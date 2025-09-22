佐治亚理工学院与 Avid Solutions 和 IBM 合作，彻底改变斯通克雷斯特市的资产管理、能源分配和员工队伍协调
佐治亚理工学院是一所领先的研究型大学，正在与佐治亚州和地方政府合作应对紧迫的社会挑战。在佐治亚州斯通克雷斯特市，即他们社区研究计划的试点地区，佐治亚理工学院正在解决粮食和能源的混合危机。该计划以之前在“2022 年佐治亚州智能社区挑战赛”中进行的研究和试点工作为基础，为可扩展的智能基础设施解决方案开展准备工作。
事实证明，传统的基础设施系统不足以实现预测性维护、智能能源分配和可扩展的就业机会创造，而这些都是建设弹性社区的关键要素。佐治亚理工学院认识到需要更智能、更一体化的方法。他们的目标是实施一个可以统一资产管理、环境监测和员工队伍协调，同时还可以在多个县之间扩展并在美国其他地区复制的系统。
挑战是双重的：优化预测性维护和能源分配，以直接解决粮食和能源不安全问题，并开发一种可在美国不同地区部署的可扩展、可复制的模式。旧版系统和手动流程导致效率低下、增加错误风险并给员工带来沉重负担。这些限制导致响应速度变慢、员工满意度降低以及有效服务社区的能力下降。
为了将佐治亚理工学院的弹性智能基础设施愿景变成现实，IBM 合作伙伴 Avid Solutions Intl 领导了该项目，而 ZNAPZ 为 IBM Maximo Application Suite 提供许可支持。该计划的核心是部署 IBM Maximo Application Suite 资产管理解决方案和 IBM® watsonx Orchestrate 自动化解决方案，选择这两个解决方案是因为它们的可扩展性、互操作性和支持公私整合的能力。
从场地准备和利益相关方协调，到系统集成、传感器和无人机部署，再到全面验证，各阶段的实施工作都经过了精心协调。在整个过程中，Avid Solutions 主导了 IBM 技术的交付，确保与佐治亚理工学院现有系统的无缝整合并与其社区目标保持一致。
转型包括三个关键要件：
通过佐治亚理工学院与利益相关者之间的协调，解决了数据孤岛等难题，同时通过合作创造当地绿色就业机会，缓解了员工队伍的限制。该系统建立在 watsonx Orchestrate 和 Maximo 基础上，具有模块化、API 驱动的架构，符合 IBM 协议，因此可以通过修改能源模型、作物数据库和监管层来适应其他地区。
Maximo 和 watsonx Orchestrate 的部署为佐治亚理工学院在斯通克雷斯特市的计划带来了可衡量的、全社区的影响。
通过利用预测性分析，佐治亚理工学院在三个县内将计划外资产的停机时间减少了 40%。由 watsonx Orchestrate 支持的智能工作流程使手动田地响应时间减少了 60％，显著提高了运营敏捷度。清洁能源监控使高峰负荷成本降低了 18%，而农业自动化将水资源浪费量减少了 30%。与之前的项目相比，该计划还使部署速度提高了 30％，预计将在三年内节省 230 万美元的成本，投资回报率达到 10 倍。
除了运营收益之外，该项目还在可持续发展和智能基础设施领域创造了 120 个新工作岗位，增强了当地人才的能力，并巩固了佐治亚理工学院作为包容性创新驱动者的角色。
这一转型标志着从被动式治理到预测性治理的转变，其中智能自动化可以实现更快的数据驱动决策。通过将 Maximo 扩展到生物和环境资产，佐治亚理工学院重新定义了资产管理，并将自己定位为可扩展、有弹性基础设施的全国典范。展望未来，佐治亚理工学院将在 2025 年与高年级学生开展顶点合作，深化参与佐治亚州的解决方案，支持下一阶段的系统优化和数据整合。
佐治亚理工学院是美国顶尖的公立研究型大学之一。该校拥有超过 50,000 名学生，分布在亚特兰大主校区、法国梅斯的校外教学点（佐治亚理工学院欧洲校区），另外还包括通过远程和在线方式学习的学生。
Avid Solutions Intl 是 IBM 合作伙伴，为行业提供创新，可扩展的解决方案。凭借在数字化转型、自动化和智能系统整合方面的专业知识，Avid Solutions 可帮助组织通过先进的技术和战略协作实现运营现代化，增强可持续性并促成可衡量的影响。
在监控和维护中融入 AI，优化性能
