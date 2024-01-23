利用 IBM Cloud 中的服务，实现客户体验现代化

业务挑战 佳能欧洲希望通过支持更多数据和服务的多渠道访问，优化 B2B 客户的在线服务

变革 使用 IBM Cloud 中的 IBM API Connect 和 IBM WebSphere Liberty 软件，佳能欧洲可以跨渠道将不同系统的数据传送到统一接口。

当我们进行数字化转型时，特别是在 B2B 领域，我们的业务和客户的关键要求，是拥有以互联网为中心的高质量服务，拥有多渠道支持，针对我们的环境、应用程序，以及驻留在并锁定在我们的记录系统中的数据，实现完全可用性。 Nitesh Saini Principal for Technology Foundation and Business Intelligence Canon Europe