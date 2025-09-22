佐治亚理工学院是一所领先的研究型大学，正在与佐治亚州和地方政府合作应对紧迫的社会挑战。在佐治亚州斯通克雷斯特市，即他们社区研究计划的试点地区，佐治亚理工学院正在解决粮食和能源的混合危机。该计划以之前在“2022 年佐治亚州智能社区挑战赛”中进行的研究和试点工作为基础，为可扩展的智能基础设施解决方案开展准备工作。

事实证明，传统的基础设施系统不足以实现预测性维护、智能能源分配和可扩展的就业机会创造，而这些都是建设弹性社区的关键要素。佐治亚理工学院认识到需要更智能、更一体化的方法。他们的目标是实施一个可以统一资产管理、环境监测和员工队伍协调，同时还可以在多个县之间扩展并在美国其他地区复制的系统。

挑战是双重的：优化预测性维护和能源分配，以直接解决粮食和能源不安全问题，并开发一种可在美国不同地区部署的可扩展、可复制的模式。旧版系统和手动流程导致效率低下、增加错误风险并给员工带来沉重负担。这些限制导致响应速度变慢、员工满意度降低以及有效服务社区的能力下降。