以人工智能驱动的可持续发展数据推动销售

IBM 首席可持续发展办公室 (CSO) 处于公司最关键可持续发展数据的中心—— 这些信息支撑着环境目标， 帮助销售人员赢得客户信任，并 确保合规。随着时间的推移，对这些数据的查询在数量和复杂性上都在增长。对更详细和定制化回复的期望不断提高，而通过现有流程完成这些回复变得越来越耗时。

由于缺乏集中式系统，团队对新兴趋势缺乏可见性，扩展支持的能力有限，且难以优先处理高价值机会。销售人员经常使用零散或过时的信息，这需要专家花费大量时间追踪答案，减缓了响应速度，并限制了 IBM 根据一线洞察采取行动的能力。对于一项对 IBM 信誉和运营严谨性日益重要的职能而言，这种分散的方法造成了本可避免的摩擦，并增加了压力。认识到需要一种更现代化、更具可扩展性的模式后，该组织转向 AI，以转变获取和应用可持续发展专业知识的方式。