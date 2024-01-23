如果无法方便地获取路线信息，卡车司机在决定去哪里购买燃料时无法始终做出具有成本效益的决定。Comdata 的新移动应用程序由 IBM® Cloudant® 提供支持并托管在 IBM Cloud™ 上，可提供位置感知情报，了解每位司机沿途的最佳选择，帮助节省时间和金钱。
Comdata 与 IBM 业务合作伙伴 PointSource 合作，在短短 12 周内构建了一个位置感知移动应用程序。该解决方案使用托管在 IBM Cloud 上的 IBM Cloudant 数据库即服务。
Comdata 为车队运营商提供了分析燃料支出的工具，并突出显示了削减成本的机会。不过，凭借超过 45 年的行业经验，该公司深知，促进高效支出的最佳方式是直接将实时决策支持信息交到驾驶员手中。
Comdata 车队 IT 副总裁 Tom Pierce 解释道：“我们希望帮助驾驶员做出更好的加油决策，为他们提供实时工具，规划下一次停靠的最佳地点。”
公司的目标是创建一个下一代应用程序，将车队车载通信系统和全球定位系统信息与 Comdata 丰富的燃油商户数据资源库结合起来，每天 24 小时提供实时价格。选择一款可在驾驶员自己的车辆上运行的移动应用程序，就成了顺理成章的选择，这样他们就能够在停车时，根据自己的路线和预计行程时间，查看未来的最佳加油选择。
Pierce 说：“我们知道，该应用程序将在很大程度上依赖于位置服务，因此我们希望利用现有的地理空间工具集，以便快速向前推进。公司迫切希望尽快完成该应用程序。”
为了加快移动应用部署的速度，Comdata 选择 IBM MobileFirst® 作为其开发平台，并选择 IBM 业务合作伙伴 PointSource 来管理开发和设计。“我们希望快速交付，所以加倍努力工作，PointSource 团队也给予全力支持和配合，这是一次很棒的合作，”Pierce 说道。“我们知道，我们需要一个易于扩展的 NoSQL 数据库，因为预计该应用程序会迅速普及。这让我们选择了 IBM Cloudant，它还具有提供成熟、先进的地理空间功能的额外优势。”
IBM MobileFirst 提供了一个开放的综合平台来构建、测试、运行和管理 Comdata 的新移动应用程序，从而缩短了产品上市时间，并增强了移动应用程序管理和安全性。
选择 IBM Cloudant，Comdata 就拥有了一个灵活、可扩展、全面管理的云数据库，并得到了专家技术团队的支持。Comdata 在 IBM Cloud 基础架构上部署了 IBM Cloudant 解决方案。“选择 IBM Cloud 意味着我们拥有了 IBM 的所有主要元素：云和软件，因此我们认为自己已经做好了成功的准备。由于 IBM Cloudant 团队对 IBM 云非常熟悉，我们相信他们会最大限度地从中获取所需性能。”Pierce 说。
使用 IBM Cloud 平台还意味着 Comdata 避免了部署自己的基础架构所带来的资本成本以及时间延迟，简化了投资并加快了实现价值的时间。Pierce 补充道：“借助 IBM Cloud，我们无需考虑保持物理基础架构的运行，因此我们可以完全专注于为企业构建出色的移动应用程序。”
利用 IBM 技术，Comdata 和 PointSource 在短短 12 周内成功交付了其移动应用软件的第一个版本。“我们的商业赞助商很高兴看到该应用程序能如此迅速地开发出来，”Pierce 说。“IBM Cloudant 技术团队发挥了重要作用，帮助我们快速掌握了平台的使用。”
使用新的 Comdata 应用程序，卡车司机可以根据自己的当前位置、路线和时间表，决定在哪里停车以获得最为经济的燃料。所显示的价格是根据每位驾驶员的个人情况定制的，自动包含其公司协商的折扣以及个人偏好。Pierce 说：“我们可以引导驾驶员找到他们公司能获得最优惠价格的地点。Cloudant 具有令人称赞的内置功能，可以分析路线和位置，而第四个维度时间的引入，意味着该应用程序不会将驾驶员引导至到达时已经关闭的加油站。”
IBM Cloudant 数据库即服务方法是 Comdata 缩短应用程序上市时间的主要因素。“我们不必考虑创建或修改数据库模式，只需加载数据，”Pierce 说。“如今，我们没有数据库管理开销，因此我们可以专注于构建新功能。我们还受益于 Cloudant 和 IBM Cloud 服务的轻松可扩展性。
“在 IBM Cloud 上开发和运行应用程序，意味着我们不必通过常规的程序和现场安装步骤来进行扩展，我们可以根据需要快速地扩大或缩小容量，这对于一个新的应用程序来说是一个巨大的优势，尤其是当不能确切知道使用量是多少时。我们必须在扩大规模的同时保持高质量的服务，不能出现停机，因为这是一个企业对企业的环境。利用 Cloudant，我们可以做到这一点。”
当需要快速构建一个应用程序时，尽量减少技术的数量确实很有帮助，正如 Pierce 解释的那样：“我们本以为需要一个单独的地理空间工具，但 IBM Cloudant 平台的内置功能为我们提供了所需的一切，大大简化了应用程序开发流程。”
Comdata 提供跨行业的创新电子支付解决方案，帮助公司管理支出并简化运营。Comdata 率先为卡车运输行业提供电子支付，为管理燃料和其他车队费用提供全面的控制和富有洞察力的数据。
关于 PointSource
PointSource 是 IBM 高级业务合作伙伴，在 IBM 软件解决方案使用方面拥有无与伦比的全面专业知识。
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