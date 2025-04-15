在快节奏的投资领域，快速性和洞察力是成功的关键。对于知名金融数据分析提供商 FactSet 来说尤其如此。为了维持业务增长和卓越的客户服务，该公司认识到有必要加强以客户为中心的运营方式并加速软件开发。尽管向敏捷方法的演变让公司受益匪浅，但这也表明它需要一套更强大、更全面的工具来实现大规模转型。

FactSet 项目和投资组合管理技术主管 Sanjeev Acharya 表达了对这一挑战的看法：“我们缺乏对所有正在进行的活动的整体可见性和清晰度，”他说。“每个团队都使用自己的电子表格，导致无法确定谁负责什么。”

Acharya 进一步阐述了缺乏可见性的原因：“优先事项常常不一致，项目偏离战略目标，组织难以优化分配人力资源。”

从本质上讲，FactSet 面临的挑战不仅仅是采用更加以客户为导向的思维方式。它还涉及实施合适的工具和流程，确保项目和团队之间的一致性、透明度和高效的资源分配。这一认识标志着 FactSet 向更敏捷、更以客户为中心的企业迈进的关键转折点。