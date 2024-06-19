在生成式 AI 之前，ContextQA 是从自动化起步的。它在奥斯汀举行的西南偏南 (SXSW) 活动中与 IBM 团队相遇。Build IBM 团队为该公司提供了在不需要更多基础设施的情况下试用新工具的机会。这令人大开眼界，因为 IBM 解决方案允许 ContextQA 使用生成式 AI 模型和许多现成可用的功能。

该公司与 Build Partner 团队合作，后者为其提供一个月的技术资源支持。Build Partner 团队指导 ContextQA 了解哪些选项可用，以及如何使用它们进行成功部署。由于没有太多的训练数据，ContextQA 希望迁移手动测试用例，并在不同的组织数据中自动执行它们。利用 IBM 提供的自然语言处理 (NLP) 模型，ContextQA 能够提供大量数据并自动执行手动步骤。它还能够解决软件开发中的不稳定问题。

ContextQA 曾尝试过 OpenAI，但遇到了一些限制。ContextQA 面临的主要问题之一是围绕这些模型的隐私和道德问题。对于企业客户来说，拥有安全、无偏见的道德模型至关重要，而 IBM® watsonx.aistudio 解决了这个问题。ContextQA 尝试了不同的解决方案，但除了 IBM，没有更合适的选择。

借助 IBM AI 技术，该公司能够识别软件中发生了哪些更改，提供相关且准确的建议，并执行正确的任务。因此，使用 IBM 模型后，测试中的不稳定问题就消失了。

“我们使用 watsonx.ai studio 对大型企业的手动测试用例进行基于 NLP 的迁移，这些企业的 Excel 电子表格中有 5,000 个用纯英语编写的测试用例。”ContextQA CEO 兼创始人 Deep Barot 说，"我们能够在几分钟内迁移所有这些案例并自动执行它们。这就是 IBM 提供的生成式 AI 的强大功能。”

IBM 有一个庞大的生态系统、自己的 DevOps 工具，并得到 IBM® Consulting 的支持来开发尖端科技，这些技术已被证明有利于 ContextQA 提高测试和报告功能，并为更多的企业客户打开大门。