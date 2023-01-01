“作为面向服务欠缺的社区的数字借贷平台，Dollarito.com 渴望探索将我们的借贷算法与 IBM watsonx.ai 和 watsonx.data 行业基础建模功能相整合的可能性，从而为那些值得获得信贷的客户提供便利。”
Carmen Roman
CEO
Dollarito.com
Dollarito（ibm.com 外部链接）是一个数字借贷平台，可帮助没有信用记录或 FICO 评分较低的西班牙裔人口获得公平信贷。Dollarito 将 AI 应用于银行业、交易和行为数据，可以比 FICO 评分更准确地评估客户的还款能力。
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美国出品。2023 年 8 月。
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