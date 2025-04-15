Ellevio 是瑞典最大的电力基础设施所有者之一，管理着 8 万公里网络中的 500 多个一次变电站和电网变电站。由于许多变电站都建立在农村地区，维护这些变电站的设备可能很困难且成本高昂，尤其是在熟练工程师数量不断减少的情况下。

“电网是最关键的基础设施，”Ellevio 运营流程与 IT 支持经理 Mattias Airiman 说道，“通过优化维护来最大限度地减少停电次数至关重要。”

为了降低停电风险并最大限度地提高效率，Ellevio 在变电站中使用了监控设备来发出警报，例如，当需要从封隔设施（变压器组）中抽出雨水时。

Ellevio 一直在努力从计划性和被动性维护向基于工况的预测性维护转变，在此过程中，Ellevio 希望提高其远程监控能力的先进性和有效性。

Airiman 评论道：“我们在资产监控方面做得越好，我们就能越早确定维护需求。这应该可以减少工程师上门次数、降低成本、延长资产寿命，并降低人员和环境风险。”

通过分析整个资产整个生命周期中的更多信息，Ellevio 还希望在需要进行纠正性维护之前找到预防性维护的机会。预防性维护不仅成本更低，而且降低了断电风险。