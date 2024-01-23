一套共同的价值观和目标构成了 20 年伙伴关系的基础。
此次合作的主要目标是在 FIS 的应用程序和外包运营优势与 IBM 强大的 IT 基础架构技术和管理能力之间建立协同效应。得益于卓越的客户管理和服务，以及始终如一的服务交付，双方的合作一直获得很高的客户满意度。
FIS 是金融服务技术领域的领军企业，为澳大利亚多家大型金融机构提供卡处理解决方案和服务。IT 基础架构、容量和服务是 FIS 服务的关键基础，可确保客户复杂的财务处理“始终在线正常运行”。
FIS 希望通过持续改进服务的速度、弹性和可用性，来减轻业务风险并降低服务中断的风险。这就需要一个丰富经验的战略技术合作伙伴来交付、管理和支持整个 IT 基础架构（包括灾难恢复），以支持 FIS 快速增长的业务。
FIS 与 IBM 之间的合作始于 2000 年，当时 FIS 签订了一份大型全球外包合同，要在澳大利亚、新西兰、英国和爱尔兰提供卡处理服务。FIS 的卡系统基于 IBM Z 服务器平台进行核心处理。他们选择 IBM 提供大型机处理能力来执行合同，形成了至今已近 20 年的牢固合作关系。
这些服务价值极高，对 FIS 的运营业务至关重要，也是与其客户的外包关系和合同的基础。IBM 是唯一一家能够与 FIS 应用程序和支持团队合作，在新基础架构的规划、测试和迁移服务方面发挥关键作用的合作伙伴。
“我们与 IBM 建立了长期合作伙伴关系，在过去 20 年中取得了巨大成功。IBM 在大型机服务领域首屈一指，因此他们顺理成章地成为这个项目的合作伙伴。”Anita LeMaire，FIS
FIS 与 IBM 合作，确保其卡系统基础架构具有出色的可伸缩性、可靠性和业务连续性。FIS 卡系统 BASE Global 拥有大量可配置组件库存，所有产品线均可共享，用于支持卡产品。这种独特的设计确保了运营效率，同时大大加快了新产品和服务的上市时间。
经过近 20 年的参与，IBM 已帮助 FIS 迁移到两个新的 Tier 3/4 数据中心，并在这些站点实施了新的大型机、存储器、光纤网络连接和虚拟磁带技术。他们迁移并测试了所有数据、生产和开发工作负载，并无缝切换生产环境，而不影响客户。IBM Z 上的恢复功能使 FIS 能够在几分钟内重新建立到备用站点的关键服务，因为核心基础架构旨在快速恢复关键任务功能。数据中心搬迁后，基础架构也得到升级，FIS 可以按计划日期在两个数据中心之间切换生产，从而减少停机时间，降低灾难恢复风险。IBM 还确保基础架构符合关键审计要求，包括 PCI DSS、ISO22301、ISO27001 和 ASAE3402。
IBM Z 经常被称为世界上最复杂的业务服务器之一，它提供混合工作负载集成、高事务处理和数据服务，为按需操作环境提供丰富的功能。
此次合作的主要目标是在 FIS 的应用程序和外包运营优势与 IBM 强大的 IT 基础架构技术和管理能力之间建立协同效应。得益于卓越的客户管理和服务，以及始终如一的服务交付，双方的合作一直获得很高的客户满意度。作为 FIS 的首选合作伙伴，IBM 团队在现场进行整合，能够把握其业务脉搏。
弹性、可靠性和可伸缩性：FIS 与 IBM 的合作大大提高了弹性能力，包括从一个数据中心到另一个数据中心的站点切换能力。这一过程可以在不影响运营的情况下实现，并且无需进行定期的、劳动密集型的灾难恢复测试。它确保了具有高度弹性的核心基础架构，并提高了运营效率和数据保护。FIS 能够降低风险并最大限度地减少停机时间，为客户提供“始终在线”的金融处理服务。
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)（ibm.com 外部链接）是技术和服务领域的领先公司，通过推动商业和金融世界的发展，帮助企业和社区蓬勃发展。
50 多年来，FIS 通过创造未来的技术、解决方案和服务，使当今的业务和客户体验实现现代化，不断推动全球客户的增长。通过连接商户、银行和资本市场，我们利用自身的规模，运用深厚的专业知识和数据驱动的洞察力，进行有目的的创新，以解决客户的未来问题，并提供更简单、无缝和安全的体验，从而推动全球支付、银行和投资方式的发展。
FIS 总部位于佛罗里达州杰克逊维尔，在 50 多个国家/地区拥有超过 55,000 名员工，致力于帮助我们的客户领先于未来。FIS 提供超过 450 个解决方案，处理全球超过 75 亿美元的交易。FIS 是财富 500 强 (Fortune 500®) 公司，也是标准普尔 500 指数 (Standard & Poor’s 500® Index) 的成员。
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2019 年 8 月 在印度制作
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