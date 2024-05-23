Enztec 的出版物审查流程要求研究人员手动总结医学文章，并筛选数百次引用。每项任务都可能耗时数个小时。

Enztec 发现了利用 AI 增强研究工作的机会，并与 IBM 合作构建了基于 IBM® watsonx.ai 和 IBM® Watson Discovery 技术的解决方案。

watsonx.ai 的生成式 AI 功能可将冗长、复杂的文档转化为高质量的执行摘要，并为审查目的提供包含数据的洞察分析。Watson Discovery 使用 IBM Research 的企业级自然语言 (NL) AI、NL 处理模型和大型语言模型 (LLM) 提供由AI 驱动的智能文档理解和内容分析功能。