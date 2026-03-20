一位餐厅老板在现实中遇到的人员配备困境，如何催生出适用于各行各业的可扩展招聘平台
Careerforce Pro 的创始人兼总裁 Jeff Dudum 凭借一手经验构建了他的招聘平台。在开设了 63 家餐厅并雇佣了超过 3.5 万名员工后，他认识到，在竞争激烈、人员流动率高的行业中，增长取决于一个关键因素：在合适的人选接受其他工作机会之前与他们建立联系。在快节奏的环境中，应聘者数量可能令人应接不暇，人才质量参差不齐，而传统的筛选方法缓慢且低效。当招聘经理忙于处理日常运营时，有价值的人才往往会被速度更快的竞争对手抢走。Jeff 在旧金山湾区将这些现实挑战转化为了 Careerforce Pro。这个招聘平台旨在缩短招聘时间，确保领导者能将时间花在真正适合岗位和文化的候选人身上。通过将结构性、一致性和更智能的技术引入招聘流程，Careerforce Pro 将招聘从被动的忙乱转变为严谨、主动的战略——为高流动率的组织提供了自信发展所需的速度和清晰度。
Careerforce Pro 与 IBM 银牌业务合作伙伴 Netsmartz 合作，将复杂的招聘挑战转变为一个可扩展、以客户为中心的 SaaS 招聘平台。Netsmartz 推荐了 IBM® watsonx.ai 和 IBM® watsonx.governance，并与 Careerforce Pro 并肩工作，共同塑造了一个基于准确性、可扩展性和负责任 AI 的 AI 驱动招聘解决方案。
利用 watsonx.ai，团队设计了一个智能招聘引擎，能够分析结构化和非结构化的招聘数据——包括职位描述和简历——实现超越关键词匹配的上下文理解。这实现了职位描述的自动创建、简历解析、候选人评分和筛选，将招聘从手动、耗时的流程转变为高效、完全自动化的工作流，能够精准地处理成千上万份申请。
该平台还引入了 IRIS，一个 AI 语音助手，用于增强早期阶段的候选人互动。IRIS 由 watsonx.ai 驱动，可以执行自然的初轮筛选电话、评估技能和岗位匹配度、生成候选人报告卡，并协调第二轮面试。正如 Jeff Dudum 所解释的：“我们的平台真正与众不同之处在于，我们不是要取代你的 ATS——我们是增强它。Careerforce Pro 旨在叠加到你现有的系统之上，让招聘经理清晰地专注于合适的候选人。你的团队无需花费宝贵的时间筛选不合格的申请者，而是获得结构化、可操作的洞察，从而在筛选过程中建立一致性、透明度和规范性。IRIS 成为你招聘团队的延伸——进行结构化面试、记录并整理候选人的回答、提供有意义的信息，让经理们能把时间花在最重要的事情上：快速、自信地接触顶尖人才。
为确保透明度和负责任的人工智能治理，Careerforce Pro 集成了 watsonx.governance，实现了对 AI 建议的记录、性能监控以及偏见或模型漂移的检测。通过与 Netsmartz 的合作以及对 IBM watsonx 技术的采用，Careerforce Pro 已发展成为一个完全自动化、智能且值得信赖的招聘引擎。Jeff Dudum 表示：“AI 使我们能够将曾经手动、不一致的招聘流程，转变为一个可扩展、数据驱动的工作流，提供速度、准确性和更好的人选匹配。”
Careerforce Pro 的 AI 驱动招聘平台显著提高了其客户的招聘效率和准确性。通过 IBM watsonx.ai 实现早期筛选、简历解析和候选人匹配的自动化，各组织已将招聘时间缩短了 85% 以上，简历筛选时间减少了约 97%，使人才团队能够专注于更有意义的候选人互动。该平台对应聘者技能的上下文理解（即使是最复杂的行业职位）也强化了整体匹配质量，减少了代价高昂的招聘失误。
回顾此次合作，Netsmartz 业务增长执行副总裁 Parth Gargish 分享道：“我们与 Careerforce Pro 的合作表明，将他们的招聘专长与 IBM watsonx 的强大功能相结合，使我们能够构建一个为人才团队带来真正速度和精准度的 AI 驱动平台。”
可扩展性也是一个突出的优势，使雇主能够应对申请量的大幅激增，同时不牺牲速度、准确性或一致性。早期采用者报告称，决策速度加快，招聘流程的可见性提高，招聘经理和候选人的满意度也更高。watsonx.governance 的加入有助于组织记录 AI 支持的决策、监控性能并大规模减少偏见。
正如 Jeff Dudum 总结的那样：“我们的平台使公司能够以我在自己企业中要求的一致性和信心进行招聘。我们构建的系统并没有削弱人际连接，反而为其创造了更多空间。”通过在筛选的早期阶段引入结构和效率，招聘经理获得了宝贵的时间，可以直接与真正适合该职位的候选人进行接触。反过来，候选人也能在舒适的环境中回答问题，让他们的个性、沟通风格和优势自然展现。其结果是形成了一个更周到、更有针对性的招聘流程，确保每个组织都能获得与其相称的人才水平。
Careerforce Pro 是一家位于加利福尼亚州旧金山湾区的人工智能驱动人才招聘平台，致力于通过自动化筛选和全天候即时候选人评估来加速招聘。该公司专注于提高大批量、关键任务职位的招聘效率。
Netsmartz 是一家成立于 1999 年、总部位于美国的数字工程和 IT 服务公司，专注于人工智能驱动的软件开发、云服务和员工扩充。凭借超过 25 年的经验，在全球 10 多个地点拥有超过 1500 名专业人员，他们为财富 500 强公司和初创企业提供定制的、可扩展的技术解决方案。
© 版权所有 IBM Corporation 2026 年 2 月
IBM、IBM 徽标、watsonx、watsonx.ai、和 watsonx.governance 是 IBM Corp. 在世界许多司法管辖区的注册商标。
示例仅供说明。实际结果因客户环境和配置而异。