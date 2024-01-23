Emnotion Ltd.

Emnotion 致力于帮助对天气敏感型企业制定更主动、数据驱动的决策。该公司将其高级分析与在 IBM® Cloud™ 上交付的 IBM 旗下公司 The Weather Company 的洞察相结合。现在，得益于 Emnotion 的定制预测和警报，农民可以增加利润，建筑工人可以更安全地运营。
该公司利用在 IBM Cloud 上交付的 The Weather Company 的原始气候数据，快速部署超本地化监测和预报服务。
尽管干旱和缺水，但以色列的农业蓬勃发展。该国自产大部分食品，并向全球出口新鲜农产品和鲜花。它还为世界提供了许多农业创新，包括抗旱种子和滴灌系统，这些系统可以有效地将水输送到植物的根部。
以色列政府要求农民签订多年期滴灌用水合同，从而提高用水效率。为了帮助确保有利可图的产量，农民必须仔细预测几年内每种作物的需水量。不过，越来越不可预测的天气模式常常将规划变成猜谜游戏，这会降低收益，同时推高保险和其他运营成本。例如，如果农民以低流量滴水率承包水，而他们的地区随后经历异常炎热和干旱情况，则农作物可能无法生长，甚至枯萎死亡。与天气相关的其他变量，例如温室采暖成本和消费者需求，也会影响农民的产量和利润。
Emnotion 联合创始人 —首席执行官 Ilya Shapira 和首席技术官 Alexander Zogas — 试图通过推出基于云的超本地天气预报服务，帮助农民制定更有远见的规划。他们还希望帮助其他类型的企业，这些企业需要与非常具体的领域相关的气候数据，例如在强风期间必须保护塔式起重机的建筑公司。在城市中运营无人机的政府实体和企业也需要风况信息。Shapira 解释说：“城市中风的表现方式非常难以预测，而且不同街道和街区的风况可能有所不同。”他强调，通过正确的气候数据，可以预测湍流状况。
为了开发和部署其服务，Emnotion 寻找一家天气服务提供商，能够为世界上任何地点（无论是农田、建筑工地还是城区）提供价格实惠、始终准确的数据。作为一家云原生初创公司，还寻求一家拥有专为安全性而设计的开放、高性能云基础架构提供商。
Emnotion 在选择 The Weather Company 之前比较了多家天气信息提供商的价格、数据质量和服务水平。“我们研究了如何最好地管理我们的开支，同时仍然获得非常优质的数据。”Shapira 表示，“然后，我们与 IBM 团队会面，解释了我们的解决方案，并很快成为 IBM 客户。现在，我们使用最高质量的数据，不受地理边界的限制，并获享一致的服务。稳定性对我们来说极其重要。”
虽然大多数提供商仅提供区域或国家/地区信息（且通常不可靠），但 The Weather Company 运营着可用的最高分辨率天气观测网络之一。The Weather Company 从 250,000 个个人气象站和其他传统来源获取数据，为 Emnotion 提供值得信赖、切实可行的洞察。它通过 IBM Cloud 基础架构上的天气数据 API 并得到全球数据中心功能的支持，提供世界任何地点的当前和预测状况、季节性和亚季节性预测、生活方式指数、恶劣天气和历史天气。
Emnotion 将其专有算法和方法应用于 The Weather Company 数据，可精确定位任何地点（无论是农村还是城市），并对其气候、气象和水文条件（包括事件发展场景）进行详细分析。最终用户通过公司私有云上的移动或桌面门户网站获得洞察，无需投资硬件或 IoT 设备。他们基本上可以负担得起虚拟气象站的访问权限，该气象站提供针对气候相关风险定制的短期、中期和长期预报。
Shapira 解释说，获得特定于其土地和作物种植协议的最新天气洞察的能力对小型农户来说尤为重要。凭借这些信息，他们可以主动管理运营的各个方面，包括种子种植、灌溉安排和农药喷洒。“通过更有效的规划和风险缓解，小型农户最终能够实现可持续性并提高盈利能力，”他解释道。
Emnotion 同样可以帮助城市地区的建筑工人。该系统使用短消息服务 (SMS) 提醒，在劳动者工作场所出现极端风、高温和其他危险情况之前自动通知他们，促使其采取行动保护自己、附近的人员和设备。他们还可以更好地提前规划，以适当安排交付并启动涉及对天气敏感型材料（例如混凝土和油漆）的项目。
Emnotion 与 The Weather Company 合作，在六个月内推出了创新型天气预报服务，利用混合云计算最大限度地降低资本和运营成本。利用 IBM 的全球天气网络和云功能，该业务还实现了快速的投资回报率，并快速扩展以吸引新客户上线。目前，它为澳大利亚、巴西、加拿大、东欧、以色列和新西兰的企业和组织提供帮助。
客户赞赏 Emnotion 简化的服务交付以及他们不必担心硬件和 IoT 设备的事实。例如，最近，Emnotion 使土库曼斯坦的一个国际开发团队在两天之内上线，而无需员工访问该国。IBM 的名称和声誉还有助于 Emnotion 找到并赢得潜在客户的尊重。
随着云原生业务的启动和运行，该公司继续获得 IBM 优质的全天候服务。“我们不需要寻求 IBM 的任何支持服务。不幸的是，对于提供商来说，这种情况并不常见，但对于 IBM，一切皆有可能。”Shapira 说道。
鉴于天气模式和事件日益不可预测，该公司计划继续帮助跨行业和大洲的企业优化规划、降低成本和风险并提高盈利能力。它还专门为老年人和其他容易受到极端温度、气压下降、空气污染和其他环境条件影响的人开发服务。“拥有良好、稳定的天气数据并知道其使用方式后，您就可以好事连连。”Shapira 解释道。
Emnotion（链接位于 ibm.com 外部）成立于 2016 年，为多个行业的客户提供超本地化天气预报解决方案，重点关注农业、建筑业和政府。该公司的创新分析和方法可支持其创建准确的行为模型、绘制天气变化动态图，并为特定农场、地区、城镇和区域生成事件场景。该公司在以色列雷霍沃特的办事处雇用了四名员工。
关于 IBM 旗下公司 The Weather Company
The Weather Company是 IBM 旗下企业，帮助人们在面对天气时做出明智的决策并采取行动。该公司提供最准确的（PDF 位于 ibm.com 外部）全球预测，通过其业务解决方案部门以及来自 The Weather Channel [Weather.com（链接位于 ibm.com 外部）] 和 Weather Underground [wunderground.com（链接位于 ibm.com 外部）] 的数字产品，向数百万消费者、市场营销人员和企业提供个性化和切实可行的天气数据和洞察。IBM 是一家全球 AI 和云公司，是全球最大的技术和创新雇主，为 170 个国家/地区的客户提供服务。有关 IBM 天气业务的更多信息，请访问 newsroom.ibm.com/the-weather-company。
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美国出品，2019 年 10 月。
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The Weather Channel®、The Weather Company®、The Weather Underground® 和 Wunderground.com® 是 IBM Company 旗下 TWC Product and Technology, LLC 的商标或注册商标。
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