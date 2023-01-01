“作为值得信赖的数据驱动型自主系统提供商，以及为国家安全和商业提供安全可靠运营的技术提供商，ETV 对 IBM watsonx.ai 和 watsonx.data 的功能非常感兴趣。生成式 AI 和基础模型将帮助我们进一步定义和实现自主系统的未来，确保其充分发挥潜力。”



Eugene C. Hudson

首席执行官

Emerging Technology Ventures Inc.





