搬迁到新的数据中心,意味着 DWP 现在拥有了现代化基础设施,得以更好地控制其 IT 战略,但为了充分获益,该组织还需要重新设计其 IT 服务管理实践。因此,DWP 与 IBM 合作的第二阶段重点是分析流程、识别问题、培训 DWP 的内部 IT 团队以及制定框架来推动持续改进。

例如,一个关键目标是减少用户损失的时间,即受系统中断影响的员工人数乘以中断持续时间。该团队调查了造成中断的主要原因,确定了关键热点并引入了新的管理实践,例如,对所有变更进行技术和风险评估,创建更准确的模型来对事件的严重程度进行分类,并使用主动监控工具,在潜在问题造成真正破坏之前就发现并解决这些问题。

重要的是,DWP 团队应迅速掌握自行实施这些变革的技能,并在今后的环境管理中实现自行管理、自行解决问题。因此,IBM 团队的工作重点是使 DWP 能够规划和实施转型:提供方法和最佳实践范例、定义工作产品、创建未处理工作订单,并使 DWP 团队能够独立实施变革。所有的沟通都强调了这样一个事实,即 DWP 正在推动和控制整个工作计划,而且该行动计划的责任和成功的功劳都将归于参与其中的 DWP 团队。

DWP 将“世界级服务”视为一项持续改进的举措,而不是一次性计划。在与 IBM 的合作中,该部门采用了有助于其改善 IT 服务管理、提高独立性并加快转型,以往可能需要数年才能实现的目标,用新方法几个月内即可完成。