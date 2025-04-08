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Case Studies
Flex IT
2021 年，Flex IT 开始实施一个转型项目，以更新其商务解决方案并实现营销流程自动化。Flex IT 的新市场推广计划强调可持续发展，其目标是将整个欧洲的年收入从 2 亿欧元增至 18 亿欧元。为了支持这一增长，他们需要一个能够展示 CO2 影响的 B2B 商务平台，向部分 B2C 战略进行转移，并实施一个用于潜在客户关系个性化的营销云。
Flex IT 的初始合作伙伴遇到了各种实施问题，导致项目停滞。问题包括过度定制、使用非生产原型以及在合作伙伴的开发系统（而不是 Flex IT 的开发系统）上的意外实施。该合作关系终止了，这促使公司以 Salesforce 执行新的合作伙伴选择流程，最终选择了 IBM 旗下的 Waeg 公司。
为了应对 FlexIT 面临的复杂挑战，Waeg 实施了一种全面而细致的方法来解决 B2B 商务更新和营销自动化计划的复杂问题。Waeg 意识到需要一个强大且可扩展的解决方案，于是踏上了从头开始重新实施 B2B 商务平台的旅程。
这种全面的解决方案不仅仅是技术检修。团队的工作重点是无缝整合必要的营销工具和流程，以促成 FlexIT 实现以可持续发展为导向的市场推广战略。这涉及利用 Salesforce Marketing Cloud 的能力来建立个性化的潜在客户关系，并要与 FlexIT 强调互动且可持续的业务实践保持一致。
该网上商店于 2023 年 6 月软启动，展示了许多增强功能，包括强大的多语言支持、可有效促进销售提升的搜索功能，以及更具吸引力的可持续发展和生态信息演示。Ecochain 的生态评分（衡量硬件对环境的影响）整合无缝地融入到平台中。通过大幅减少客户引导时间（从一周缩短到仅 24 小时），实现了显著的运营改进。
此外，预付款选项的引入进一步简化了交易。这一合作成果标志着关键性转变，即推动项目向数据驱动型方法全面过渡。这些功能的成功整合不仅展示了战略伙伴关系的优势，而且凸显了协作解决问题的效力。该项目的成果证明了创新和团队合作的力量，提升了平台应对不断变化的 B2B 商务环境的弹性和适应能力。
尽管遇到了挑战，但 Waeg、Flex IT 和 Salesforce 三方通力合作，确保了成功解决问题。它说明了战略伙伴关系在应对不可预见的复杂性方面的优势。Waeg 和 Flex IT 之间的合作成功改变了后者的商务和营销战略，与客户的愿景保持一致，并显著增强了他们的在线影响力和运营效率。该项目不仅达到，而且还超出了预期，展示了战略伙伴关系和协作解决问题的力量。
展望未来，Flex IT 正在考虑实施 Service Cloud 和 Sales Cloud，以实现未来的增强。这一战略远见反映出公司持续致力于利用 Salesforce 的能力进一步改善运营和实施以客户为中心的计划。这种变革性合作伙伴关系的成功凸显了协作解决问题的力量，并展现了 Flex IT 事业继续创新和增长的潜力。
Flex IT 总部位于荷兰莱顿，拥有 200 名员工，是一家在 B2B 领域开展业务的高科技公司。该公司是欧洲循环 IT 硬件的第一大分销商。他们专注于技术和 IT 解决方案，可满足软件开发、网络安全、云计算和数字化转型等不同行业的需求。他们在全球开展业务，利用自己的专业知识提供灵活的 IT 服务和定制的解决方案，满足客户不断变化的需求。
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