E.ON 的职责是保障电力供应。作为欧洲最大的能源公司之一，它运营着 160 万公里的能源网络，并为 17 个欧洲国家或地区的 4,700 万客户提供电力和天然气。E.ON 可为家庭、医院、工厂、交通以及对 21 世纪生活至关重要的其他关键基础设施提供电力。同时，此工作只会变得日益复杂。

随着 E.ON 支持欧洲向可再生能源过渡，对电网的要求变得越来越复杂。旧的能源分配方式是可预测的。如果是大型发电厂且有稳定的燃料供应，则不难知道明天或一年后发一兆瓦电需要多少成本。在热浪或寒流期间，随着需求的变化，增减产量都相对简单。

现在，能源则来自更小、更灵活的来源，其中包括太阳能和风能。与此同时，电动汽车和家庭智能系统正在大幅改变消费模式，且有越来越多的行业正逐步实现电气化，如出行和供暖。负责全年 24x7 全天候供电的 E.ON 公司必须提前做好充分准备，以应对供需双方复杂的动态变化。该公司正在深入了解量子计算（一种用于克服复杂性的工具），以作为此问题的解决方案。

“我们正在变成一家数字化公司”，E.ON 能源情报部门的数据与 AI 主管 Giorgio Cortiana 博士表示。“数据技术将有助于我们应对这些系统的复杂性。”

此工作的关键环节之一在于定价问题。

“我们需要在客户提出需求之前采购能源”，E.ON 能源市场部门的定量风险专家 Piergiacomo Sabino 博士说道。

E.ON 的合同要求该公司以固定价格向客户提供能源，且即便消耗率和交付成本有所起伏也需如此。提前购买的能源量与实际需求之间往往会存在一些不匹配。因此，市场上的不同参与者会相互投保，以承担这些风险（买卖能源衍生品及维持能源供应）。

在 E.ON 的交易大厅，Sabino 博士等专家致力于为这些衍生品高效定价。他们使用蒙特卡洛模拟来完成此任务—这是一种利用当今计算技术来预测不确定事件的结果的方法。这些方法会考虑天气、使用模式和其他因素所造成的波动。但是，即便是全球最大的超级计算机也会遇到此类问题。

“这就要求我们具有远见卓识，并提前数年做好准备”，Cortiana 博士表示。“气候变化和黑天鹅事件必须纳入我们的模型的考量中。而最终目标则是为我们的客户提供可负担的能源。”

在最近一次导致欧洲价格剧烈飙升的能源危机中，E.ON 得以保护客户并控制价格上涨。如果 E.ON 未能正确处置该危机，客户则可能会没有能源可用。

