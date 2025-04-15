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Case Studies
FactSet
在快节奏的投资领域，快速性和洞察力是成功的关键。对于知名金融数据分析提供商 FactSet 来说尤其如此。为了维持业务增长和卓越的客户服务，该公司认识到有必要加强以客户为中心的运营方式并加速软件开发。尽管向敏捷方法的演变让公司受益匪浅，但这也表明它需要一套更强大、更全面的工具来实现大规模转型。
FactSet 项目和投资组合管理技术主管 Sanjeev Acharya 表达了对这一挑战的看法：“我们缺乏对所有正在进行的活动的整体可见性和清晰度，”他说。“每个团队都使用自己的电子表格，导致无法确定谁负责什么。”
Acharya 进一步阐述了缺乏可见性的原因：“优先事项常常不一致，项目偏离战略目标，组织难以优化分配人力资源。”
从本质上讲，FactSet 面临的挑战不仅仅是采用更加以客户为导向的思维方式。它还涉及实施合适的工具和流程，确保项目和团队之间的一致性、透明度和高效的资源分配。这一认识标志着 FactSet 向更敏捷、更以客户为中心的企业迈进的关键转折点。
FactSet 通过评估各种项目和投资组合管理工具来应对其挑战，并最终选择了IBM Targetprocess。该解决方案的优势在于将团队、产品和投资组合与更广泛的业务目标相联系，同时提升敏捷可扩展性，这正是该公司选择它的关键因素。FactSet 的领导层通过应用 Targetprocess 解决方案，定义了战略项目，确保团队能对工作量及其与业务目标的一致性形成清晰的认知。
FactSet 以前依靠 Jira 进行团队级任务管理，发现 Targetprocess 与 Jira 的整合功能至关重要。Acharya 表示：“我们与 Jira 实时整合，来回传递大量信息。”
Targetprocess 还简化了计划和项目管理报告，取代了电子表格和其他不同来源，成为信息和报告数据的集中来源。Acharya 指出：“我们的目标是将 Targetprocess 打造成满足我们信息和报告要求的最终来源。”
此外，Targetprocess 通过增强团队活动的可见性来减少冗余工作。Acharya 解释道：“可见性的提高显著减少了无意的重复工作，促进协作并提高了工作效率。”
该解决方案还使 FactSet 能够达成战略一致、简化报告并避免冗余操作，最终提高效率并取得以客户为中心的业务成果。
通过与 IBM 的合作，FactSet 在战略一致性和卓越的项目执行方面得到了显著提升。
通过实施 Targetprocess，FactSet 可实时了解了正在进行的项目，团队也能够随时了解情况，专注解决与公司以客户为导向的成果相关的事项。公司还简化了报告程序，不再需要电子表格和其他信息来源。因此，FactSet 已减少了重复工作，增强了协作并提升了工作效率，实现了卓越执行。
Acharya 表示，“将所有信息汇聚在一起，让每个人的认知保持一致、透明和可见，然后将其与我们的战略主题和企业战略相联系，以便员工了解其工作为公司业绩所作出的贡献。”
展望未来，FactSet 计划继续使用 Targetprocess 来做出战略决策，包括资金投入领域以及优先考虑哪些项目。“最终，Targetprocess 将帮助我们针对该投资哪些项目和不投资哪些项目做出更好的决策。这将在我们所有的战略领域提供帮助。”Acharya 指出。
FactSet 是一家总部位于美国康涅狄格州诺沃克的金融数据和软件公司。该公司成立于 1978 年，专门为投资专业人士提供解决方案，支持他们访问金融数据和分析结果，帮助他们针对关键业务做出决策。FactSet 在 20 个国家或地区设有 37 个办事处，员工人数超过 12,000 人，为 8,200 家客户机构和超过 218,000 名投资专业人士提供服务。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。