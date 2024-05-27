巴勒莫的 Falcone Borsellino 机场是意大利一个繁忙的区域性枢纽，每年服务超过 800 万名乘客。意大利民用航空局 (ENAC) 已将该机场委托给 GES.A.P. 进行管理，由 GES.A.P. 负责维护基础设施和系统，使其保持最佳效率，并根据客运量的增长进行新机场的建设。
因此，GES.A.P. 评估了最合适的工具，以便优化这一复杂且多样化的机场基础设施管理，并降低成本，同时充分保持基础设施和系统的运营安全性和效率。
与所有航空公司和机场运营一样，GES.A.P. 也致力于可持续运营和减少碳足迹。维护流程和资产生命周期管理方面的每一次效率提升，均有助于通过最大限度地提高基础架构性能来提高总体可持续性。
此外，巴勒莫机场正在扩建主航站楼，其中包括停车、餐饮和购物等新增旅客服务。
“我们不断努力提高运营标准，改善可持续发展绩效，并实现合规和安全目标，”GES A.P. 安全经理 Salvatore Libertino 表示，“我们意识到，纸质流程无法提供足够详细的信息，也无法提供有助于我们调整能力的洞察分析。”
例如，该机场的许多团队都有自己的管理系统。其中一个团队甚至靠打字和手写的方式创建报告。根据审计和合规要求提取有用数据的过程耗时过长，而且在电子表格中手动创建的报告经常出现转录错误。当源数据发生变化时，不一定能确保所有受影响的报告都已更新，因此团队可能需要返工，从而耗费大量时间和资源。
“另一个挑战是，我们在改变已经建立多年的流程时遇到了阻力。”GES.A.P. 的 ICT 运营 Vito Vitale 表示，“人们自然而然地趋向避免改变，但现在是机场向前迈进的时候了。通过数字化管理，我们可以实现我们的效率、成本和可持续性目标，只要我们随时以员工为中心，并确保我们最大限度地提高对工作效率的影响。”
GES.A.P. 与 ELMI 合作，后者是 IBM 合作伙伴，专门从事设施管理和相关业务流程自动化技术工作。GES.A.P. 从开源软件入手，寻找潜在的解决方案。
“我们很快就得出了结论，我们没有足够的资源来开发和支持开源软件，也无法实现充分定制，”Vitale 表示。“我们进行了市场调查，IBM Maximo 立即脱颖而出，成为满足我们需求的最佳解决方案，因此我们开启了与 ELMI 的合作。”
GES.A.P. 和 ELMI 制定了一个分步实施计划，将 IBM Maximo Asset Management 依次部署到多个部门。团队的最终目标是使用 IBM Maximo 管理所有机场运营，为资产、基础设施、安全、可持续发展等提供单一、统一的数字信息资源。
“例如，安全管理团队会定期进行审计，其他部门出于合规性原因可根据审计结果来确认状态，”Libertino 解释道。“我们希望能自动共享适当的信息，例如课程出勤率、资格证书、驾驶执照等，这有助于减少重复工作并提高我们的资源灵活性。”
资产和基础架构状况数据已经迁移并存储到 IBM Maximo，取代了电子表格和纸质文档。以前，当飞行活动团队同事注意到设备维护问题时，他们会向基础设施团队发出一份物理文档。借助 IBM Maximo，团队可以集中记录缺陷，并提供从初始日志记录到最终解决的完整报告审计跟踪。
“如果像开关这样简单的东西坏了需要修理，有了 IBM Maximo，我们可以实时了解状态并触发库存更换，这样我们下次就不会措手不及，”Libertino 评论道。“Maximo 生成的报告使我们能够清晰地了解各种状态，包括仓库库存、服务响应时间等，从而帮助我们提高效率和服务质量。”
随着 GES.A.P. 将 IBM Maximo 推广到每个部门，巴勒莫机场的运营正在获得从安全管理到法规依从等集成数字工作流的优势，。
“尽管具体细节需要保密，但很高兴告诉大家，我们基于 Maximo 的应急管理程序得到了专家们的高度赞扬，”Libertino 说道。“Maximo 让我们得以加强对安全相关流程的控制。通过识别风险和资源，我们能够减少 10% 的维护干预工作。”
从设施、车辆、照明、跑道、电梯等的定期维护来看，引入 Maximo 解决方案有助于 GES.A.P. 提高巴勒莫机场的运营效率。
“我们的目标是将解决方案响应时间至少缩短 10%，并缩短生成报告和状态分析所需的时间，”Libertino 表示。“其中包括对维护活动的经济效益和成本效益进行审查的能力，因为我们现在可以分析资源成本，以及使用外部承包商是否更明智。”
由于该解决方案展示出了多项优势，GES.A.P. 和机场员工正在适应这一新的解决方案并充分利用其功能。该团队将所有专业人员培训登记在 IBM Maximo 上，并将课程完成情况和证书存储起来，这使得所有部门都能对员工进行有效投资。
“GES.A.P.、ELMI 和 IBM 之间的合作有助于巴勒莫机场优化服务，并确保我们拥有最先进的基础设施，能够满足这座国际航空枢纽不断增长的需求，”Vidale 总结道。“Maximo 解决方案帮助我们更有效地管理运营，通过更高效的运行来降低成本并减少碳排放，我们相信我们为未来的扩张做好了充分准备。”
GES.A.P.（ibm.com 外部链接）成立于 1985 年，管理着意大利巴勒莫的 Falcone Borsellino 机场，负责公共信息、安保、监控和商务等活动。空侧活动包括飞行基础设施、跑道、滑行道和停机坪。GES.A.P. 由巴勒莫省、巴勒莫市、商会、Cinisi 市和其他合作伙伴所有。
ELMI（ibm.com 外部链接）是 IBM 30 多年的业务合作伙伴，提供顾问咨询服务，重点业务方向为基础设施和设施管理、数字工作流、系统集成和流程自动化。ELMI 总部位于意大利巴勒莫，提供资产管理、ESG 报告、AI 和分析、网络安全、文档管理、ERP、基础设施等解决方案。
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2024 年 4 月在美国制作。
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