Flex IT 总部位于荷兰莱顿,拥有 200 名员工,是一家在 B2B 领域开展业务的高科技公司。该公司是欧洲循环 IT 硬件的第一大分销商。他们专注于技术和 IT 解决方案,可满足软件开发、网络安全、云计算和数字化转型等不同行业的需求。他们在全球开展业务,利用自己的专业知识提供灵活的 IT 服务和定制的解决方案,满足客户不断变化的需求。