端集群、PCI 集群等。”使用 Instana 非常简单。“我能看到，”Yarimtepe 说，“无需运行 TCP 转储或进入 Git 报告搜索配置，我能够从应用程序的角度准确了解发生的情况。”
对于最关键的应用程序 — 支付系统，GittiGidiyor 非常重视立即发现问题的能力，以免失去完成销售的机会。Instana 提供智能警报，允许用户创建自定义阈值或针对不同服务建立 KPI，以便主动发出问题警报，防止发展为实际问题。
到 2020 年黑色星期五，GittiGidiyor 已经充分了解了如何使用 Instana 解决方案在业务快速增长的情况下提高可靠性和性能。根据该公司关于业务激增的预测，加上从 Instana 获得的有关满足特定业务量所需资源水平的洞察，GittiGidiyor 制定了一项积极的计划，以调整基础架构规模并保持站点正常运转。
该团队设置了一个自定义仪表板，可以实时观察支付系统内和合作伙伴应用程序响应中的延迟。例如，支付系统与众多合作银行中的任何一家进行交互以促进购买。在黑色星期五，当团队监控延迟情况时，它注意到特定银行的响应时间开始滞后，并将交易即时定向到其他银行。这使得购买活动能够持续进行 — 让购物者可以不断点击和访问并帮助 GittiGidiyor 捕捉当天的巨大潜力。
为灵活的现代化架构提供可观察性功能，这有助于确保您获得这种灵活性的全部优势。Yarimtepe 完美地说明了这一点：“如果我们决定迁移，在另一个基础架构上运行，只需要一个人就能了解发生的情况。否则，我们需要一名系统工程师、一名 SRE、一名开发人员，也许还需要一名架构师和一名网络工程师。我们需要运行 TCP 转储来检查所有依赖关系并确保没有问题。现在，只需一个人即可实现。”因此，团队可以节省宝贵的时间，同时加速提高业务绩效的各种变革。
在开发方面，GittiGidiyor 实现的透明度使利益相关者的需求更加清晰，并有助于提高冲刺的效率，加快部署时间。Akgül 表示：“它帮助我们了解如何改进设计并向开发团队传达微服务之间的路径。还有助于实施部署后验证。我们可以更轻松地了解我们是否能够按预期交付。”
GittiGidiyor 的整个业务也是如此。可观察性有助于使性能与预期保持一致。因此，伴随着在线商务的不断发展，GittGidiyor 已经整装待发，随时应对任何情况。
GittiGidiyor 是 eBay 位于伊斯坦布尔的一家子公司，该公司是一个在线购物平台，让土耳其的消费者能够通过该平台购买来自卖家的各种商品。它提供来自国内和国际卖家的零售和拍卖商品。
Kloia（ibm.com 外部链接）是一家在英国、荷兰和土耳其设有办事处的 IT 咨询公司，其团队由经验丰富的工程师组成，旨在帮助客户采用开发运维、云、测试自动化和微服务方面的现代实践。
IBM 旗下公司 Instana 为运营各类复杂的现代化云原生应用程序的企业提供企业可观察性平台（已配备多项自动化应用程序性能监控功能）；无论企业的这些应用程序是位于本地、公有云或私有云，其中包括移动设备或 IBM Z® 大型计算机等，本平台均可适用。
利用 Instana 配备 AI 技术的发现功能，洞悉混合应用程序内部的深层次上下文依赖关系，自如掌控现代化混合应用程序。Instana 还提供对开发流水线的可视化管理，有助于实现闭环运行的 DevOps 自动化。
对于希望优化应用程序性能、进行创新以及减少风险的客户，这些功能可以提供所需的、切实可行的反馈详情，从而帮助 DevOps 团队提高效率，增加软件交付流水线的价值，同时达成他们的服务与业务级别目标。
欲了解更多信息，请访问 instana.com。
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美国出品，2021 年 8 月。
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文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。