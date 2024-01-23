Canon Europe

利用 IBM Cloud 中的服务，实现客户体验现代化
业务挑战

佳能欧洲希望通过支持更多数据和服务的多渠道访问，优化 B2B 客户的在线服务
变革

使用 IBM Cloud 中的 IBM API Connect 和 IBM WebSphere Liberty 软件，佳能欧洲可以跨渠道将不同系统的数据传送到统一接口。
当我们进行数字化转型时，特别是在 B2B 领域，我们的业务和客户的关键要求，是拥有以互联网为中心的高质量服务，拥有多渠道支持，针对我们的环境、应用程序，以及驻留在并锁定在我们的记录系统中的数据，实现完全可用性。 Nitesh Saini Principal for Technology Foundation and Business Intelligence Canon Europe
解决方案组件 API Connect API 全生命周期管理解决方案 WebSphere Application Server Liberty Core
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法律

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2018 年 12 月在美国制作。

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