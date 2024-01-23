Daxko 直面挑战。Daxko 是一个面向综合健身中心管理的软件即服务 (SaaS) 平台。当疫情爆发时，Daxko 的客户是最先感受到全面监管影响的组织之一。Daxko 明白，需要帮助客户适应。

Ed McLain 是 Daxko 的首席系统架构设计师，是一名技术运营团队成员，负责监督公司所有产品的后端系统架构。到 2020 年 3 月，Daxko 的产品团队不得不彻底停止其路线图，理清团队如何在这段时间内发挥最大价值。他们重新规划了路线图，重点关注更好地满足客户新需求的特性、功能和产品。

此外，Daxko 最近完成了九项单独收购，以扩大其产品组合和技术。每次收购都有自身的基础架构和开发生命周期。

随着新功能的快速入门和熟悉运用，以及急剧扩展的异构 IT 环境，Daxko 面临的最大挑战是跟踪其产品的运行状况和性能。

Daxko 解决方案在混合云环境中运行，该环境由四个数据中心和跨生产和非生产环境的 27 个 Amazon Web Services (AWS) 帐户组成。这些解决方案由来自世界各地许多不同的开发团队在多个平台上以多种语言编写。