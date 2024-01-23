Emnotion Ltd.

尽管干旱和缺水，但以色列的农业蓬勃发展。该国自产大部分食品，并向全球出口新鲜农产品和鲜花。它还为世界提供了许多农业创新，包括抗旱种子和滴灌系统，这些系统可以有效地将水输送到植物的根部。

以色列政府要求农民签订多年期滴灌用水合同，从而提高用水效率。为了帮助确保有利可图的产量，农民必须仔细预测几年内每种作物的需水量。不过，越来越不可预测的天气模式常常将规划变成猜谜游戏，这会降低收益，同时推高保险和其他运营成本。例如，如果农民以低流量滴水率承包水，而他们的地区随后经历异常炎热和干旱情况，则农作物可能无法生长，甚至枯萎死亡。与天气相关的其他变量，例如温室采暖成本和消费者需求，也会影响农民的产量和利润。

Emnotion 联合创始人 —首席执行官 Ilya Shapira 和首席技术官 Alexander Zogas — 试图通过推出基于云的超本地天气预报服务，帮助农民制定更有远见的规划。他们还希望帮助其他类型的企业，这些企业需要与非常具体的领域相关的气候数据，例如在强风期间必须保护塔式起重机的建筑公司。在城市中运营无人机的政府实体和企业也需要风况信息。Shapira 解释说：“城市中风的表现方式非常难以预测，而且不同街道和街区的风况可能有所不同。”他强调，通过正确的气候数据，可以预测湍流状况。

为了开发和部署其服务，Emnotion 寻找一家天气服务提供商，能够为世界上任何地点（无论是农田、建筑工地还是城区）提供价格实惠、始终准确的数据。作为一家云原生初创公司，还寻求一家拥有专为安全性而设计的开放、高性能云基础架构提供商。