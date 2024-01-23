新冠疫情给世界各地的企业，特别是那些依赖面对面业务的企业带来了重大挑战。当然，健身房和健身中心遭到了沉重打击。严格的容量和距离限制使许多机构几乎无法继续营业。
Daxko 直面挑战。Daxko 是一个面向综合健身中心管理的软件即服务 (SaaS) 平台。当疫情爆发时，Daxko 的客户是最先感受到全面监管影响的组织之一。Daxko 明白，需要帮助客户适应。
Ed McLain 是 Daxko 的首席系统架构设计师，是一名技术运营团队成员，负责监督公司所有产品的后端系统架构。到 2020 年 3 月，Daxko 的产品团队不得不彻底停止其路线图，理清团队如何在这段时间内发挥最大价值。他们重新规划了路线图，重点关注更好地满足客户新需求的特性、功能和产品。
此外，Daxko 最近完成了九项单独收购，以扩大其产品组合和技术。每次收购都有自身的基础架构和开发生命周期。
随着新功能的快速入门和熟悉运用，以及急剧扩展的异构 IT 环境，Daxko 面临的最大挑战是跟踪其产品的运行状况和性能。
Daxko 解决方案在混合云环境中运行，该环境由四个数据中心和跨生产和非生产环境的 27 个 Amazon Web Services (AWS) 帐户组成。这些解决方案由来自世界各地许多不同的开发团队在多个平台上以多种语言编写。
Daxko 已在 15–20 年内集成并启动和运行了 Instana
Daxko 的工程团队需要在所有方面保持一致的能见度，确保解决方案在客户关键的一年中保持运行。停机时间可能意味着客户用户是否会与他们或竞争对手预订课程。
虽然团队已使用监控工具，但事实证明这是整个过程的致命弱点。关于该工具的最大抱怨之一是成本问题，成本不断变化且非常复杂，并且会根据需要访问的团队成员数量或最终用户访问量以及需要捕获的数据量而增加。
Daxko 明白，应该寻找一种新的应用程序性能管理 (APM) 工具来简化团队的工作，并允许他们在支出不高的情况下进行扩展。Daxko 研究了 Dynatrace 和 AppDynamics 等工具，但最终选择了 IBM® Observability by Instana®。从团队开始试用 Instana 的那一刻起，他们就意识到 Instana 与现有解决方案之间的巨大差异。
第一点是经济实惠、透明和简单的定价结构，支持团队在 APM 账单不随之增长的情况下实现增长。
第二点是立即访问 Instana 的所有功能。团队需要的所有工具（如跟踪）从始至终都包含在内。无需进行昂贵的升级即可访问关键工具。
第三点是闪电般快速的应用程序实施和发现。Daxko 团队过去需要花费数天时间来配置监控工具，但借助 Instana，他们能够在几分钟内获得完整能见度。快速且轻松的实施始终很重要，但在疫情期间更是如此，因为快速部署可能意味着工作室是否能够开放。
“我们在 15 或 20 分钟内集成并启动和运行了 Instana，并且团队开始集成发布指标并使用自定义指标集成。他们能够深入研究仪表板，了解最终用户的使用方式，并了解后端系统的运行方式。”McLain 表示。
Instana 使 Daxko 能够更轻松地将收购整合到其产品中。这些快速集成意味着可以更快地提供更多关键功能，从而使客户能够掌握疫情时代的变化。这些功能最初均未出现在 2020 年的产品路线图上，但由于团队有能力在前所未有的时期满足客户的需求，因此很快完成了开发。
作为其可观察性合作伙伴，Instana 有助于 Daxko 更快地发布这些功能，获得对问题的完整能见度以最大限度地减少停机时间，并在不增加供应商麻烦的情况下继续扩展。
Daxko（链接位于 ibm.com 外部）开发的软件可支持健康和保健中心管理的日常运营，包括处理客户数据、管理课程安排和预订、支付员工工资，甚至在夜晚锁门。Daxko 为 140 个国家/地区约 16,000 个设施提供服务。其总部位于美国阿拉巴马州伯明翰。
关于 IBM 旗下公司 Instana
IBM 旗下公司 Instana 为运营各类复杂的现代化云原生应用程序的企业提供企业可观察性平台（已配备多项自动化应用程序性能监视功能）；无论企业的这些应用程序是位于本地、公有云或私有云，其中包括移动设备或 IBM Z® 大型计算机等，本平台均可适用。
利用 Instana 配备 AI 技术的发现功能，洞悉混合应用程序内部的深层次上下文依赖关系，自如掌控现代化混合应用程序。Instana 还提供对开发流水线的可视化管理，有助于实现闭环运行的开发运维 (DevOps) 自动化。
对于希望优化应用程序性能、进行创新以及减少风险的客户，这些功能可以提供所需的、切实可行的反馈详情，从而帮助开发运维 (DevOps) 团队提高效率，增加软件交付流水线的价值，同时达成他们的服务与业务级别目标。
如需了解更多信息，请访问：ibm.com/products/instana。
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美国出品，2021 年 9 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Z 以及 Instana 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/trademark。
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文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。