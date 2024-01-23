Comdata 为车队运营商提供了分析燃料支出的工具，并突出显示了削减成本的机会。不过，凭借超过 45 年的行业经验，该公司深知，促进高效支出的最佳方式是直接将实时决策支持信息交到驾驶员手中。

Comdata 车队 IT 副总裁 Tom Pierce 解释道：“我们希望帮助驾驶员做出更好的加油决策，为他们提供实时工具，规划下一次停靠的最佳地点。”

公司的目标是创建一个下一代应用程序，将车队车载通信系统和全球定位系统信息与 Comdata 丰富的燃油商户数据资源库结合起来，每天 24 小时提供实时价格。选择一款可在驾驶员自己的车辆上运行的移动应用程序，就成了顺理成章的选择，这样他们就能够在停车时，根据自己的路线和预计行程时间，查看未来的最佳加油选择。

Pierce 说：“我们知道，该应用程序将在很大程度上依赖于位置服务，因此我们希望利用现有的地理空间工具集，以便快速向前推进。公司迫切希望尽快完成该应用程序。”