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Case Studies

Flex IT

 Flex IT：彻底改变商业与营销战略
Flex IT 和 IBM 旗下公司 Waeg
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正在开展项目的业务团队
克服可持续增长道路上的挫折

2021 年，Flex IT 开始实施一个转型项目，以更新其商务解决方案并实现营销流程自动化。Flex IT 的新市场推广计划强调可持续发展，其目标是将整个欧洲的年收入从 2 亿欧元增至 18 亿欧元。为了支持这一增长，他们需要一个能够展示 CO2 影响的 B2B 商务平台，向部分 B2C 战略进行转移，并实施一个用于潜在客户关系个性化的营销云。

Flex IT 的初始合作伙伴遇到了各种实施问题，导致项目停滞。问题包括过度定制、使用非生产原型以及在合作伙伴的开发系统（而不是 Flex IT 的开发系统）上的意外实施。该合作关系终止了，这促使公司以 Salesforce 执行新的合作伙伴选择流程，最终选择了 IBM 旗下的 Waeg 公司。
通过可扩展和可持续的解决方案实现 B2B 商务转型

为了应对 FlexIT 面临的复杂挑战，Waeg 实施了一种全面而细致的方法来解决 B2B 商务更新和营销自动化计划的复杂问题。Waeg 意识到需要一个强大且可扩展的解决方案，于是踏上了从头开始重新实施 B2B 商务平台的旅程。

这种全面的解决方案不仅仅是技术检修。团队的工作重点是无缝整合必要的营销工具和流程，以促成 FlexIT 实现以可持续发展为导向的市场推广战略。这涉及利用 Salesforce Marketing Cloud 的能力来建立个性化的潜在客户关系，并要与 FlexIT 强调互动且可持续的业务实践保持一致。
通过提高商业和运营效率来加速增长

该网上商店于 2023 年 6 月软启动，展示了许多增强功能，包括强大的多语言支持、可有效促进销售提升的搜索功能，以及更具吸引力的可持续发展和生态信息演示。Ecochain 的生态评分（衡量硬件对环境的影响）整合无缝地融入到平台中。通过大幅减少客户引导时间（从一周缩短到仅 24 小时），实现了显著的运营改进。

此外，预付款选项的引入进一步简化了交易。这一合作成果标志着关键性转变，即推动项目向数据驱动型方法全面过渡。这些功能的成功整合不仅展示了战略伙伴关系的优势，而且凸显了协作解决问题的效力。该项目的成果证明了创新和团队合作的力量，提升了平台应对不断变化的 B2B 商务环境的弹性和适应能力。

尽管遇到了挑战，但 Waeg、Flex IT 和 Salesforce 三方通力合作，确保了成功解决问题。它说明了战略伙伴关系在应对不可预见的复杂性方面的优势。Waeg 和 Flex IT 之间的合作成功改变了后者的商务和营销战略，与客户的愿景保持一致，并显著增强了他们的在线影响力和运营效率。该项目不仅达到，而且还超出了预期，展示了战略伙伴关系和协作解决问题的力量。

展望未来，Flex IT 正在考虑实施 Service Cloud 和 Sales Cloud，以实现未来的增强。这一战略远见反映出公司持续致力于利用 Salesforce 的能力进一步改善运营和实施以客户为中心的计划。这种变革性合作伙伴关系的成功凸显了协作解决问题的力量，并展现了 Flex IT 事业继续创新和增长的潜力。
Flex IT 徽标
关于 Flex IT

Flex IT 总部位于荷兰莱顿，拥有 200 名员工，是一家在 B2B 领域开展业务的高科技公司。该公司是欧洲循环 IT 硬件的第一大分销商。他们专注于技术和 IT 解决方案，可满足软件开发、网络安全、云计算和数字化转型等不同行业的需求。他们在全球开展业务，利用自己的专业知识提供灵活的 IT 服务和定制的解决方案，满足客户不断变化的需求。

 解决方案组件 IBM Salesforce 咨询服务 IBM 旗下公司 Waeg
咨询科学与 Salesforce 的力量相得益彰

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