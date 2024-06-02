Cerebos Australia 拥有一些最知名的食品和咖啡品牌，是某大型商业帝国的重要组成部分。母公司 Cerebos Pacific 归日本全球食品和饮料集团三得利所有。

为确保其运营与集团层面的战略紧密结合，提供准确、及时的财务分析是重中之重。每个月，该公司都会从总账、应付账款、应收账款、库存管理、促销支出和需求计划系统中收集数据，并将其转化为一系列富有见地的报告，供集团层面使用。



Cerebos Australia 的技术服务经理 Mark Minard 解释说：“我们的业务依赖于 Oracle ERP 系统和 Infor 需求计划系统，我们的所有报告均通过 MicroStrategy 的分析系统完成。这些系统多年来一直表现良好，但随着我们业务的增长，我们开始注意到压力迹象。



“数据量增加，开始给我们所有的报告带来问题，尤其是，我们集团层面的报告受到了影响。每个月需要五天时间来生成顶级报告。我们花了一个月的时间重新设计这些报告，并在数据库中构建新的索引来调整性能，这产生了重大变化，但能够优化的只有这么多。我们仍然面临这样的问题：我们的系统需要 15 分钟才能生成报告，甚至完全超时。



“我们希望找到更好的解决方案，就在那时，我们的长期 IT 顾问 Datasync Consulting 建议我们采用配备 BLU Acceleration 的新版 IBM Db2。”

