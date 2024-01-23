主页 Case Studies Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
利用具有网络弹性的 IT 基础架构确保业务连续性
两名企业高管在大窗户前微笑，背景是高层建筑

一套共同的价值观和目标构成了 20 年伙伴关系的基础。
业务挑战

FIS 希望通过持续改进服务的速度、弹性和可用性，来减轻业务风险并降低服务中断的风险。
变革

此次合作的主要目标是在 FIS 的应用程序和外包运营优势与 IBM 强大的 IT 基础架构技术和管理能力之间建立协同效应。得益于卓越的客户管理和服务，以及始终如一的服务交付，双方的合作一直获得很高的客户满意度。
结果 弹性能力显著提升，
包括将站点从一个数据中心切换到另一个数据中心的能力
对于高严重性的事件，
实现端到端问题和事件管理
运营效率和数据保护能力得以改进，
高度灵活的核心基础架构
商业挑战故事
减轻业务风险，降低服务中断风险

FIS 是金融服务技术领域的领军企业，为澳大利亚多家大型金融机构提供卡处理解决方案和服务。IT 基础架构、容量和服务是 FIS 服务的关键基础，可确保客户复杂的财务处理“始终在线正常运行”。

FIS 希望通过持续改进服务的速度、弹性和可用性，来减轻业务风险并降低服务中断的风险。这就需要一个丰富经验的战略技术合作伙伴来交付、管理和支持整个 IT 基础架构（包括灾难恢复），以支持 FIS 快速增长的业务。
选择正确的合作伙伴，您就能迅速从战略转向实现业务成果。IBM 是 FIS 的理想合作伙伴。 Anita LeMaire FIS
变革案例
旨在确保卓越的可伸缩性和业务连续性的合作伙伴关系

FIS 与 IBM 之间的合作始于 2000 年，当时 FIS 签订了一份大型全球外包合同，要在澳大利亚、新西兰、英国和爱尔兰提供卡处理服务。FIS 的卡系统基于 IBM Z 服务器平台进行核心处理。他们选择 IBM 提供大型机处理能力来执行合同，形成了至今已近 20 年的牢固合作关系。

这些服务价值极高，对 FIS 的运营业务至关重要，也是与其客户的外包关系和合同的基础。IBM 是唯一一家能够与 FIS 应用程序和支持团队合作，在新基础架构的规划、测试和迁移服务方面发挥关键作用的合作伙伴。

“我们与 IBM 建立了长期合作伙伴关系，在过去 20 年中取得了巨大成功。IBM 在大型机服务领域首屈一指，因此他们顺理成章地成为这个项目的合作伙伴。”Anita LeMaire，FIS

FIS 与 IBM 合作，确保其卡系统基础架构具有出色的可伸缩性、可靠性和业务连续性。FIS 卡系统 BASE Global 拥有大量可配置组件库存，所有产品线均可共享，用于支持卡产品。这种独特的设计确保了运营效率，同时大大加快了新产品和服务的上市时间。

经过近 20 年的参与，IBM 已帮助 FIS 迁移到两个新的 Tier 3/4 数据中心，并在这些站点实施了新的大型机、存储器、光纤网络连接和虚拟磁带技术。他们迁移并测试了所有数据、生产和开发工作负载，并无缝切换生产环境，而不影响客户。IBM Z 上的恢复功能使 FIS 能够在几分钟内重新建立到备用站点的关键服务，因为核心基础架构旨在快速恢复关键任务功能。数据中心搬迁后，基础架构也得到升级，FIS 可以按计划日期在两个数据中心之间切换生产，从而减少停机时间，降低灾难恢复风险。IBM 还确保基础架构符合关键审计要求，包括 PCI DSS、ISO22301、ISO27001 和 ASAE3402。

IBM Z 经常被称为世界上最复杂的业务服务器之一，它提供混合工作负载集成、高事务处理和数据服务，为按需操作环境提供丰富的功能。

此次合作的主要目标是在 FIS 的应用程序和外包运营优势与 IBM 强大的 IT 基础架构技术和管理能力之间建立协同效应。得益于卓越的客户管理和服务，以及始终如一的服务交付，双方的合作一直获得很高的客户满意度。作为 FIS 的首选合作伙伴，IBM 团队在现场进行整合，能够把握其业务脉搏。
我们与 FIS 合作实施了一个可降低风险和停机时间的解决方案，为客户提供“始终在线”的金融处理服务。 Malcolm Pope IBM
案例成果
通过具有网络弹性的 IT 基础架构实现业务连续性

弹性、可靠性和可伸缩性：FIS 与 IBM 的合作大大提高了弹性能力，包括从一个数据中心到另一个数据中心的站点切换能力。这一过程可以在不影响运营的情况下实现，并且无需进行定期的、劳动密集型的灾难恢复测试。它确保了具有高度弹性的核心基础架构，并提高了运营效率和数据保护。FIS 能够降低风险并最大限度地减少停机时间，为客户提供“始终在线”的金融处理服务。
企业徽标
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)

Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)（ibm.com 外部链接）是技术和服务领域的领先公司，通过推动商业和金融世界的发展，帮助企业和社区蓬勃发展。

50 多年来，FIS 通过创造未来的技术、解决方案和服务，使当今的业务和客户体验实现现代化，不断推动全球客户的增长。通过连接商户、银行和资本市场，我们利用自身的规模，运用深厚的专业知识和数据驱动的洞察力，进行有目的的创新，以解决客户的未来问题，并提供更简单、无缝和安全的体验，从而推动全球支付、银行和投资方式的发展。

FIS 总部位于佛罗里达州杰克逊维尔，在 50 多个国家/地区拥有超过 55,000 名员工，致力于帮助我们的客户领先于未来。FIS 提供超过 450 个解决方案，处理全球超过 75 亿美元的交易。FIS 是财富 500 强 (Fortune 500®) 公司，也是标准普尔 500 指数 (Standard & Poor’s 500® Index) 的成员。
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2019 年 8 月 在印度制作

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