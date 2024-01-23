DWP 意识到，其转型需要分两个阶段进行。首先，它需要从多年来一直为其提供系统支持的第三方提供商手中重新获得对其 IT 资产的控制权。其次，该公司需要重新设计其 IT 管理流程，并培训其内部团队来推动变革，这一举措在内部被称为“世界级服务”。

作为第一步，DWP 团队决定委托 IBM® Consulting 来建立新的混合云架构，该架构将使 DWP 能够在高度安全的私有云环境中托管其最关键的系统和敏感数据，同时还可以在适当的时候利用公共云服务来提高敏捷性和成本效益。

利用 Crown Hosting Services 提供的设施，DWP 和 IBM 团队构建并配置了两个最先进的新数据中心，它们与 DWP 的现有数据中心相连，并经过全面测试，以确保高可用性和弹性。新的基础设施是完全虚拟化的，并配置为私有云，与以前主要在独立物理服务器上运行应用程序的模式相比，具有更大的灵活性。

基础架构就位后，团队开始使用 IBM 经过测试和验证的数据中心迁移方法，将 DWP 的关键应用程序迁移到新的数据中心。规模较大、较为复杂的应用系统是分批进行迁移的，而规模较小、关键性较低或风险较低的应用系统则是采用传送带方式逐个迁移的。

该团队在非常紧迫的时限内考虑了每个系统的独特需求，对应用程序进行了适当的虚拟化、重新部署、补救或替换，以提高性能和稳定性，同时降低基础设施成本。

该团队在十个月内快速交付了迁移计划，总共将 60 多个应用程序迁移到 1,500 台虚拟服务器上。新数据中心采用高度可扩展的私有云架构，并由四 PB 存储器提供支持，现在已具备在未来数年内支持 DWP 工作负载的能力。