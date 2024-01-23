为了消除持续存在的 IT 挑战，Climava 与 IBM 业务合作伙伴 3Hold Technologies 合作，将其 SAP ERP 环境迁移到 IBM Cloud®。高度安全且稳定的云环境不仅支持 Climava 更有效地管理客户请求和作业，还可以更轻松地实现未来增长。
在医院、数据中心和酒店等场所进行建设和维护工作时，复杂性难以避免。Climava 的工作不仅需要专业知识，高效的作业编排和组织灵活性也至关重要。这家建筑、工程和维护公司凭借一支技术精湛的核心团队脱颖而出。该公司以其在满足大型项目紧迫安排的同时交付高质量工作的能力而倍感自豪。
从更新巴塞罗那手术中心手术室的暖通空调系统到现代化布达佩斯豪华酒店的公用事业系统；从在巴塞罗那超级计算中心的 MareNostrum 超级计算机上部署设备到在沙特阿拉伯吉达安装充气飞机棚，Climava 的工作遍及各个行业和全球。
为了满足质量、效率和业务目标，Climava 通过 SAP ERP 解决方案为每个项目管理各种变量和物流。Climava 在自己的本地系统上运行 SAP，并雇用员工来维护其基础架构。不过，随着 Climava 的发展，为了跟上项目和快速变化的客户需求，其老化的计算系统变得越来越昂贵，越来越难以管理。
由于系统中断和安全问题，Climava 的压力水平不断上升。系统停机推迟了作业投标，并使项目执行变得复杂化。持续的备份问题使公司面临关键数据丢失的风险。考虑到持续的管理挑战以及定期基础架构升级和专业 IT 人员的高成本支出，Climava 希望寻求一些新的尝试。
Climava 没有寻找解决方案提供商，而是寻找技术合作伙伴。Climava 的目标是找到一家值得信赖的公司及其集团中的其他公司来持续管理其 IT 环境和需求。在一位顾问的推荐下，Climava 决定与 3Hold Technologies 合作，这是一家专门从事 SAP 和云计算的咨询公司。
尽管 Climava 渴望采用新的 IT 方法，但该公司也希望确保接下来所做的一切从长远来看都是不错的选择。在与 3Hold Technologies 讨论选项后，Climava 选择将其 SAP 环境迁移到 IBM Cloud。这一选择可归结为对 3Hold Technologies 在 SAP 专业知识方面的信心，以及 IBM 在安全管理企业工作负载方面的声誉。
Climava 认识到，托管平台将消除持续存在的、与技术相关的担忧，同时能够更自由地专注于业务关键型计划。通过将规划和迁移工作交给 3Hold Technologies，Climava 加快了这一过程。现在，Climava 及其所有集团公司的整个 IT 系统和流程都在 IBM Cloud 上运行。
3Hold Technologies 遵循其经验证的流程来提供无缝迁移服务，首先是在 IBM Cloud 基础架构上设置整个 SAP 环境。早期步骤包括构建“沙箱”，以向 Climava 团队展示迁移的可行性。
Climava 准备好继续后，3Hold Technologies 首先迁移了 Climava 的开发环境。从开发环境开始，Climava 有机会验证解决方案并更好地了解迁移生产环境的时间和流程影响。
然后，3Hold Technologies 在短短八小时内就迁移了生产环境，而 Climava 没有遇到任何生产问题。最后一步，3Hold Technologies 将沙箱环境转变为质量保证系统。
借助 SAP 认证平台上 IBM Cloud 上的 SAP 环境，Climava 可以集中精力满足客户需求。自迁移到 IBM Cloud 以来，该公司没有遇到任何停机、备份或安全问题；对系统中断导致项目工作脱轨的担忧也不复存在。员工几乎可以从任何位置连接到该平台，从而提高整体生产力并进一步增强客户服务。
总体而言，移到 IBM Cloud 不仅简化了 Climava 与增长相关的 IT 挑战，而且还有助于控制成本。例如，该公司为其 SAP 环境添加了灾难恢复解决方案，而无需承担与投资其他数据中心相关的成本和挑战。此外，由于其开发环境现在位于云端，Climava 不再需要全天候运行服务器，而是可以仅根据需要执行部署工作，从而达到节省成本的目的。最后，即用即付定价模式支持 Climava 更准确地预测 IT 支出。
Climava（链接位于 ibm.com 外部）总部位于西班牙巴塞罗那，为西班牙、欧盟及其他国家或地区提供建筑、安装和维护解决方案。该公司依靠一支庞大的专业团队来建造、升级和维护办公楼、医院、数据中心和其他复杂项目。内部工程团队支持 Climava 处理从蓝图创建到竣工的大型项目。该公司的综合能力使其能够比需要分包员工和专业的竞争对手更快地投入工作。
关于 3Hold Technologies
IBM 业务合作伙伴 3Hold Technologies 是一家专门从事零售、SAP 和云计算服务的技术咨询公司。该公司在西班牙巴塞罗那和加那利设有办事处，在全球拥有超过 50 名员工。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2021 年 4 月。
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