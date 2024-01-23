CBA Strategic IT Ltd.

IBM 业务合作伙伴 CBA 借助 IBM Watson® 和 IBM Cloud® 技术，开发了新的 CAITO 知识平台，这是一个基于 AI 的情报收集、专业技能管理和知识转化解决方案。
在过去的几年中，CBA 一直作为 IBM 业务合作伙伴，将 IBM 软件纳入其解决方案中，帮助客户创造价值。但大约三年前，IBM 向该公司提出了一个有意思的建议。
“IBM 联系我们，表示他们认为我们将成为 Watson 新技术的理想合作伙伴，”CBA 董事总经理 Christine Bear 回忆道。 “他们告诉我们，‘你们从事战略 IT 业务已超过 15 年，拥有成功的战略咨询业务的时间甚至更长，这使你们非常适合成为合作伙伴。’”
这激起了 CBA 的兴趣，该公司花时间研究了这个新平台，考虑其可能性。让该公司尤其感兴趣的是，Watson 平台解析多个数据池、提供可操作的商业智能的速度还可以提升多少。
“哪里有知识，哪里就有力量，”Bear 解释道。“而目前传授知识的方式，在很大程度上依赖于人与人之间共享这些信息。效率非常低。目前，全球 80% 以上的信息都是非结构化的。但是，如果主题专家可以花时间获取或创造新知识，而不仅仅是转化这些知识，那会发生什么变化呢？”
她喜欢提问，并继续问道：“如果我们能够实时访问和分享知识，无论我们在哪里工作或身处何处，世界将会发生怎样的变化？如果人们能够以不遵循预设结构的方式，自己探索信息和跨学科学习，我们将能实现什么？如果我们能用以前无法访问的信息，为关键业务决策提供持续支持，又会怎么样？”
诸如此类的更多促使 CBA 开发了一款名为”组织认知人工智能技术”(CAITO) 的新产品。
“我们遇到了一些挑战，”Bear 继续说道。“但我们试图做一些相当复杂的事情，涉及扩展我们的技术能力——毕竟，我们的第一个解决方案有两项正在申请专利。如果太简单，比如快速搜索文件，就不会产生太大的影响力。我们希望开发一种内置许多功能的企业级无缝解决方案。”
CAITO 产品将公司大量的非结构化数据（包括相关外部信息）引入该工具内的统一知识库框架中。然后，用户可以使用自然语言查询来搜索这些存储库，将搜索集中在业务的特定领域，或跨多个组织、地理位置和云环境扩展搜索范围。
更好的是，用户组织内的中小企业可以使用特定行业和领域的知识，快速轻松地培训基于 AI 的解决方案，这将提高所提供信息的可靠性、相关性和质量。同样，随着时间的推移，其他用户也可以为解决方案的培训做出贡献。
CBA 利用各种认知技术构建了新的 CATIO 产品，包括 IBM Watson Discovery 解决方案，该解决方案提供了一个适应性强、直观的搜索和分析引擎，有助于从用户的非结构化数据中发掘可操作的智能。CBA 还依靠 IBM Cloud Foundry （现为 IBM Cloud Code Engine）和 IBM Cloud Kubernetes Service 产品，帮助管理和监控周围的云环境。
借助 CAITO 产品，公司可以更轻松地解锁其业务系统中包含的有价值的信息，从而加快决策速度并提高效率。“对于我们正在合作的一家企业，”Bear 回忆道，“一个人至少需要 3 到 7 天的时间来搜索和编译信息，才能获得一份简单的报告。使用 CAITO 可以实时访问这些信息。潜在的生产力和成本节约是巨大的。”
同样，中小企业可以更轻松地传播关键业务信息，只需培训 CAITO 解决方案，而不需要培训多名同事。用户可以通过任何支持解决方案的移动设备，访问这一广泛的知识库。
CBA 还利用其作为 IBM 业务合作伙伴的优势，加强营销工作，提高潜在买家的兴趣。Bear 补充道：“我们很幸运能够成为 IBM 业务合作伙伴，并拥有 IBM 的信誉和专业知识作为我们的后盾。”“对我们来说，拥有这样一个合作伙伴真是太棒了，我们可以说，‘他们在这方面投入了成百上千万美元，值得你的信赖。’”
IBM 业务合作伙伴 CBA 成立于 1992 年，成立之初起为全球客户提供业务战略执行和软件实施服务。但在 2011 年，该公司剥离了 CBA Strategy IT Ltd. （链接位于 ibm.com 外部），该组织专注于开发和实施专门的 AI 和认知解决方案。该公司总部位于新西兰奥克兰，业务遍及全球，为包括企业和政府机构在内的各种大型客户提供服务。
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2018 年 5 月在美国制作
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