“我们的校园很大，”加州州立理工大学波莫纳分校 (Cal Poly Pomona) 副校长兼首席信息官 (CIO) John McGuthry 说道，“这不仅包括学生数量，还包括实际规模。我们学校占地面积约 1,400 英亩，拥有超过 100 座建筑物。我们有马厩，有农场，而且我们的网络基础架构和维护的无线空间分布很广。”

事实证明，管理如此庞大的校园环境对于学校的 IT 安全资源来说已开始变得具有挑战性。“我们收到的设备警报太多，IT 安全资源很快就变得不堪重负，”McGuthry 回忆道，“我们查看的信息量不断增加，因此我们需要一种更好的方法。”

但除了庞大的环境之外，Cal Poly Pomona 还面临着需要满足的各种数据安全标准相关挑战。正如 McGuthry 解释的那样：“我们拥有警察队伍，因此有执法数据相应合规标准。我们设有健康中心，所以 HIPAA 会发挥作用。我们还配备酒店、餐馆、零售店，这意味着存在 PCI 要求。除此之外，我们还有需要确保安全的学生信息。”

为了应对这些挑战，McGuthry 希望建立一个可以提供复杂日志记录功能的集中式安全信息和事件管理 (SIEM) 平台。经过各种内部讨论后，他对深入了解 IBM Security® QRadar® SIEM 提供的功能产生了浓厚兴趣，并迅速与 IBM Security 团队进行了初步讨论。

“在对 QRadar 进行详尽评估并与 IBM 交谈后，我打电话给我们的首席信息安全官 (CISO) 说，‘我们开始吧，’”McGuthry 回忆道，“感觉这最适合 Cal Poly Pomona。”