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Case Studies
Ellevio
Ellevio 是瑞典最大的电力基础设施所有者之一，管理着 8 万公里网络中的 500 多个一次变电站和电网变电站。由于许多变电站都建立在农村地区，维护这些变电站的设备可能很困难且成本高昂，尤其是在熟练工程师数量不断减少的情况下。
“电网是最关键的基础设施，”Ellevio 运营流程与 IT 支持经理 Mattias Airiman 说道，“通过优化维护来最大限度地减少停电次数至关重要。”
为了降低停电风险并最大限度地提高效率，Ellevio 在变电站中使用了监控设备来发出警报，例如，当需要从封隔设施（变压器组）中抽出雨水时。
Ellevio 一直在努力从计划性和被动性维护向基于工况的预测性维护转变，在此过程中，Ellevio 希望提高其远程监控能力的先进性和有效性。
Airiman 评论道：“我们在资产监控方面做得越好，我们就能越早确定维护需求。这应该可以减少工程师上门次数、降低成本、延长资产寿命，并降低人员和环境风险。”
通过分析整个资产整个生命周期中的更多信息，Ellevio 还希望在需要进行纠正性维护之前找到预防性维护的机会。预防性维护不仅成本更低，而且降低了断电风险。
Ellevio 使用 Gomero 技术达 20 年之久，实现了数百个变电站变压器堆中手动维护流程的自动化，并希望将该解决方案扩展到其他变电站资产。其目标是获取有关资产运行状况的实时情报，并利用传感器数据推动工单的无缝自动化。
“当有问题需要解决时，变电站会自动发出通知提醒我们，从而减少检查走访的次数。”Airiman 表示，“当 Gomero 提出了一种新方法来将现有数据和新类型的数据直接引入 Maximo Asset Management 环境时，我们都很感兴趣。”
作为 IBM 业务合作伙伴和能源领域的数据分析专家，Gomero 与 IBM 密切合作，将其云传感器和分析平台与 IBM Maximo Asset Management 解决方案集成在一起。
Gomero 的提议是将分析后的传感器数据直接输入 Ellevio 现有的 Maximo 环境，并引入新数据和自动化。Ellevio 还与另一家合作伙伴合作，升级到最新的 Maximo Application Suite。在一个多年期项目中，Gomero 在 Ellevio 的变电站部署安全的无线网络，以与附近的测量仪器和传感器连接，从而捕获所有类型的资产类别和原始设备制造商 (OEM) 的资产数据。这些数据在 Gomero 的云平台上进行整理和丰富，然后输入 Maximo，帮助 Ellevio 做出更明智的维护决策并优化工作流程。
“我们会继续与 Gomero 合作，因为他们乐于接受新想法并尝试新整合，”Airiman 说道，“我们更多地将他们视为合作伙伴，而不是供应商：作为领域专家，他们了解我们的行业，也了解我们如何从 Maximo 的投资中获得最大价值。”
数据驱动决策
Gomero 解决方案提供了更好的访问方法，可轻松获取实时信息和关键设备的运行状况的历史分析，所有这些都呈现在“单一窗口”上，具有准确的变电站级视图以及特定资产的向下钻取和询问功能。利用这些功能，Ellevio 将能够更详细地了解维护要求和优先级。
“将 Gomero 传感器数据导入 Maximo，我们将能够更全面地了解资产的运行状况。”Airiman 表示。“我们不仅能在出现故障时收到警报，还能制定数据驱动型维护计划。特别是，我们将能够进行预防性维护，避免等到故障发生时再进行维护而产生的更高成本和风险。”
无缝工作流
将传感器数据集成到 Maximo 还将实现工单集成。如今，Ellevio 的外部维护供应商接收来自 Gomero 的警报，并负责管理一般工单的相应维护。未来，传感器数据将流入 Maximo 中的相关资产，并直接从 Ellevio 自动生成工单。
“借助从传感器到工单的工作流，我们能够更好地了解维护活动，从而确定任务优先级，”Airiman 表示，“我们不需要再登录另一个系统或复制信息，包括库存和人员分配情况在内的一切信息都可以通过工单查看。”
优先考虑健康和安全
即使采取了最佳预防措施，走访偏远地区和高压电气系统作业都非常危险。因此，利用 Maximo 中的智能分析功能来减少实地走访的需要，有助于 Ellevio 确保维护工程师的安全。此外，由于需要管理的现场走访次数减少，Ellevio 及其合作伙伴在寻找工程人才方面面临的压力也会随之减小。
“通过更好地了解何时确实需要实地考察，我们可以减少工程师的工作量，”Airiman 评论道。“同样，通过收集所有相关资产数据以及 Maximo 操作手册等内容，我们可以全面了解每项资产，这有助于确保正确的维护。”
向新的领域扩展
Ellevio 和 Gomero 现在正在引入监控断路器和气体绝缘开关设备的功能，以便及早发现六氟化硫 (SF66) 的微量泄漏，SF6 资产中使用这种气体来抑制电弧。随着时间的推移，这些资产中的 SF6 可能会泄漏，可能作为温室气体造成严重的环境破坏。
新的解决方案可测量微量气体泄漏，使用 Gomero 云中的 AI 进行分析，并将信息输入到预构建的 Maximo 模板中，从而为 Ellevio 提供近乎实时的数据。与现有的仅在设定的阈值下提供基本警报的警告系统相比，该解决方案将及时提供机会来安排维护干预，而不是只对需要重大修复的严重警报做出反应。
“通过增加变电站的数字仪表，我们将能够对资产进行更好地控制，降低修复成本和中断风险，”Airiman 说。“就 SF6 气体而言，我们还将减少对环境的影响。”
Ellevio 拥有近 100 万客户，是瑞典最大的能源公司之一。该公司为私人和企业客户提供电网服务，为风能和太阳能发电场提供新的连接，并提供电动汽车充电解决方案。Ellevio 拥有 800 名直接员工，通过其网络投资项目雇用了 3,000 名员工，2023 年实现净销售额 82.31 亿瑞典克朗（7.5 亿美元）。
Gomero 是推进能源行业维护工作数字化转型的战略合作伙伴。该公司总部位于哥德堡，作为瑞典市场的领导者，在欧洲和澳大利亚的一些能源行业领先企业中享有盛誉。这些企业包括 Ellevio、Vattenful、Western Power、Fingrid 和 Deutsche Bahn。该公司借助预测性维护的创新解决方案，帮助客户实现长期可持续增长，从而构建可持续能源系统。
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