BS Brodnica 是波兰最早向客户提供数字银行服务的合作银行之一。组织致力于创新，并继续投资其在线和移动银行平台，以提供更快、更高效的简化型客户体验。

BS Brodnica IT 和创新管理委员会成员 Grzegorz Głowacki 证实：“我们的目标是通过现代技术打破合作银行的现状。客户的需求在不断变化，这意味着我们必须调整我们的产品才能跟上步伐。”

为了巩固其市场领先地位，银行看到了采纳 AI 最新进展的机会。

“我们的目标之一是拓展我们的商业银行业务，尤其针对农业等增长型行业，”Głowacki 继续说道。“为了吸引并留住新客户，提供响应迅速的高质量服务至关重要。我们一直在寻找方法来让分行内部顾问和联络中心团队有更多时间关注客户，而 AI 是一个完美的选择。

BS Brodnica 确定了多个可受益于人工智能驱动的自动化的关键流程领域。除了回答客户的常见问题外，银行还希望利用 AI 来帮助推广其产品，并帮助客户找到最符合其需求的产品。

Głowacki 表示：“我们的目标是建立一个现代 AI 虚拟助手，它可以减少我们顾问的工作量，同时让我们的客户获得即时、高质量的支持。”