“作为值得信赖的数据驱动型自主系统提供商，以及为国家安全和商业提供安全可靠运营的技术提供商，ETV 对 IBM watsonx.ai 和 watsonx.data 的功能非常感兴趣。生成式 AI 和基础模型将帮助我们进一步定义和实现自主系统的未来，确保其充分发挥潜力。”
Eugene C. Hudson
首席执行官
Emerging Technology Ventures Inc.
Emerging Technology Ventures Inc.（链接位于 ibm.com 站外）位于新墨西哥州阿拉莫戈多，是一家由经济弱势女性拥有的小型企业，为全球政府和商业客户提供创新系统、产品、解决方案和服务。ETV 可提供设计、原型制作和测试服务，同时还提供合同管理、行政服务、设施和后勤支持服务。
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美国制造。2023 年 8 月。
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