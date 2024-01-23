CBA Strategic IT Ltd.

在过去的几年中，CBA 一直作为 IBM 业务合作伙伴，将 IBM 软件纳入其解决方案中，帮助客户创造价值。但大约三年前，IBM 向该公司提出了一个有意思的建议。

“IBM 联系我们，表示他们认为我们将成为 Watson 新技术的理想合作伙伴，”CBA 董事总经理 Christine Bear 回忆道。 “他们告诉我们，‘你们从事战略 IT 业务已超过 15 年，拥有成功的战略咨询业务的时间甚至更长，这使你们非常适合成为合作伙伴。’”

这激起了 CBA 的兴趣，该公司花时间研究了这个新平台，考虑其可能性。让该公司尤其感兴趣的是，Watson 平台解析多个数据池、提供可操作的商业智能的速度还可以提升多少。

“哪里有知识，哪里就有力量，”Bear 解释道。“而目前传授知识的方式，在很大程度上依赖于人与人之间共享这些信息。效率非常低。目前，全球 80% 以上的信息都是非结构化的。但是，如果主题专家可以花时间获取或创造新知识，而不仅仅是转化这些知识，那会发生什么变化呢？”

她喜欢提问，并继续问道：“如果我们能够实时访问和分享知识，无论我们在哪里工作或身处何处，世界将会发生怎样的变化？如果人们能够以不遵循预设结构的方式，自己探索信息和跨学科学习，我们将能实现什么？如果我们能用以前无法访问的信息，为关键业务决策提供持续支持，又会怎么样？”

诸如此类的更多促使 CBA 开发了一款名为”组织认知人工智能技术”(CAITO) 的新产品。