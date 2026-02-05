如今，患者和医疗保健服务提供商正感受到医疗保健成本上升所带来的影响。医疗保健服务提供商尤其面临 IT 支出大幅飙升的问题，而此问题在专业存储监控方面尤为突出。

Evernorth Health Services 是一家领先的药房、护理与福利解决方案提供商，它面临存储监控成本迅速上涨的问题，而这主要是由其现有存储供应商的价格大幅上涨所致。负责维护数据完整性和合理使用的存储团队面临由这些技术限制所带来的直接影响。这些影响事关重大。无法有效管理这些方面会阻碍运营与决策流程。这些挑战可能会导致财务压力和潜在的数据完整性问题，从而威胁公司声誉和运营效率。

Evernorth 的 CIO 办公室认识到，它们迫切需要一种更具可扩展性、灵活性和成本效益的监控解决方案。该公司特别需要一个能监控来自所有来源的数据集、消除排程负担并快速过滤数据的系统。