“作为面向服务欠缺的社区的数字借贷平台，Dollarito.com 渴望探索将我们的借贷算法与 IBM watsonx.ai 和 watsonx.data 行业基础建模功能相整合的可能性，从而为那些值得获得信贷的客户提供便利。”



Carmen Roman

CEO

Dollarito.com