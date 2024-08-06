保护敏感数据的安全是当今全球技术环境中持续存在的挑战。对于如何存储、管理和访问数据，每个国家或地区都有自己的规定。在沙特阿拉伯，政府非常重视这一责任，
以至于国家经济和社会增长战略计划《2030 年愿景》规定，来自金融、医疗保健、政府、石油和天然气、教育和保险等受监管行业的数据必须驻留在国内的数据中心。
Edarat Group 是一家总部位于沙特阿拉伯的数据中心和信息通信技术 (ICT) 公司，深谙这一要求。该公司成立于 2004 年，专注于咨询和 IT 咨询、数据中心工程、智慧城市和智能建筑 (IoT)、数据中心搬迁和工作负载迁移。2014 年，该公司推出了新的业务线，成为本地私有云服务提供商。
“我们是早期采用者，”Edarat Group 首席顾问兼云服务主管 Jihad Nehme 说道。“当时，沙特阿拉伯对云技术没有进行监管，公司对于是否将客户转移到云端犹豫不决。因此，我们最初主要提供灾难恢复即服务。多年来，监管开始介入，出现了数据主权整合。许多人使用公共云服务，不得不将它们带到国内。这就是我们开始扩张的源头。”
幸运的是，Edarat Group 已做好应对挑战的准备。 “我们已在沙特阿拉伯治理机构和云服务监管机构 — 通信信息技术委员会 (CITC) — 注册为 C 级云服务提供商。”Nehme 表示，“这是安全性的最高级别，可以让我们有资格与所有有资格处理受限、秘密和绝密数据的公共和私营部门往来。”
Edarat Group 在沙特阿拉伯的 3 个数据中心部署了 IBM Cloud Satellite 解决方案
该解决方案在短短 2 周内完成实施
2021 年，Edarat Group 已准备好作为云服务提供商进入下一阶段。为此，该公司寻求与一家全球云服务提供商合作，该提供商能够通过公共云功能增强该公司的私有云产品，从而提供混合多云环境的灵活性、可扩展性和易用性。
“我们在沙特阿拉伯的模式是企业虚拟私有云，”Nehme 说。“我们并不想成为公共云提供商。我们希望以敏捷模式构建云，在不影响安全性或可用性的情况下提供多种云服务。”
Edarat Group 求助 IBM 来提供他们所寻求的云服务功能。利用 IBM Cloud Satellite® 解决方案，该公司可以在混合云环境中运行工作负载，同时将其数据保存在沙特阿拉伯。该公司考虑了其他国际云服务提供商，但大多数要么不在沙特阿拉伯提供服务，要么是硬件密集型提供商，而且没有一家能够提供 IBM Cloud Satellite 的强大功能。
“通过 IBM Cloud Satellite，我们将能够提供公共云体验，同时保持作为本地云服务提供商的数据主权。”Nehme 说道。“我们能够使用 IBM Cloud 的系列服务，包括 Red Hat® OpenShift® 容器化基础，以及 IBM Cloud Paks 的自动化、集成和数据管理功能。”他继续说道。
借助 IBM 解决方案，Edarat Group 现在能够在他们现有的基础架构即服务 (IaaS) 产品之上提供平台即服务 (PaaS) 功能。“这让我们拥有了竞争优势，因为沙特阿拉伯没有其他本地云提供商提供这种类型的集成解决方案。再加上多云平台，我们成为一站式商店，可以为在不同类型环境中运行工作负载的客户提供云服务，因此，客户无需重构或更改他们的应用程序。他们只需直接迁移即可，这样就容易多了。”
在 Edarat Group 的三个数据中心（地理位置分布在利雅得和吉达之间，相距 950 公里）内实施该解决方案仅花了两周时间。“这对我们来说是一个速赢项目，”Nehme 说，“我们将能够在此基础上快速扩展我们的服务目录。如果我们在内部这样做，则需要投入大量时间。在这么短的时间内实现同样的服务质量几乎是不可能的。”
对于 IBM 而言，Edarat Group 也是沙特阿拉伯云客户和合作伙伴的绝佳选择。“我们的根基是系统整合。我们了解所有层面，从数据中心到基础架构，再到安全性、应用程序。”Nehme 说道。“我们相信 IBM 认识到我们已做好转型和快速发展的准备。而且，我们非常熟悉 OpenShift 平台，也了解它的优势。”
“我们的许多客户目前在虚拟机 (VM) 上运行传统应用程序，”他继续说道。“在这种类型的环境中运行许多应用程序需要为每个应用程序提供多种类型的测试环境，这会产生虚拟机、硬件、操作系统和应用程序许可证的成本。通过 OpenShift 进行现代化，客户可以在单个 OpenShift 集群中拥有多租户开发环境。客户可以节省硬件、软件和操作系统的费用，因为他们只有一个操作系统，而不是几十个。”
客户还可以从自动扩展功能中受益。在传统设置中，服务器的大小取决于高峰时段的最大负载。借助 Red Hat OpenShift 容器化，客户可以根据消耗量付费，自动扩展和缩减资源以适应高峰和低谷时段。客户在以安全的方式将变更快速部署到生产中并进行发布方面也具有很大的灵活性。
展望未来，Edarat Group 预计 IBM Cloud Satellite 将推动该公司的客户开展自己的数字化转型，并激发新的业务开展方式。目前，两家客户已成功完成概念验证 (POC)，并准备开始使用此解决方案。还有许多其他机会已露端倪。
其中一个机会是数字银行。“这是沙特阿拉伯正在兴起的一个领域，”内姆说。“我们最近为一家银行进行了 POC，并能够展示容器即服务的工作方式。它是一个使用 OpenShift 的完全托管的平台即服务。”Edarat Group 还展示了 IBM Cloud Pak® 技术以及 IBM AI 解决方案的潜在优势。
该公司正在为希望进入数字银行市场的小型银行开发一种“盒装银行”综合解决方案。为此，Edarat Group 正在将数字银行所需的功能与自身拥有的功能进行映射，并将相关的 IBM Cloud® 服务打包，以及时、有成本效益的方式将这些功能作为服务来提供。
“但是，数字银行只是一部分，”Nehme 说。“IBM 是金融领域的主要提供商。许多大型银行已经使用 IBM Cloud Paks 和其他 IBM 服务。利用 IBM Cloud Satellite，他们可以将这些工作负载从本地数据中心卸载到云端。”
该公司还预计，有可能与政府合作开发 IaaS 产品，最后扩展到 PaaS，最终实现软件即服务 (SaaS)，目前只能通过 IBM Cloud Satellite 合作伙伴关系在沙特阿拉伯实现这一功能。
即使是一些规模较小、不受监管的企业也可以从该解决方案中受益。在沙特阿拉伯，没有其他提供商提供云原生托管平台服务。例如，使用 Edarat Cloud 解决方案，在线订餐或拼车应用程序可以访问 IBM Cloud 服务，以在本地运行云原生应用程序。
Edarat Group 和 IBM 之间的团队合作并不止于联合开发产品和服务。Edarat Group 计划于 2022 年在沙特阿拉伯证券交易所上市。在 2021 年的整个审批过程中，IBM 协助该公司达到申请要求并取得成功。
这种合作对于两家公司以及他们未来的合作伙伴关系来说是双赢的。“这真是天作之和。借助 IBM Cloud Satellite，EdaratCloud 已成为具有国际能力的本地 CSP。”Nehme 总结道。“这是我一直强调的事情，因为这确实是合作所带来的结果，也是沙特阿拉伯的所有提供商之间的主要区别。”
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2022 年 6 月在美国制作。
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