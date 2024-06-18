在农产品行业，当今消费者对所消费产品（包括特级初榨橄榄油 (EVOO)）的可持续性、质量和可追溯性提出了要求。消费者希望知道食材的来源并证实其真实性，于是推动了对更智能、更安全食品供应的空前需求。

作为全球最大的橄榄油公司，Deoleo 承诺在制定战略决策时始终将消费者需求放在首位，同时注重产品的质量、透明度和可持续性。



而消费者希望了解自己所消费产品的可追溯性，且这一趋势还在不断增长，从而会促使 Deoleo 信守承诺，寻求技术资源来为消费者提供支持。为此，该公司明确了自身需求，然后在市场上寻找最具颠覆性的技术和合适的技术合作伙伴，以确定优先事项并应对转型。

整个过程的结果是引入了 IBM 的区块链技术，以保护 Deoleo 橄榄油的可追溯性，并推动对整个价值链中可持续流程的认证。