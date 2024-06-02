如果为董事会或母公司生成报告需要数小时或数天，您的整个业务系统的效率会降至最低。Cerebos Australia 通过升级其核心 IBM® Db2® 数据库并采用 IBM BLU Acceleration® 将分析性能提高五倍，消除报告瓶颈。
通过与 Datasync Consulting（链接位于 ibm.com 外部）合作，升级其核心数据库平台并实施 BLU Acceleration 技术，Cerebos 显著提升了分析性能。
Cerebos Australia 拥有一些最知名的食品和咖啡品牌，是某大型商业帝国的重要组成部分。母公司 Cerebos Pacific 归日本全球食品和饮料集团三得利所有。
为确保其运营与集团层面的战略紧密结合，提供准确、及时的财务分析是重中之重。每个月，该公司都会从总账、应付账款、应收账款、库存管理、促销支出和需求计划系统中收集数据，并将其转化为一系列富有见地的报告，供集团层面使用。
Cerebos Australia 的技术服务经理 Mark Minard 解释说：“我们的业务依赖于 Oracle ERP 系统和 Infor 需求计划系统，我们的所有报告均通过 MicroStrategy 的分析系统完成。这些系统多年来一直表现良好，但随着我们业务的增长，我们开始注意到压力迹象。
“数据量增加，开始给我们所有的报告带来问题，尤其是，我们集团层面的报告受到了影响。每个月需要五天时间来生成顶级报告。我们花了一个月的时间重新设计这些报告，并在数据库中构建新的索引来调整性能，这产生了重大变化，但能够优化的只有这么多。我们仍然面临这样的问题：我们的系统需要 15 分钟才能生成报告，甚至完全超时。
“我们希望找到更好的解决方案，就在那时，我们的长期 IT 顾问 Datasync Consulting 建议我们采用配备 BLU Acceleration 的新版 IBM Db2。”
最初，对于 BLU Acceleration 既可以显著提高查询速度，又可以免去 DBA 创建和管理索引以优化性能，Cerebos 的数据库管理员 (DBA) 团队表示怀疑。
“很多时候，数据库供应商所宣称的性能好得令人难以置信，”Mark Minard 说。“我们想确定 BLU Acceleration 并不是夸夸其谈，因此我们向 IBM 申请了演示许可并进行了一些严格的测试。结果确实令人印象深刻：从我们测试的第一份报告，我们看到性能实现飞跃，用时从 4 分 13 秒大幅减少至仅 47 秒。更重要的是，我们不需要对报表本身进行任何更改，也不需要在数据库中创建任何索引。它确实做到了。”
基于积极的试验，Cerebos 升级到 IBM Db2 v11.1，这将使 DBA 团队能够将 BLU Acceleration 功能投入生产。该团队与 Datasync Consulting 合作，将其整个总账（包含超过 9,000 万行数据）从传统的基于行的表结构转换为列式表，以运用 BLU Acceleration 的强大功能。
“从传统的关系数据库思维方式来看，BLU Acceleration 背后的理论一开始很难掌握，”Mark Minard 说。“但是，就实际安装软件、转换表格和运行查询而言，这非常简单。IBM 的文档非常好，Datasync Consulting 在帮助我们加快进度方面做得非常出色。”
Cerebos 秉承安全第一的策略，将新环境与其旧数据库架构并行运行一个月，以比较结果。
Mark Minard 评论道：“我们在生产中看到的结果与我们在概念验证过程中看到的结果相符，而且我们还发现了一些我们意想不到的改进。尽管加载列式表通常比加载基于行的表需要的时间稍长一些，但我们数据仓库的加载时间减少了 20%。这表明 BLU Acceleration 并不是 IBM 在过去几年中对 Db2 所做的唯一改进；只是简单地从 9.7 版升级到 11.1 版，我们就获得了更好的整体性能。”
在谈到新解决方案的业务优势时，Mark Minard 评论道：“我们看到，使用 BLU Acceleration 后，我们的财务报告运行速度平均比以前快了五倍，而且我们不再发现任何错误或超时。这意味着，我们可靠地提供利益相关者所需的洞察，无论他们是我们业务内部还是集团层面的决策者。”
DBA 团队还在维护和管理方面节省了大量时间。“我们已经在生产中运行新平台五个多月了，运行一直很稳定，我们的计划外停机或其他意外问题为零，”Mark Minard 说。
“BLU Acceleration 也真正兑现了减少调整和优化需求的承诺，”他补充道。“我们过去需要花费大约 10% 的时间来创建索引并解决低效查询的问题，而这是我们无法承受的。现在，使用 BLU Acceleration 进行查询，根本不需要这么做。我们有 80 个总账报告和深入分析场景根本不需要任何优化。”
随着将公司财务报告数据集转移到列式表的项目取得成功，Cerebos 现在希望在其他分析领域也采用新的范式。
“我们计划在引入任何新的数据源时，立即将它们放入列式表中，”Mark Minard 说。“我们也在考虑用 BLU Acceleration 取代一些实时分析和财务规划解决方案。很多业务领域都能从中受益。例如，我们希望能够像目前的财务报告环境那样，以同样的速度和可靠性分析现有库存。”
他总结道：“与许多技术不同，BLU Acceleration 确实名副其实。我们很高兴 IBM 和 Datasync Consulting 为我们提供了迈出第一步所需的支持，并且我们渴望看到新平台未来能够带我们走多远。”
Cerebos Australia（链接位于 ibm.com 外部）是澳大利亚和新西兰一些最知名的肉汁、酱汁、高汤和咖啡品牌的所有者，包括 Saxa、Gravox、Fountain、Toby's Estate、Foster Clark's、Mocopan 和 Asian Home Gourmet。其母公司 Cerebos Pacific 总部位于新加坡，由三得利集团全资拥有。
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美国出品，2017 年 6 月
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