当世界上最优秀的外科植入公司需要骨科器械时，他们会选择 Enztec。这家总部位于新西兰的制造商设计、制造和交付经临床验证的医疗器械。
Enztec 通过对医疗器械创新、患者护理和行业最佳实践进行深入研究，始终走在骨科器械开发的最前沿。
在新项目的探索阶段，Enztec 的研究人员每周会花费近 90% 的时间收集和审查医学出版物中的研究论文。Enztec 不想为了速度而牺牲质量，因此希望寻求一种有助于重塑研究体验的解决方案。
Enztec 的出版物审查流程要求研究人员手动总结医学文章，并筛选数百次引用。每项任务都可能耗时数个小时。
Enztec 发现了利用 AI 增强研究工作的机会，并与 IBM 合作构建了基于 IBM® watsonx.ai 和 IBM® Watson Discovery 技术的解决方案。
watsonx.ai 的生成式 AI 功能可将冗长、复杂的文档转化为高质量的执行摘要，并为审查目的提供包含数据的洞察分析。Watson Discovery 使用 IBM Research 的企业级自然语言 (NL) AI、NL 处理模型和大型语言模型 (LLM) 提供由AI 驱动的智能文档理解和内容分析功能。
自从实施新的 IBM 解决方案以来，Enztec 已经能够极大地加快并改进其研究流程。
watsonx.ai 支持该制造商的研究人员自动筛选医学出版物。然后，Watson Discovery 可对选定的出版物进行处理、记录和汇总。
Enztec 的研究人员现在可以在短短几个小时而非几天内完成出版物审查流程，工作效率提升了 500% 以上。
研究人员还可以搜索更多出版物，并扩大研究成果的覆盖范围。最重要的是，他们可以快速获得洞察，从而帮助 Enztec 确保尽早识别潜在的设备风险和故障。
Enztec（链接位于 ibm.com 站外）是一家骨科医疗器械供应商，为世界顶级的植入物公司设计和制造优质的髋关节、膝关节和脊柱器械。
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2024 年 3 月制作于美国。
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