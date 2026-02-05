Evernorth 利用 IBM OMEGAMON 构建新的存储系统功能
如今，患者和医疗保健服务提供商正感受到医疗保健成本上升所带来的影响。医疗保健服务提供商尤其面临 IT 支出大幅飙升的问题，而此问题在专业存储监控方面尤为突出。
Evernorth Health Services 是一家领先的药房、护理与福利解决方案提供商，它面临存储监控成本迅速上涨的问题，而这主要是由其现有存储供应商的价格大幅上涨所致。负责维护数据完整性和合理使用的存储团队面临由这些技术限制所带来的直接影响。这些影响事关重大。无法有效管理这些方面会阻碍运营与决策流程。这些挑战可能会导致财务压力和潜在的数据完整性问题，从而威胁公司声誉和运营效率。
Evernorth 的 CIO 办公室认识到，它们迫切需要一种更具可扩展性、灵活性和成本效益的监控解决方案。该公司特别需要一个能监控来自所有来源的数据集、消除排程负担并快速过滤数据的系统。
而此工具适用于 4M DASD、30M DFHSM 与 2.6M 磁带数据集环境
可帮助用户创建和保存具有详细筛选与布局设计选项的自定义视图
自动系统扫描功能
Evernorth 选择 IBM 和 Rocket Software（IBM 白金级合作伙伴）作为值得信赖的合作伙伴，以便充分利用它们在大型机存储领域的深厚专业知识。该医疗服务提供商坚信 IBM OMEGAMON for Storage on z/OS 解决方案将通过提供更高的可扩展性、灵活性和近乎实时的数据访问，实现成本节约和性能提升。
IBM 与 Rocket Software 合作开发了一款解决方案，它可根据 Evernorth 的需求提供新的功能和能力。该解决方案能更快处理数据并提供近乎实时的洞察分析，从而显着提高医疗服务提供商的响应速度和问题预防战略。
实施流程涉及在紧迫的九个月内规划、测试、设计、开发并部署该解决方案。该解决方案与 Evernorth 的现有可移动介质管理器 (RMM) 与分层存储管理器 (HSM) 数据进行了无缝集成，从而可增强其数据集服务 (DSS) 功能并提升报告能力。
Evernorth 的 IT 存储空间团队、开发人员和管理人员现在受益于更高的效率和近乎实时的数据访问。该解决方案解决了 Evernorth CIO 办公室的迫切财务问题，并可根据增长趋势生成容量规划报告和预测新存储的资本支出 (CAPEX) 投资，以便为公司实现长期成功。
新系统满足了 Evernorth 的要求，从而能高效管理所有来源的数据集，并实现数据收集自动化。它通过 OMEGAMON Situations 提供自动报告，并支持非技术员工通过实时数据集指标 (RDM) 查看器快速访问相关数据。此外，该系统还能快速过滤数据，以提高运营效率和决策流程。
Evernorth Health Services 的大型机存储负责人 James Cotter 强调了此过渡的影响，他表示：“我们之所以使用 [IBM] OMEGAMON 产品，是因为它们是用于硬件更换或硬件更新的绝佳工具。它可帮助我们跟踪性能，并在从旧硬件切换到新硬件的前后收集各种统计信息。”
该解决方案的近乎实时数据功能与旧系统的计划收集形成了鲜明对比，并使 Evernorth 团队能快速响应潜在问题，从而防止出现各类问题并确保数据完整性。通过将 OMEGAMON 与现有系统（例如 DFSMSrmm 和 IBM Resource Access Control Facility (RACF) 安全解决方案）相集成可进一步提升其价值，从而提供统一的存储数据视图。
展望未来，Evernorth 计划充分利用 IBM OMEGAMON® 的各项功能，以便进一步改进容量规划、CAPEX 投资预测以及培育数据驱动式文化。它们与 IBM 的合作以响应式开发为标志，并继续成长为 Evernorth 的存储管理战略的基石。
Evernorth、IBM 和 Rocket Software 之间的合作产生了一个功能强大、可扩展且经济高效的存储监控解决方案，而它可满足 Evernorth 未来的业务需求。
Evernorth Health Services 总部位于密苏里州圣路易斯，它是一家领先的药房、护理及福利解决方案提供商。Evernorth 的成立以改善健康和增强活力为使命，并通过让疾病的预测、预防和治疗变得更易实现，从而造福数百万人。该公司的能力在包括 Express Scripts、Accredo、eviCore 和 MDLIVE 等医疗子公司以及整体 Evernorth 平台与解决方案的加持下实现了增强。Evernorth 是 Cigna Corporation 的一家子公司，而 Cigna Corporation 是一家全球健康服务公司，并在医疗保健行业具有重要影响。
© Copyright IBM Corporation，2026 年 1 月。
IBM、IBM 徽标、OMEGAMON、RACF 和 z/OS 是 IBM Corp. 在世界各地司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。