以人工智能驱动的可持续发展数据推动销售

从碎片化数据到即时专业知识：首席可持续发展办公室如何借助 watsonx 扩展销售与可持续发展支持
IBM 首席可持续发展办公室 (CSO) 处于公司最关键可持续发展数据的中心—— 这些信息支撑着环境目标， 帮助销售人员赢得客户信任，并 确保合规。随着时间的推移，对这些数据的查询在数量和复杂性上都在增长。对更详细和定制化回复的期望不断提高，而通过现有流程完成这些回复变得越来越耗时。
由于缺乏集中式系统，团队对新兴趋势缺乏可见性，扩展支持的能力有限，且难以优先处理高价值机会。销售人员经常使用零散或过时的信息，这需要专家花费大量时间追踪答案，减缓了响应速度，并限制了 IBM 根据一线洞察采取行动的能力。对于一项对 IBM 信誉和运营严谨性日益重要的职能而言，这种分散的方法造成了本可避免的摩擦，并增加了压力。认识到需要一种更现代化、更具可扩展性的模式后，该组织转向 AI，以转变获取和应用可持续发展专业知识的方式。
为了将整个组织获取可持续发展专业知识的方式现代化，IBM 开发了 AskSustainability——一个旨在充当机构专家的人工智能驱动型智能体。该智能体自动回复日常查询，并提供对运营指标、企业政策或客户特定产品碳足迹等可持续发展数据的即时访问，给出可信、准确的回答，而无需用户跨分散系统搜索可能已过时的指标。
AskSustainability 让销售人员能以更高的速度和准确性响应客户需求。当需要更深层次的专业知识时，该智能体会将用户直接连接到合适的主题专家，确保人类洞察被用在能创造最大价值的地方，同时省去寻找合适专家所浪费的时间。
AskSustainability 基于 IBM watsonx.ai 构建，该平台为智能体提供语言理解和准确信息检索的能力；同时采用 IBM watsonx Orchestrate，它通过根据用户意图确定下一步最佳行动来实现工作流自动化。这些功能共同将 50 个原本独立的数据源整合到一个单一的对话体验中。这一整合显著减少了重复性工作，让首席可持续发展办公室的专家能够专注于更高价值的战略任务。
AskSustainability 的引入立即提升了整个可持续发展工作流的速度、一致性和运营效率。AI 智能体在数秒内生成自动回复，显著缩短了整体响应周期。在推出后的前四个月，该解决方案影响了 约 5000 万美元的销售管道，展示出当 AI 驱动的洞察嵌入需求节点时，能多快转化为业务价值。
该解决方案还无缝集成到用户所用的 IBM 战略智能体中心——AskSales、AskIBM 和 Slack 中，使数据驱动的洞察在团队工作的任何地方均可访问。通过提供对主题专家知识的自然语言访问 ，AskSustainability 大幅减少了回复此类查询所需的手动工作。在推出后四个月内，该解决方案已支撑了约 5000 万美元的潜在收入，揭示了随着采用范围扩大，智能可持续发展洞察所能驱动的更广泛价值创造潜力。这些成果共同使 IBM 能够大规模地演进其可持续发展运营，帮助组织以更高的智能、速度和精准度满足日益增长的期望。
首席可持续发展办公室通过运用公司在 AI、量子计算和混合云方面的优势，推动 IBM 的可持续发展方针。该团队专注于在 IBM 的运营、供应链、产品和服务中推进可持续发展，同时与公司内外的团队密切合作，应对更广泛的可持续发展挑战。秉持将可持续发展融入 IBM 各项工作与创新各个方面的承诺，该办公室在塑造整个组织如何定义和实现可持续发展方面发挥着核心作用。
© 版权所有 IBM Corporation，2026 年 6 月。
IBM、IBM 徽标、watsonx.ai、和 watsonx Orchestrate 是 IBM Corp. 在世界许多司法管辖区的注册商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。