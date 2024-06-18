在农产品行业，当今消费者对所消费产品（包括特级初榨橄榄油 (EVOO)）的可持续性、质量和可追溯性提出了要求。消费者希望知道食材的来源并证实其真实性，于是推动了对更智能、更安全食品供应的空前需求。
作为全球最大的橄榄油公司，Deoleo 承诺在制定战略决策时始终将消费者需求放在首位，同时注重产品的质量、透明度和可持续性。
而消费者希望了解自己所消费产品的可追溯性，且这一趋势还在不断增长，从而会促使 Deoleo 信守承诺，寻求技术资源来为消费者提供支持。为此，该公司明确了自身需求，然后在市场上寻找最具颠覆性的技术和合适的技术合作伙伴，以确定优先事项并应对转型。
整个过程的结果是引入了 IBM 的区块链技术，以保护 Deoleo 橄榄油的可追溯性，并推动对整个价值链中可持续流程的认证。
2022 年，Deoleo 成为西班牙首家逐瓶展示产品原产地和可追溯性的快速消费品 (FMCG) EVOO 公司。这些工作的完成离不开 IBM 公司的技术支持和悉心指导。两家公司联手为 Deoleo 的每个油瓶引入了一个独一无二的创新性二维码，以便消费者探寻他们购买的 EVOO 的所有秘密。直接用手机扫描二维码，消费者即可了解特定批次所经历的各个阶段，了解其原产地、橄榄品种、质量认证流程、口味以及 Maestros de Hojiblanca 品牌橄榄油的可持续生产原产地。所有这些信息均为通过经 IBM Food Trust 区块链技术认证的数据库获得的。
在西班牙市场上，橄榄油从橄榄树到餐桌的这一旅程可通过“Oda Nuestra Tierra”系列的三种 Maestros de Hojiblanca EVOO（5 号、6 号和 7 号混合油）来洞悉。在完成此试点测试后，该解决方案已广泛应用于法国和美国等不同市场的不同品牌。
实施工作由原材料采购部门、质量、运营、营销、IT 和法律等不同团队共同完成，且在此期间始终与 IBM Consulting 保持合作。此过程的关键在于 IBM Food Trust 的流程定义和参数化、消费者界面的设计、外部合作伙伴的整合以及包装的调整。
利用 IBM 技术，该公司可在很短时间内为此类产品推出最具创新性且最先进的解决方案，尤其是面对某些复杂的考量对象，例如来自整个价值链的数据，唯一、不可篡改且独立的验证，关键供应商的整合以及每瓶橄榄油的唯一标识。
尽管该项目只运行了一年，但 Deoleo 已取得一系列可喜的成果。该公司已在 Deoleo 的三个主要市场（即西班牙、法国和美国）实施定制化解决方案。而 IBM Food Trust 解决方案实现了每年 400 万瓶 EVOO 的可追溯性。
此外，在致力于实现透明度的客户中间、在看到自己的工作得到实实在在回报的供应商中间，以及在重视农产品领域开创性举措的媒体中间，该项目都收获了极大反响，这一点意义十分重大。
Deoleo（ibm.com 外部链接）是一家西班牙跨国食品公司，同时它也是橄榄油营销领域的全球领导者，其业务遍及五大洲 70 多个国家或地区。该公司在西班牙和意大利均设有工厂，并在 11 个国家或地区设有销售处。Deoleo 旗下拥有 Bertolli、Carapelli 和 Figaro 等全球领先品牌以及西班牙品牌 Carbonell、Hojiblanca 和 Koipe。
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