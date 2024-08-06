Edarat Group 求助 IBM 来提供他们所寻求的云服务功能。利用 IBM Cloud Satellite® 解决方案，该公司可以在混合云环境中运行工作负载，同时将其数据保存在沙特阿拉伯。该公司考虑了其他国际云服务提供商，但大多数要么不在沙特阿拉伯提供服务，要么是硬件密集型提供商，而且没有一家能够提供 IBM Cloud Satellite 的强大功能。

“通过 IBM Cloud Satellite，我们将能够提供公共云体验，同时保持作为本地云服务提供商的数据主权。”Nehme 说道。“我们能够使用 IBM Cloud 的系列服务，包括 Red Hat® OpenShift® 容器化基础，以及 IBM Cloud Paks 的自动化、集成和数据管理功能。”他继续说道。

借助 IBM 解决方案，Edarat Group 现在能够在他们现有的基础架构即服务 (IaaS) 产品之上提供平台即服务 (PaaS) 功能。“这让我们拥有了竞争优势，因为沙特阿拉伯没有其他本地云提供商提供这种类型的集成解决方案。再加上多云平台，我们成为一站式商店，可以为在不同类型环境中运行工作负载的客户提供云服务，因此，客户无需重构或更改他们的应用程序。他们只需直接迁移即可，这样就容易多了。”

在 Edarat Group 的三个数据中心（地理位置分布在利雅得和吉达之间，相距 950 公里）内实施该解决方案仅花了两周时间。“这对我们来说是一个速赢项目，”Nehme 说，“我们将能够在此基础上快速扩展我们的服务目录。如果我们在内部这样做，则需要投入大量时间。在这么短的时间内实现同样的服务质量几乎是不可能的。”

对于 IBM 而言，Edarat Group 也是沙特阿拉伯云客户和合作伙伴的绝佳选择。“我们的根基是系统整合。我们了解所有层面，从数据中心到基础架构，再到安全性、应用程序。”Nehme 说道。“我们相信 IBM 认识到我们已做好转型和快速发展的准备。而且，我们非常熟悉 OpenShift 平台，也了解它的优势。”

“我们的许多客户目前在虚拟机 (VM) 上运行传统应用程序，”他继续说道。“在这种类型的环境中运行许多应用程序需要为每个应用程序提供多种类型的测试环境，这会产生虚拟机、硬件、操作系统和应用程序许可证的成本。通过 OpenShift 进行现代化，客户可以在单个 OpenShift 集群中拥有多租户开发环境。客户可以节省硬件、软件和操作系统的费用，因为他们只有一个操作系统，而不是几十个。”

客户还可以从自动扩展功能中受益。在传统设置中，服务器的大小取决于高峰时段的最大负载。借助 Red Hat OpenShift 容器化，客户可以根据消耗量付费，自动扩展和缩减资源以适应高峰和低谷时段。客户在以安全的方式将变更快速部署到生产中并进行发布方面也具有很大的灵活性。