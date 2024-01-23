Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

FIS 与 IBM 之间的合作始于 2000 年，当时 FIS 签订了一份大型全球外包合同，要在澳大利亚、新西兰、英国和爱尔兰提供卡处理服务。FIS 的卡系统基于 IBM Z 服务器平台进行核心处理。他们选择 IBM 提供大型机处理能力来执行合同，形成了至今已近 20 年的牢固合作关系。

这些服务价值极高，对 FIS 的运营业务至关重要，也是与其客户的外包关系和合同的基础。IBM 是唯一一家能够与 FIS 应用程序和支持团队合作，在新基础架构的规划、测试和迁移服务方面发挥关键作用的合作伙伴。

“我们与 IBM 建立了长期合作伙伴关系，在过去 20 年中取得了巨大成功。IBM 在大型机服务领域首屈一指，因此他们顺理成章地成为这个项目的合作伙伴。”Anita LeMaire，FIS

FIS 与 IBM 合作，确保其卡系统基础架构具有出色的可伸缩性、可靠性和业务连续性。FIS 卡系统 BASE Global 拥有大量可配置组件库存，所有产品线均可共享，用于支持卡产品。这种独特的设计确保了运营效率，同时大大加快了新产品和服务的上市时间。

经过近 20 年的参与，IBM 已帮助 FIS 迁移到两个新的 Tier 3/4 数据中心，并在这些站点实施了新的大型机、存储器、光纤网络连接和虚拟磁带技术。他们迁移并测试了所有数据、生产和开发工作负载，并无缝切换生产环境，而不影响客户。IBM Z 上的恢复功能使 FIS 能够在几分钟内重新建立到备用站点的关键服务，因为核心基础架构旨在快速恢复关键任务功能。数据中心搬迁后，基础架构也得到升级，FIS 可以按计划日期在两个数据中心之间切换生产，从而减少停机时间，降低灾难恢复风险。IBM 还确保基础架构符合关键审计要求，包括 PCI DSS、ISO22301、ISO27001 和 ASAE3402。

IBM Z 经常被称为世界上最复杂的业务服务器之一，它提供混合工作负载集成、高事务处理和数据服务，为按需操作环境提供丰富的功能。

此次合作的主要目标是在 FIS 的应用程序和外包运营优势与 IBM 强大的 IT 基础架构技术和管理能力之间建立协同效应。得益于卓越的客户管理和服务，以及始终如一的服务交付，双方的合作一直获得很高的客户满意度。作为 FIS 的首选合作伙伴，IBM 团队在现场进行整合，能够把握其业务脉搏。