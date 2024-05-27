与所有航空公司和机场运营一样，GES.A.P. 也致力于可持续运营和减少碳足迹。维护流程和资产生命周期管理方面的每一次效率提升，均有助于通过最大限度地提高基础架构性能来提高总体可持续性。

此外，巴勒莫机场正在扩建主航站楼，其中包括停车、餐饮和购物等新增旅客服务。

“我们不断努力提高运营标准，改善可持续发展绩效，并实现合规和安全目标，”GES A.P. 安全经理 Salvatore Libertino 表示，“我们意识到，纸质流程无法提供足够详细的信息，也无法提供有助于我们调整能力的洞察分析。”

例如，该机场的许多团队都有自己的管理系统。其中一个团队甚至靠打字和手写的方式创建报告。根据审计和合规要求提取有用数据的过程耗时过长，而且在电子表格中手动创建的报告经常出现转录错误。当源数据发生变化时，不一定能确保所有受影响的报告都已更新，因此团队可能需要返工，从而耗费大量时间和资源。

“另一个挑战是，我们在改变已经建立多年的流程时遇到了阻力。”GES.A.P. 的 ICT 运营 Vito Vitale 表示，“人们自然而然地趋向避免改变，但现在是机场向前迈进的时候了。通过数字化管理，我们可以实现我们的效率、成本和可持续性目标，只要我们随时以员工为中心，并确保我们最大限度地提高对工作效率的影响。”