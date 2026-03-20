Careerforce Pro 与 IBM 银牌业务合作伙伴 Netsmartz 合作，将复杂的招聘挑战转变为一个可扩展、以客户为中心的 SaaS 招聘平台。Netsmartz 推荐了 IBM® watsonx.ai 和 IBM® watsonx.governance，并与 Careerforce Pro 并肩工作，共同塑造了一个基于准确性、可扩展性和负责任 AI 的 AI 驱动招聘解决方案。

利用 watsonx.ai，团队设计了一个智能招聘引擎，能够分析结构化和非结构化的招聘数据——包括职位描述和简历——实现超越关键词匹配的上下文理解。这实现了职位描述的自动创建、简历解析、候选人评分和筛选，将招聘从手动、耗时的流程转变为高效、完全自动化的工作流，能够精准地处理成千上万份申请。

该平台还引入了 IRIS，一个 AI 语音助手，用于增强早期阶段的候选人互动。IRIS 由 watsonx.ai 驱动，可以执行自然的初轮筛选电话、评估技能和岗位匹配度、生成候选人报告卡，并协调第二轮面试。正如 Jeff Dudum 所解释的：“我们的平台真正与众不同之处在于，我们不是要取代你的 ATS——我们是增强它。Careerforce Pro 旨在叠加到你现有的系统之上，让招聘经理清晰地专注于合适的候选人。你的团队无需花费宝贵的时间筛选不合格的申请者，而是获得结构化、可操作的洞察，从而在筛选过程中建立一致性、透明度和规范性。IRIS 成为你招聘团队的延伸——进行结构化面试、记录并整理候选人的回答、提供有意义的信息，让经理们能把时间花在最重要的事情上：快速、自信地接触顶尖人才。

为确保透明度和负责任的人工智能治理，Careerforce Pro 集成了 watsonx.governance，实现了对 AI 建议的记录、性能监控以及偏见或模型漂移的检测。通过与 Netsmartz 的合作以及对 IBM watsonx 技术的采用，Careerforce Pro 已发展成为一个完全自动化、智能且值得信赖的招聘引擎。Jeff Dudum 表示：“AI 使我们能够将曾经手动、不一致的招聘流程，转变为一个可扩展、数据驱动的工作流，提供速度、准确性和更好的人选匹配。”