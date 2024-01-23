在医院、数据中心和酒店等场所进行建设和维护工作时，复杂性难以避免。Climava 的工作不仅需要专业知识，高效的作业编排和组织灵活性也至关重要。这家建筑、工程和维护公司凭借一支技术精湛的核心团队脱颖而出。该公司以其在满足大型项目紧迫安排的同时交付高质量工作的能力而倍感自豪。

从更新巴塞罗那手术中心手术室的暖通空调系统到现代化布达佩斯豪华酒店的公用事业系统；从在巴塞罗那超级计算中心的 MareNostrum 超级计算机上部署设备到在沙特阿拉伯吉达安装充气飞机棚，Climava 的工作遍及各个行业和全球。

为了满足质量、效率和业务目标，Climava 通过 SAP ERP 解决方案为每个项目管理各种变量和物流。Climava 在自己的本地系统上运行 SAP，并雇用员工来维护其基础架构。不过，随着 Climava 的发展，为了跟上项目和快速变化的客户需求，其老化的计算系统变得越来越昂贵，越来越难以管理。

由于系统中断和安全问题，Climava 的压力水平不断上升。系统停机推迟了作业投标，并使项目执行变得复杂化。持续的备份问题使公司面临关键数据丢失的风险。考虑到持续的管理挑战以及定期基础架构升级和专业 IT 人员的高成本支出，Climava 希望寻求一些新的尝试。

Climava 没有寻找解决方案提供商，而是寻找技术合作伙伴。Climava 的目标是找到一家值得信赖的公司及其集团中的其他公司来持续管理其 IT 环境和需求。在一位顾问的推荐下，Climava 决定与 3Hold Technologies 合作，这是一家专门从事 SAP 和云计算的咨询公司。